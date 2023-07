KI und Speeddating als Lösungen gegen den Fachkräftemangel?

Branchentreff des DEHOGA Sachsen zur Digitalisierung in der Hotellerie

Ein KI Tool antwortet auf Kundenbewertungen, ein Roboter liefert Speisen und Getränke aus und Bettenpreise, analysiert und kalkuliert von einer KI – schon das wird umgesetzt. Der Fachkräftemangel als Beschleuniger für digitale Lösungen wird durch die Qualität von KI-automatisierter Prozesse salonfähig.

Die SRH Dresden School of Management war Austragungsort des jüngsten Branchentreffs des DEHOGA Sachsen e.V. Mit informativen Vorträgen über die Digitalisierung und dem Einsatz von KI und Robotern in der Hotellerie sowie einer tiefgehenden Diskussion über Pausenzeiten in der Branche, schuf die Veranstaltung eine Plattform für intensiven Austausch und Networking.

Digitale Tools im Gastgewerbe

Studierende des SRH Bachelor-Studienganges „Internationales Hotelmanagement“ stellten Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz und Robotik im Gastgewerbe und der Hotellerie vor. Als Beispiel wurde eine Software zur automatischen Preisgestaltung in der Hotellerie gezeigt sowie ein KI-Tool, welches in realtime Rezensionen von Kunden beantwortet. „Die Einsatzmöglichkeiten wurden diskutiert und werden heute schon genutzt.“, so Thomas Pfenniger vom DEHOGA Sachsen.

Pausengestaltung im Gastgewerbe optimierbar

Eine von SRH Professorin Dr. Jana Stolz Römmermann begleitete Studie von Studierenden zu Pausenzeiten in der Hotellerie gibt einen Überblick über die derzeitigen Arbeits- und Pausenbedingungen in der Branche. Allessandra Kolz und Franka Schubert stellten dazu Befragungsergebnisse zur Pausenregelung und Pausenraumgestaltung vor und wie sich diese auf die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden auswirken. Dabei gaben nur knapp 40 % der Befragten an, ungestört die Pause verleben zu können. Bei den verbleibenden 60 % beeinträchtigen Faktoren wie ein hohes Arbeitsaufkommen oder Mitarbeitermangel die Arbeitsunterbrechungen. Nach den Pausen bleibt bei 58 % der Befragten der Erholungseffekt und die damit erhoffte Leistungssteigerung leider aus. Eine effektive Pausengestaltung führt demnach zu einer höheren Produktivität und wirklt sich auch auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden aus.

Bei der Gestaltung der Pausenräume legen die Mitarbeitenden großen Wert auf Sauberkeit und kostenfreies Wasser. Der bei Start-Ups beliebte Tischkicker spielt im Gastgewerbe dagegen keine Rolle.

Durch Speeddating den passenden Mitarbeiter finden

In 5-minütigen Speed-Dating Sessions lernten regionale Arbeitgeber:innen potenzielle Mitarbeiter:innen, derzeit noch Studierende der SRH in den Hotel- und Tourismus Studiengängen, kennen. Es bleibt abzuwarten, ob das das Format der Zukunft ist, um den anhaltendem Fachkräftemangel im Tourismus und in der Hotellerie entgegenzuwirken. „Netzwerkveranstaltungen wie diese mit der Option potenzielle Arbeitgeber und Mitarbeiter zusammenzubringen, sollten wir unbedingt wiederholen. Das Format hat allen Beteiligten nicht nur viel Spaß gemacht, sondern es sind echte Kontakte entstanden.“, so Thomas Pfenniger; Geschäftsführter des DEHOGA Sachsen e.V.

Die Studierenden der SRH nehmen an den Bachelor-Studiengängen Internationales Hotel Management, Internationales Tourismus & Event Management dual oder in Vollzeit, International Hospitality Management oder am Master-Studium Hospitality Management and Leadership teil. Unternehmen mit Interesse an dualen Studierenden oder für die Vergabe von Praktikumsplätzen können sich unter der E-mail Adresse studyindresden@srh.de melden.

Die SRH Dresden School of Management ist eine von sechs Schools der staatlich anerkannten SRH Berlin University of Applied Sciences. Am Campus am Dresdner Albertplatz bietet sie duale und Vollzeit-Bachelorstudiengänge- als auch englischsprachige Masterstudiengänge in Vollzeit an. Abgedeckt werden dabei die Bereiche Hotelmanagement, Tourismus. & Eventmanagement, Soziale Arbeit, Wirtschaftspsychologie, HealthCare Management und International Business. Die intensive Verbindung zu Unternehmen spielt an der SRH Dresden eine bedeutende Rolle. Dies ermöglicht die Integration von Praxistrainings, Vorträgen und realen Projekten in die Lehre und schafft so ein lebendiges, realitätsnahes Lernumfeld für unsere Studierenden.

