Kensingfield: Die Werbeagentur für den Werkzeugbau

Ihre Wunschwerbung bei Kensingfield mit vielen Optionen einfach online auf Rechnung buchen

Kensingfield ist die Full-Service-Werbeagentur für Unternehmen aus dem Werkzeugbau. Als Industrieunternehmen verfügen Sie in der Regel nicht über die notwendigen Kapazitäten, um Ihre Werbe- und Informationsmittel inhouse erstellen zu lassen. Überlassen Sie also die Gestaltung Ihrer Werbung am besten Spezialisten und konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft. Wir kreieren für Sie die richtige Kundenansprache im Werkzeugbau und entwerfen Ihren professionellen Auftritt – Geschäftspapiere, Broschüren, Flyer, Produktinformationen sowie alles rund um Ihren Messeauftritt und Ihre Präsenz im Internet.

Klare und übersichtliche Informationen

Als B2B-Unternehmen möchten Sie vor allem Kompetenz und Qualität nach außen kommunizieren, Ihre Kunden wollen sachlich informiert werden. Produktinformationen wie Datenblätter und Bedienungsanleitungen müssen klar, übersichtlich und unmissverständlich gestaltet werden. Ihr Messeauftritt muss ebenso prägnant und informativ sein wie Ihre Internetseite. Wir berücksichtigen diese speziellen Anforderungen Ihrer Branche bei der Gestaltung.

Wir gestalten für Sie alle Arten von Werbe- und Informationsmaterial:

Die komplette Geschäftsausstattung wie Briefbogen, Visitenkarte, Formular, Präsentationsmappe, Firmenbroschüre, Firmenflyer

Kundenwerbung wie Ihren Produktkatalog (gedruckt oder als Online-Produktkatalog für Ihre Internetseite), Themenbroschüren, Produktflyer und Themenflyer

Produktinformationen wie Datenblätter, Bedienungsanleitungen und Beschilderungen

Ihre komplette Internetpräsenz (Webseite, Onlineshop, Landingpage)

Spezielle Werbematerialien für Ihren Auftritt auf Messen und Ausstellungen wie Roll-ups, komplette Messestände, Messeflyer, Messebroschüren, Messeplakate, Give-aways und Messewebseiten

Hilfsmittel zur Kundenbindung (eMail-Newsletter, Postkarte, Selfmailer)

Online-Werbung (Displayanzeigen, Internetbanner, Suchmaschinenwerbung)

Internationale Werbung übersetzen wir in 66 Sprachen

Was ist Kensingfield?

Kensingfield ist eine online buchbare Full-Service-Werbeagentur. Unser Unternehmen wurde 2008 gegründet, der Agenturleiter verfügt sogar über Erfahrung seit 1991. Wir sind heute im gesamten deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich und die Schweiz) aktiv. Dennoch agieren wir wie eine lokale Werbeagentur, die Ihren Markt genau kennt und einen präzise auf Ihre Kunden zugeschnittenen Werbeauftritt kreiert. Das brachte unserer Agentur die Auszeichnung “Best of 2016” von der Initiative Mittelstand ein.

Preis genau kalkulierbar

Das Besondere an Kensingfield: Ihre Wunschwerbung können Sie online zum Festpreis kalkulieren. Für alle Werbeformen stehen viele verschiedene Optionen zur Verfügung, mit denen sich Ihre Werbemittel genau an Ihren Bedarf anpassen lassen. Mit diesem Modell sind Ihre Werbekosten von vornherein kalkulierbar, es entstehen keine versteckten Kosten. Transparenter kann eine Werbeagentur nicht sein!

Erster Entwurf innerhalb von drei Tagen

Aber nicht nur der Preis ist bei Kensingfield genau kalkulierbar, sondern auch die Zeit, in der Ihr Auftrag erledigt wird: Bei der Option “Standard” erhalten Sie innerhalb von drei Arbeitstagen einen ersten Layout-Entwurf. Wenn es mal ganz schnell gehen muss, erhalten Sie mit der Option “Express” sogar innerhalb von 24 Stunden unsere ersten Ideen. Steht dagegen der Preis im Fokus, ist der Tarif “SuperSpar” die richtige Option – aber selbst da lassen wir uns maximal zehn Arbeitstage Zeit.

Unbegrenzte Änderungsdurchläufe

Die Anzahl der Änderungsdurchläufe ist bei Kensingfield nicht begrenzt: Wir passen das Layout so lange an Ihre Vorstellungen an, bis Sie wirklich zufrieden sind! Beim Tarif “Auswahl” liefern wir Ihnen sogar gleich drei Layout-Entwürfe, von denen Sie einen weiterverfolgen können. Dabei steht Ihnen stets Ihr fester Ansprechpartner zur Verfügung. Auf Wunsch liefern wir Ihnen den Entwurf als offene Dateien. Damit können Sie Ihre Werbung selbst modifizieren oder durch andere Agenturen modifizieren lassen.

Durch das Einzelauftragsprinzip sind Sie nicht längerfristig an uns gebunden, und auch an Neukunden liefern wir auf offene Rechnung. Wenn Sie regelmäßig Werbe-Entwürfe benötigen, ist unser Halbpreis-Abo die richtige Option für Sie: Es garantiert Ihnen immer einen Rabatt von 50 Prozent auf den Grundpreis.

Alles aus einer Hand

Die Vorteile einer Full-Service-Agentur liegen auf der Hand: Sie bekommen alle Leistungen aus einer Quelle, von der Kreativarbeit bis zum fertigen Produkt, in Print wie Online. Sie müssen sich keine Spezialisten für die jeweiligen Einzelleistungen zusammensuchen und keine Rücksicht auf empfindsame kreative Naturen nehmen. Alles ist perfekt aufeinander abgestimmt und wird garantiert termingerecht von uns erledigt.

Mehr Informationen:

https://www.kensingfield.com/werkzeugbau.html

Willkommen bei Kensingfield. Die Werbeagentur.

Seit 2008 gibt es die Kensingfield Werbeagentur als online buchbare Full-Service-Werbeagentur im Internet und sie ist im Laufe der Jahre für Deutschland, Österreich und die Schweiz zu einer der beliebtesten Agenturen in diesem Segment geworden. Ihre Wunschwerbung einfach online zum Festpreis kalkulieren und buchen. Das macht uns besonders.

Mit Kensingfield sparen Kunden aber kein bisschen Qualität und Service ein. Sie werden nicht einmal merken, dass wir nicht bei Ihnen um die Ecke sitzen. Denn über Telefon, eMail, WhatsApp oder Skype ist Ihr persönlicher Ansprechpartner bei Kensingfield jederzeit erreichbar, ganz ohne Termin und Parkplatzsuche.

Die Initiative Mittelstand hat uns für unsere Bestellplattform im Internet mit dem Prädikat “Best of 2016” ausgezeichnet. Es freut uns sehr, dass nicht nur wir selbst unser ausgeklügeltes Kalkulations- und Bestellsystem gerne mögen. Immer mehr Unternehmen bestellen ihre Werbung bei Kensingfield.

Herzlich willkommen!

