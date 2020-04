Kensingfield: Die Werbeagentur für Friseure

Ihre Wunschwerbung bei Kensingfield mit vielen Optionen einfach online auf Rechnung buchen

Perfekt gestylt mit Kensingfield: Werbeagentur für Friseure

Einen Tag brummt der Laden wie ein Bienenhaus, am nächsten gähnende Langeweile im Salon: Irgendwann ist jedes Etikett nach vorn gedreht, jeder Sessel in Position gerückt, das Handwerkszeug blitzblank. Kurz, es muss Geld in die Kasse! Kommt her, ihr Kunden: Kensingfield sagt Leerlauf den Kampf an – mit Imagewerbung nach Maß.

Neuer Glanz fürs Image: Full-Service für Friseure

Nicht lange schnacken, Kopf in Nacken, loslegen. Etwas, das für Rasur und aktuellen Barbershop-Boom genauso wie für Kensingfield als Full-Service-Agentur gilt. Die Werbeagentur engagiert sich bereits für zahlreiche (Handwerks-)Branchen. Jetzt sind die Friseure ebenfalls an Bord. Typisch für Kensingfield ist dabei der ortsunabhängige Kontakt – exklusiv online, per Videochat, Telefon und Bestellplattform. Weil weniger Tamtam mehr ist, treffsicher bis in die Haarspitzen. “Schlanke Strukturen und kreative Inspiration sind ein ideales Paar,” findet Geschäftsführer Gerard Cammu. Und fügt hinzu: “Ein guter Haarschnitt verlangt Geschick und Augenmaß. Auch überzeugende Coiffeur-Werbung braucht Muße – aber wir nutzen Zeit gern effizient.” Cammu weiß, was sich Friseure in Zeiten steigender Kosten und wachsender Konkurrenz wünschen. Denn reine Mundpropaganda genügt längst nicht mehr.

Frisches Salonimage, gezielt transportiert

Kunden treibt die Lust auf Wandel: Auf einen neuen Haarschnitt, eine frische Farbe – Friseurbetriebe tun es ihnen nach. Oft reicht schon eine kleine Veränderung aus der Palette unzähliger Kensingfield-Kundenpflege-Maßnahmen, um exzellente Dienstleistung erfolgreicher zu vermarkten. Wie Comeback-Voucher für verschollene Stammkunden, Neukundengutscheine, Bonuskarten oder Geburtstagsgrüße. Oder Alltagshelfer wie die Tasse für den Kaffee zwischendurch oder Kugelschreiber mit Logo, die den nächsten Termin notieren. Nichts ist zu klein, um das Salonimage zu transportieren: Kensingfield bietet Friseurunternehmen punktgenaue Einzellösungen für Schaufenster, Events, Messen, Broschüren, Flyer und mehr – für kleines Geld. Dabei positioniert Kensingfield Full-Service Traditionsbetriebe nicht nur saisonal in der Lokalpresse, sondern lässt Neukunden auch über Internetpräsenz und Kanäle wie Facebook in die Salons strömen.

Friseurwerbung für alle, aber bitte authentisch

Gute Friseure sind Auge und Ohr für Kundenwünsche: Warum gehen manche, bleiben andere? Und verabschieden sich von der Illusion, jede Klientel ohne Unterschied zufrieden zu stellen: Auch ambitioniertestes Salon-Facelift hat Grenzen, will es nicht zur Maske erstarren. Vielmehr ist Authentizität das Gebot der Stunde: Kensingfield für Friseure richtet sich an den Traditionsbetrieb mit dauerwellverwöhnter Ü-70 Kundschaft genauso wie an hippe Franchises.

Mit spitzem Bleistift kalkuliert: Friseurwerbung online kaufen

Wie inszeniert der Friseurmeister Visitenkarten mit Aha!-Effekt, attraktive Terminkarten oder Beileger für Tagespost und Mailing? Indem er professionelles Design online selbst bestellt – in wenigen simplen Schritten. Ist die Wunschleistung aus der übersichtlichen Optionenbox ausgesucht, erscheint direkt der Festpreis – ab in den Warenkorb mit dem neuen Schaufensterdesign! Zusätzlich lassen sich viele weitere Optionen des modularen Angebotes separat kalkulieren. Und jetzt? Weiß Kensingfield, was der Coiffeur sich wünscht – und macht sich direkt ans Werk – mit handwerklichem Geschick, Kreativität und viel Erfahrung. Was herauskommt, ist alles andere als 0815 vom Fließband. Sondern individuelle Gestaltung mit Wiedererkennungswert, die es auch Friseurbetrieben mit kleinem Budget ermöglicht, sich mittels stylischer Corporate Identity zu positionieren. Auch online, damit Kunden ihren Friseurtermin rund um die Uhr ohne Wartezeit buchen können. Oder sich Appetit auf aktuelle Trends zu holen, Kundenmeinungen zu studieren oder als neue Friseurin zu bewerben – mit einem Klick.

Jeder Cent in Mehrwert investiert, geschwatzt wird im Salon

Bei Kensingfield können sich Inhaber, Geschäftsführer und Marketing-Entscheider in Friseurbetrieben aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz die zeitfressende Anreise zu physischen Meetings sparen, um sich die Kehrseite in teurem Echtleder platt zu sitzen. Weil der Kontakt ebenso persönlich, aber smarter, zeitökonomischer und preiswerter via Skype™-Chat Meetings, WhatsApp, am Telefon oder per E-Mail fluppt. Die Werbeagentur für Friseure hat 24/7 geöffnet – für Kunden weltweit. Briefings, die viele Worte machen, aber nie auf den Punkt kommen? Keine Angst: Bei Kensingfield steht flotte, zielsichere Gestaltung im Vordergrund. Denn jeder Coiffeur ist zwar Künstler, aber vor allem Handwerker – und liebt verlässlich kalkulierbare Preise – ohne versteckte Kosten oder Langzeitbindung. Wer per Paypal zahlt, wird bei Kensingfield mit Rabatten belohnt; auch Neukunden zahlen auf Rechnung. Überall bestimmt der Kunde: Leistungen nach Bedarf einzeln zum Festpreis buchen? Oder längerfristig mit Kensingfield zusammenarbeiten? Die Agentur nimmt das bisherige Salonmarketing in den Blick – und entwickelt ein frisches Corporate Design, das im Gespräch bleibt. Auf Augenhöhe mit dem Kunden, der dank Halbpreis-Abo nur 50 Prozent des Grundpreises zahlt.

Wann kann ich’s sehen? Der Kunde wählt das Tempo

Wünsche, Anforderungen, Texte, Bilder und Vorlagen von Print bis Web sind da? An die Arbeit: Bis das erste Layout fertig ist, dauert es nur kurze 24 Stunden bis zu 10 Arbeitstage, im Vorab verbindlich festgelegt. Dann stehen drei fertige Entwürfe zur Wahl; der Favorit wird weiterentwickelt. Ist das Gesamtlayout soweit, kann der Kunde die Zeit für Änderungsläufe ebenfalls individuell wählen. Geändert wird so lange, bis alles wirklich passt! Dabei setzt die Werbeagentur für Friseure auf feste Ansprechpartner für jeden Kunden: Wer ein Salonprojekt gestaltet, berät bei Kensingfield auch dazu. Internationale Werbung, in 66 Sprachen übersetzt, rundet das breitgefächerte Agenturangebot ab.

Kensingfield als Avantgarde: Innovation kalkuliert fairer

Der Erfolg gibt dem Kensingfield-Chef Recht: Gerard Cammu blickt auf über 25 Jahre Erfahrung zurück. Moderne Full-Service-Gestaltung für unterschiedlichste (Handwerks-)Branchen ist das Tagesgeschäft von Kensingfield aus Köln. Innovationsstärke, die die Initiative Mittelstand mit dem Preis Best of 2016 auszeichnete – für die clever ausgeklügelte Bestell- und Kalkulationsplattform. Eine Idee, die es ermöglicht, jeden einzelnen Gestaltungsauftrag mit sämtlichen Kosten direkt online zu kalkulieren und immer wieder mit Rabatten und Sonderkonditionen glänzt. Nach Dachdeckern, Optikern und Bäckereien sind jetzt auch die Friseure dabei. Aus gutem Grund, so Gerard Cammu: “Das Friseurhandwerk ist derzeit im Wandel. Gezielte Werbemaßnahmen für das Friseurhandwerk wissen, wie Kunden 2020 ticken – und holen sie dort ab, statt an der Ladentür auf sie zu warten. Friseurmeistern, die Neues anpacken, bieten wir frische Salonkonzepte zu fairen Preisen.”

Werbung für Friseure: Salonwandel erfolgreich gestalten

Das Ziel ist Premiumleistung, umgesetzt durch ein Team aus Mediengestaltern für Digital und Print sowie zahlreiche Freelancer. Kensingfield lädt Traditionsunternehmen ein, die Zukunft der Friseurbranche erfolgreich mitzugestalten, um die Früchte einer neuen Salonphilosophie zu ernten: Der Wandel vom einfachen Haarsalon zur Wohlfühllounge hat gerade erst begonnen …

Mehr Informationen:

https://www.kensingfield.com/friseure.html

Bildquelle: ©Lightfield Studios – stock.adobe.com