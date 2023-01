karriere101 – Die neue Online-Karriere-Messe

Ab sofort: Swipen – Liken – Matchen – Daten

(Bonn, 24.01.2023) Engagierte Abiturient:innen, Studierende und Young Professionals haben die Qual der Wahl: vor dem Hintergrund des weit verbreiteten Fachkräftemangels bieten sich häufig mehrere Optionen beim nächsten Karriereschritt. Darüber hinaus wandeln sich gängige Bewerbungsroutinen, Kommunikationswege und Erwartungshaltungen.

Genau hier setzt das Konzept der kostenlosen Online-Messereihe „karriere101“ an. Das Neue und Besondere an der karriere101 ist das Matching-Prinzip: Damit sich Unternehmen und junge Talente finden können, liken beide Seiten die für sie interessanten Profile wie in den bekannten Dating-Apps. Im Falle eines gegenseitigen Likes entsteht ein Match, beim Video-Call an den Event-Days lernen sich Talente und Unternehmen persönlich in Kurzgesprächen kennen. Ist das Perfect Match gefunden, können in der „After Hour“ wichtige Details und Vertragsmodalitäten geklärt werden.

Das Format bietet mit Hilfe innovativer Tools nicht nur einen zielgerichteten Zuschnitt auf spezifische Branchen inklusive der passenden Arbeitgeber:innen, sondern ermöglicht nicht zuletzt auch einen unkomplizierten Kontakt zu den Unternehmen. Langes Warten auf Rückmeldungen und Einladungen zum Interview gehören damit der Vergangenheit an!

Check it out & find your perfect match!

Weitere Infos & kostenlose Anmeldung unter https://www.karriere101.de/

International Education Network GmbH & Co. KG, kurz IEN, arbeitet seit 2005 in den Schwerpunkten Bildung und Karriere. Unsere Stärke ist die Vernetzung von Akteuren durch diverse nationale und internationale Service- und Dienstleistungen.

