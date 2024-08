Kölnerin gewinnt Speakerslam zum Thema Berührung

Ramani Eva Panser Doppelbürgerin aus Basel und Köln zeigt am 18. internationalen Speakerslam die lebenswichtige Bedeutung von Berührung auf.

Ramani Eva Panser: Eine Reise zum Lebensglück durch Berührung

Mastershausen, 23. Juli 2024 – Am Abend des 18. internationalen Speaker Slams in Mastershausen erlebten die Zuschauer eine unvergessliche Reise in die Welt der Berührung und des Lebensglücks, angeführt von der beeindruckenden Ramani Eva Panser. Unter den 100 Teilnehmern aus fünf Nationen stach sie mit ihrer bewegenden Rede hervor und wurde zur Finalistin in der Kategorie Lebensglück, Gesundheit und Wohlbefinden.

Ramani, eine gebürtige Kölnerin mit einer tiefen Leidenschaft für Körper- und Berührungstherapie, führte das Publikum durch die emotionale Landschaft der menschlichen Berührung. Sie erzählte von den Herausforderungen der Corona-Pandemie, als die Bedeutung von Berührung schmerzhaft bewusst wurde. Die Abwesenheit körperlicher Nähe hatte viele Menschen emotional unausgeglichen und nervös gemacht.

Mit jedem Wort malte Ramani ein lebendiges Bild: Menschen, die ohne Berührung verkümmern, körperlich und seelisch leiden und früher zu Streit und Gewalt neigen. Doch sie zeigte auch den Weg zur Heilung auf – die tägliche, liebevolle Berührung, die zu besserer Gesundheit, stärkerer Immunabwehr und größerer emotionaler Resilienz führt.

Der Höhepunkt ihrer Rede war eine Einladung, die Wirkung der Berührung selbst zu erfahren. Ramani bat das Publikum, aufzustehen und sich gegenseitig eine achtsame Umarmung zu schenken. Dieser einfache Akt füllte den Raum mit Wärme und Verbundenheit und ließ die Menschen die Magie der Berührung am eigenen Leib spüren.

Am Ende ihrer Rede gab Ramani praktische Tipps, um Berührung aktiv in den Alltag zu integrieren: Bewusste körperliche Kontakte, längere Umarmungen und die Teilnahme an Berührungs- oder Kuschelgruppen. Sie betonte, wie wichtig es ist, sich der heilenden Kraft der Berührung zu öffnen, um Frieden mit sich selbst, den Nächsten und der Welt zu finden.

Der Speaker Slam, ein Wettbewerb, bei dem Redner in kürzester Zeit die Essenz ihres Anliegens vermitteln müssen, war die perfekte Bühne für Ramani. Mit Leidenschaft und Überzeugung zeigte sie, dass Berührung mehr als ein körperlicher Akt ist – sie ist der Schlüssel zu einem erfüllten und glücklichen Leben.

Was ist ein Speaker Slam?

Der Speaker Slam ist ein internationaler Redner-Wettbewerb, bei dem Teilnehmer ihre Themen in nur zwei Minuten auf den Punkt bringen müssen. In Mastershausen fand dieses Jahr die 18. Ausgabe statt, die bereits in Metropolen wie Dubai, New York und Wien für Aufsehen sorgte. Mit Teilnehmern aus verschiedenen Nationen und Sprachen ist der Wettbewerb ein wahrer Schmelztiegel der Ideen und Inspirationen.

Internationale Tätigkeiten – Vorträge, Kurse, Workshops, Schulungen, Unterricht zum Thema Gesundheit, Berührung, Kultur und Tanz.

Kontakt

Samara Health & Culture GmbH

Ramani Panser

Beethovenstr. 127

50259 Pulheim

02238 52655



http://www.kuscheln-in-basel.ch

