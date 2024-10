kgs und Arvato Systems bauen Partnerschaft aus

Neu-Isenburg, 24. Oktober 2024 – Die seit über 10 Jahren existierende Partnerschaft zwischen dem IT-Dienstleister Arvato Systems und dem Archivierungsspezialisten kgs soll jetzt weiter vertieft werden. Vereinbart wurde eine Intensivierung der inhaltlichen Zusammenarbeit sowie der verstärkte Ausbau der gemeinsamen Kundenbasis.

Bereits seit vielen Jahren nutzt Arvato Systems bei SAP-Projekten und Migrationsszenarien die Archivierungslösungen der KGS Software GmbH. Dabei geht es zumeist um größere SAP Transformationsprojekte mit der Anforderung zur Umsetzung einer gesetzeskonformen und revisionssicheren Archivierung. In der DACH-Region möchte man sich jetzt gemeinsam den neuen Herausforderungen bei der Umsetzung von Archivierungsszenarien mit SAP S/4HANA und RISE with SAP stellen. Ferner möchte man die Kunden bei der Umsetzung von SAP-Archivierungsprojekten mit einer gebündelten Expertise unterstützen.

Uwe Käßner, Senior Manager ECM & Digital Workplace bei Arvato Systems: „Die hochwertigen und stabilen Produkte der kgs im Bereich der SAP- und SharePoint-Archivierung sind eine hervorragende Ergänzung zu unseren professionellen Managed Services. Diese Kombination ermöglicht es Unternehmen, wie auch Einrichtungen der öffentlichen Hand, nicht nur kurzfristig zu profitieren, sondern sich auch langfristig im Bereich der Archivierung zukunftssicher aufzustellen. Das Vernetzen der verschiedenen Systeme innerhalb von Organisationen aber auch mit externen Business-Partnern nimmt immer mehr zu. Umso wichtiger ist es, die damit einhergehenden Datenmengen zuverlässig und effizient zugleich zu archivieren.“

In einem gemeinsamen Webinar, zu dem kgs und Arvato Systems für den 29. Oktober 2024 einladen, erfahren bestehende Kunden und Interessenten, welche Vorteile sich ihnen aus einer Einführung der kgs Archivierungslösungen durch Arvato Systems ergeben. Anhand konkreter Anwendungsszenarien präsentieren die Berater beider Unternehmen, wie zuverlässig und zukunftsweisend die intelligente Archivierung der kgs-Lösungen funktioniert.

kgs ist es gelungen, ihre im Bereich der SAP-Archivierung angebotenen Lösungen auf eine Cloud-basierte Architektur umzustellen. Durch die Partnerschaft mit Arvato Systems ist es nun möglich, den Kunden die kgs-Lösungen im Bereich der SAP-Archivierung auch als Managed Service zur Verfügung zu stellen. Heiko Berger, Strategic Account Executive der KGS Software GmbH: „Wir freuen uns, zusammen mit Arvato Systems, Unternehmen, Organisationen oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts bei der Archivierung ihrer Dokumente zu entlasten. Uns ist bewusst, dass die Archivierung, bei all den Herausforderungen, die heute von Unternehmen bewältigt werden müssen, nicht vorne auf der Prioritätenliste steht. Aber es kommt auch niemand an ihr vorbei und umso wichtiger ist es, dass die Daten zuverlässig und unkompliziert archiviert werden können – und genau dafür sorgen wir mit unserem Lösungsportfolio.“

Mehr Informationen zur Partnerschaft und Anmeldung zum Partner-Webinar unter: Archivierungssoftware für SAP

Die KGS Software GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main ist für Top-Unternehmen weltweit seit über 20 Jahren der digitale Archivspezialist. Daten und Dokumente aus SAP sowie Dokumente aus anderen führenden Applikationen werden mittels performanter, schlanker Software migriert und archiviert. Unter dem Brand „tia®“ – the intelligent archive – vereint der Archivhersteller seit 2020 alle kgs Produktmodule zu einer gemeinsamen Vision des intelligenten Dokumentenarchivs. tia® steht für autonome Archivierung, ist anschlussfähig an beliebige Anwendungen, Speicherlösungen und Cloudtechnologien und bietet Unternehmen den Single Point of Truth (SPoT) für den Zugriff auf Dokumente. Seit 2005 zertifiziert kgs für die SAP weltweit ArchiveLink® und ILM-Schnittstellen und ist globaler SAP Value Added Solutions Partner. Darüber hinaus wurde die tia® CMIS Schnittstelle 2022 von SAP als erste im Markt offiziell zertifiziert. Weitere Informationen unter: www.kgs-software.com

Firmenkontakt

KGS Software GmbH

Johanna Zinn

Gutenbergstrasse 8

63263 Neu-Isenburg

+49 6102 8128522



http://www.kgs-software.com

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222



http://www.schmidtkom.de