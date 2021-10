Kay Rieck über: Erdgas unter hohem Druck

Ein perfekter Sturm ist ein hübsches kleines Klischee, um zu beschreiben, was passiert, wenn eine ganze Reihe schlechter Dinge gleichzeitig auf einen zukommen.

Ein perfekter Sturm ist ein hübsches kleines Klischee, um zu beschreiben, was passiert, wenn eine ganze Reihe schlechter Dinge gleichzeitig auf einen zukommen. Die meisten Märkte sind daran gewöhnt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein oder zwei schlechte Dinge passieren, und können damit umgehen. Das Problem für den Gasmarkt und die Verbraucher und Unternehmen, die auf ihn angewiesen sind, besteht darin, dass eine ganze Reihe schlechter Dinge gleichzeitig eingetroffen sind, hauptsächlich nach den 18 Monaten, die wir durchgemacht haben, seit Covid-19 sein hässliches Gesicht gezeigt hat. Die Auswirkungen könnten zu einem sehr unangenehmen Winter führen, meint Kay Rieck, ein erfahrener Marktbeobachter und Investor.

Erdgas war in den letzten Jahren ein ernsthaft diskutiertes Thema. Gas ist in den USA eine reichlich vorhandene Ressource, und das Land ist seit einiger Zeit Nettoexporteur. Theoretisch sollte das Angebot nicht knapp sein, aber es gibt mehrere Gründe, warum es so ist.

Die Gründe

Der erste Grund ist einfach: das Wetter. Der Sommer war im Nordwesten außergewöhnlich heiß, was bedeutete, dass die Klimaanlagen länger liefen und härter arbeiteten. Dies wiederum führte dazu, dass die Erdgasvorräte, die normalerweise in den wärmeren Monaten angelegt werden, deutlich niedriger sind als zu dieser Jahreszeit üblich. Hinzu kommt, dass der letzte Winter in Europa und Asien besonders hart war, so dass diese Länder auf den globalen Gasmärkten aktiver als sonst waren und ihre Vorräte auffüllten. Infolgedessen beginnen die Preise zu steigen.

Zweitens hat der Öl- und Gassektor, wie ich in mehreren Artikeln in letzter Zeit erörtert habe, während der Pandemie eine harte Zeit hinter sich. Die Versorgungskette, die natürliche Ressourcen liefert, hat sich im Laufe eines Jahrhunderts so entwickelt, dass sie unter normalen Umständen sehr effizient ist. Aber davon sind wir seit mehr als 18 Monaten weit entfernt. Die Nachfrage nach Öl ging in der Anfangsphase des Lockdowns zurück, was erhebliche Auswirkungen auf die Erdgasförderung hatte. Die Ölnachfrage erholte sich, nahm Fahrt auf, es sah so aus, als könnte 2021 ein fantastisches Jahr werden, und brach dann wie ein Soufflé zusammen, als die Deltavariante die Wirtschaftstätigkeit erneut zu drosseln begann.

Drittens ist da noch die Auswirkung des Hurrikans Ida, der dazu geführt hat, dass drei Viertel der Gasproduktion im Golf von Mexiko drei Wochen, nachdem sie Ende August in Schwung gekommen war, offline ist. Das klingt nicht nach viel, aber es verstärkt die Auswirkungen der anderen Faktoren.

Hinzu kommt die wachsende Nachfrage von Kryptowährungen, die auf Server angewiesen sind, um ihre Berechnungen durchzuführen. Diese Server haben einen unersättlichen Appetit auf Strom, und mit der Entscheidung Chinas, in den letzten Monaten gegen Kryptowährungen vorzugehen, haben sich die Aktivitäten auf die ganze Welt ausgebreitet, was die Nachfrage nach Gas erhöht.

In der Zwischenzeit spielen die USA eine wichtige Rolle als globaler Exporteur von Erdgas, was leider bedeutet, dass die Lieferanten Verträge mit anderen Teilen der Welt haben, die sie erfüllen müssen. Und auch die Nachfrage auf den Exportmärkten wurde durch unvorhersehbare Ereignisse beeinträchtigt. So kam es in Großbritannien zu einem Großbrand in einer der Pipelines, über die Gas vom europäischen Festland herübergebracht wird, während das Land gleichzeitig einen relativ windarmen Sommer erlebte, der die Effektivität seiner Windkraftanlagen verringerte und das Land zwang, auf seine Gasreserven zurückzugreifen.

Das bringt uns zum letzten Faktor: die Energiewende. In den letzten Jahren wurde viel Wert auf die Dekarbonisierung der Volkswirtschaften gelegt, und Erdgas wurde als Energieträger für die Energiewende identifiziert, der zur Verwirklichung dieses Ziels beitragen kann. Da Erdgas für immer mehr Aktivitäten zum Brennstoff der Wahl geworden ist, ist die Nachfrage gestiegen, und die Preise sind aufgrund der Natur der Märkte gestiegen.

Interessant ist natürlich, dass die Regierung Biden erklärt hat, sie wolle in den nächsten Jahren mehr und mehr Energie aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Einem Artikel von CNBC zufolge hat das Weiße Haus kürzlich erklärt, es wolle sicherstellen, dass bis 2050 fast 50 % der in den USA verbrauchten Energie aus Sonnenenergie stammt. Dies wäre eine beeindruckende Leistung, wenn man bedenkt, dass der Anteil der Solarenergie an der Energieversorgung derzeit bei etwa 3 % liegt.

Keine Frage der Schuld…

In einem normalen Jahr und unter normalen Marktbedingungen würden ein oder zwei dieser Faktoren mit einem Achselzucken und einem Preisanstieg von ein oder zwei Punkten quittiert werden. Die Tatsache, dass sie alle auf einmal eintraten, ist die Ursache für die massiven Preissteigerungen, die derzeit auf breiter Front zu spüren sind.

Das große Problem in den USA ist, dass sich der Herbst noch nicht bemerkbar gemacht hat. Wenn es einen besonders schlechten Winter gibt oder wenn der Winter früh eintrifft und den Eindruck erweckt, dass er lang sein wird, wird der Druck auf die Preise wahrscheinlich weiter zunehmen, was sich auf mehrere Branchen auswirken wird, die auf Erdgas oder seine Nebenprodukte angewiesen sind.

…aber vielleicht ist es an der Zeit, einige Anpassungen vorzunehmen

Wie wir in den letzten Jahren mehrfach erfahren haben, sind unsere Just-in-Time-Lieferketten phänomenal effizient, wenn die meisten Dinge gut funktionieren, aber es sieht so aus, als müssten wir Wege finden, um sie widerstandsfähiger zu machen.

Die Technologie wird dabei wahrscheinlich eine Schlüsselrolle spielen, da sie uns die Möglichkeit gibt, den Nachfragezyklus besser zu verstehen und die Angebotsseite effizienter zu steuern. Ein ehrlicher und offener Dialog zwischen den verschiedenen Teilen des Sektors und den Regulierungsbehörden dürfte ebenfalls hilfreich sein. Die Beziehungen wurden in den letzten Jahren durch die Art und Weise erschwert, wie die Rohstoffindustrie auf das Veränderungspotenzial reagiert hat. Ein Teil davon bestand darin, dass Politiker verschiedener Couleur jede Äußerung eines Teils der Branche aufgriffen und sie so verdrehten, dass sie in ihre jeweilige Weltsicht passte, aber die Branche muss deutlicher machen, dass sie versteht, wie sich die Welt weiter verändert, und sicherstellen, dass sie die Flexibilität hat, sich an diese Veränderungen anzupassen.

Wenn vor drei Jahren jemand auf einer Konferenz vorgeschlagen hätte, dass die Branche durch ein Zusammentreffen von Ereignissen wie diesem gefährdet ist, wäre er von der Bühne gelacht worden. Jetzt wäre es einfach schön, zu einer Konferenz zu gehen.

Über den Autor

Kay Rieck ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Investor im US Öl- und Gassektor tätig. Er war über viele Jahre als Finanzberater und Börsenmakler an der New Yorker Börse (NYSE) tätig. Sein Interesse an der Öl- und Gasbranche und den damit verbundenen Assets entwickelte er schnell und baute seine Expertise im Investmentbanking und der Vermögensverwaltung beim New York Board of Trade und dem Chicago Board of Trade aus. Unter Nutzung seines außergewöhnlichen Netzwerks an globalen Kontakten gründete er 2008 sein erstes Öl- und Gasförderunternehmen in den USA und wählte Investitionen unter anderem im Haynesville Shale, Permian-Becken, Eagle Ford Shale, Dimmit County und überall dort aus, wo sich außergewöhnliche Renditeaussichten boten und bieten.

Unser Ziel ist es, unseren Kunden mit unserem Know-how zu helfen. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt und wissen daher am besten, wie wir die Technologie für Sie und Ihre Ziele arbeiten lassen können. Wir haben immer ein Auge auf die neuesten Innovationen und stellen die Wünsche unserer Kunden an erster Stelle. Deshalb haben wir zufriedene Kunden auf der ganzen Welt und begeistern uns jeden Tag aufs Neue dafür, Teil der IT-Branche zu sein.

Kontakt

Vicauris Consulting SL

Julia Schmidt

Gran Via Dragonera 13

01780 Santa Ponsa

0034657091821

info@vicauris-consulting.com

https://vicauris-consulting.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.