Kennen Sie dieses Paradies für die Arbeit?

Pluspunkte für einen Firmensitz bzw. ein Gewerbe in Reinach

Die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt: Reinach will nach vorne. Rund 12.000 Menschen gehen hier einer Beschäftigung nach. Die bestehenden Industriegebiete haben zahlreiche neue Firmen in die Region gebracht. Es wurde auch ein gutes Umfeld geschaffen, damit sich bestehende Unternehmen weiterentwickeln und expandieren können.

Um Firmen und Gewerbe zu fördern, bietet Reinach günstige politische und steuerliche Rahmenbedingungen, wie z.B. einen attraktiven Unternehmenssteuersatz. Kurze Wege ohne schwerfällige Strukturen werden in der Gemeinde gross geschrieben. Der zeitgemässe Online-Schalter für Unternehmen macht die nötigen Behördengänge einfach, schnell und effizient.

Reinach ist wie eine Stadt vor der Stadt, Basel. Der Wirtschaftsstandort liegt zentral und ist über die H18 und die Verkehrsdrehscheibe Dornach Arlesheim sehr gut erschlossen. Vom Gewerbegebiet Kägen aus sind Sie in wenigen Minuten an allen wichtigen Punkten in Basel, seiner Agglomeration, Südwestdeutschland und Ostfrankreich. Auch wichtige Areale, wie das Schorenareal in Arlesheim, der Roche Tower, der Novartis Campus oder das neu entstehende Volta Basel sind schnell zu erreichen.

Lebenswert, menschlich und grün!

Arbeitnehmer finden in Reinach ein breit gefächertes Wohnangebot mit einer guten Anbindung an die Stadt Basel. Die zahlreichen Naherholungszonen bieten Raum und Möglichkeiten für vielfältige Freizeitangebote. Der Fluss Birs mit seinem dichten Auenwald und der Reinacher Heide stellt eine Gemeindegrenze dar. Hier ist ein Vogelparadies mit vielen botanischen Raritäten zu Hause.

Lernen Sie heute Ihr neues Arbeitsparadies kennen

Die grosszügigen Büroflächen bieten eine zeitgemässe Ausstattung, viel Komfort und ein besonderes Flair. In sogenannten Rest-Zones finden Mitarbeiter wie Kunden ausreichend Möglichkeiten zum Austausch und zum Entspannen. Sie bilden eine gute Grundlage für Kreativität und fördern ein gutes Arbeitsklima.

Die Büroflächen im Erdgeschoss – ein einladender Empfangsbereich, ein technisch perfekt eingerichtetes Sitzungszimmer, die praktisch angeordneten Büroräume und die grosse Kantine- haben eine ausgewogene Komposition. Die Kantine bzw. Cafeteria ist grosszügig konzipiert und ermöglicht mit der integrierten Lounge Entspannung von der Schreibtischarbeit. Die Büros sind den heutigen Ansprüchen entsprechend ausgestattet. Der doppelte Boden macht individuelle Verkabelungen möglich. Das integrierte Lärmdämmungssystem sorgt für ein angenehmes Klima mit niedrigem Geräuschpegel, was ein konzentriertes Arbeiten – besonders auch in den Grossraumbüros – möglich macht.

Der grosse Sitzungsraum ist mit einem Multimedia-System ausgestattet. Die Räumlichkeiten bieten ein neues Zuhause für rund 50 Arbeitsplätze. Um das zentrale Grossraumbüro sind helle Einzelbüros angeordnet. Neben Toilettenanlagen und Duschen ist eine separate Kaffeeküche vorhanden.

Der Zugang zum Bürogebäude und zu allen anderen Räumen ist rollstuhlgängig. Die Flächen lassen sich vielseitig nutzen. Hier könnte z.B. auch eine Kita, ein Fitnessstudio, eine Bildungsstätte, eine Gemeinschaftspraxis und vieles mehr ihr neues Zuhause finden.

Die Liegenschaft besticht durch eine gute Verkehrsanbindung mit Tram, S-Bahn und Bus, deren Haltstellen sich ganz in der Nähe befinden. Tiefgaragenplätze können im selben Gebäude angemietet werden.

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Geschäftsinhaber Peter Straub kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau und das Immobilienmanagement ist seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

http://www.straubundpartner.com

Bildquelle: pixabay man-3122063_1280