Kennen Sie unsere Gewerbeliegenschaften in Baselland?

Entdecken Sie Ihre unternehmerischen Möglichkeiten in der Nordwestschweiz

Der deutschsprachige Kanton, Basel-Landschaft (BL), ist ein begehrter Gewerbe- und Industriestandort. Die grosse Anzahl von ansässigen Firmen, KMUs und unterschiedlichen Gewerbetreibenden unterstreichen diese Tatsache.

Peter Straub Immobilienmanagement, Ihr Spezialist für Gewerbe-Immobilien in der Schweiz und Europa, bietet gewerblichen Mietern derzeit Objekte in den folgenden Städten und Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft: Aesch, Liestal, Pratteln und Reinach, sowie ein Logistikzentrum zum Kauf in Bubendorf. Neben den klassischen Büroimmobilien gibt flexibel nutzbare Gewerbeimmobilien, die einen breitgestreuten Bedarf abdecken. Die Produktionsimmobilie in Aesch eignet sich für die Produktion von Waren, die Verwaltung des Unternehmens, beherbergt Vertrieb und Logistik. Bei uns finden Sie auch Retail- und Verkaufsräume als idealen Präsentationsort Ihres Warenangebotes. Einige Standorte sind mit Lagerflächen ausgestattet.

Vorteil – zentrale Lage und gute Verkehrsanbindung

Mit seiner zentralen Lage im Herzen Europas bietet Basel-Landschaft eine sehr gute Erreichbarkeit. Die hervorragende Verkehrsanbindung und die Erschliessung durch den Flughafen EuroAirport, die Autobahn, Schiene und Hafen sind sehr vorteilhaft nicht nur für nationale und internationale Unternehmen. Die Verkehrsachse Biel/Bienne-Belfort (Frankreich) und die Nord-Süd-Verkehrsachse (Deutschland/Benelux-Italien), gewährleisten eine gute Erreichbarkeit über die Strasse und bieten eine internationale Anbindung. Über das gut ausgebaute Netzt der öffentlichen Verkehrsmittel, Bahn, Tram, S-Bahn und Bus wird eine Mobilität der Mitarbeiter, Kunden und Anwohner sichergestellt.

Vorteil – vielseitiger attraktiver Standort als Lebensraum

Die Bewohner von Baselland geniessen ein breites Spektrum an unterschiedlichen Wohn-und Lebensräumen. Für fast jeden Geschmack ist etwas dabei: urbane Gemeinden mit direktem Anschluss an die Stadt Basel, Kleinstädte wie Liestal und Laufen und eine Vielzahl an ländlichen Gemeinden. Viele Regionen des Kantons sind landschaftlich sehr ansprechend. Sie bieten eine hohe Lebensqualität mit grossem Freizeitwert. Auch die kurzen Wege innerhalb der Städte und Gemeinden heben die Attraktivität des jeweiligen Standortes hervor.

Mehr Informationen zu den Gewerbeliegenschaften unseres derzeitigen Angebots finden Sie auf der Webseite: https://erfolgsflächen.ch Sollten Sie hier nicht fündig werden, übernehmen wir gerne Ihr individuelles Suchmandat.

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Geschäftsinhaber Peter Straub kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau und das Immobilienmanagement ist seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

http://www.straubundpartner.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.