Kommt die 2. Welle? Was Sie jetzt wissen müssen

Wahnsinn, was seit Monaten auf der Erde los ist! Es ist das 1. Mal in der Geschichte der Menschheit, dass jeder einzelne betroffen ist. Egal auf welchem Kontinent, in welchem Land und mit welcher Hautfarbe. Jeder einzelne Mensch ist von diesem Thema betroffen!

In den Massenmedien werden Informationen gestreut, die Angst und Panik, verbreiten. Und, geht es Dir auch so? Die Da-Nach-Richten sorgen für Verwirrung und die Menschen werden geteilt und wissen nicht mehr, welchen Informationen und auch Mitmenschen sie nun glauben sollen und können und welchen nicht mehr.

Aus diesem Grund hat Alexander der GesundCoach ganz kurzfristig innerhalb weniger Tage das “Selbstheilung ist machbar” Virus-Spezial auf die Beine gestellt, welches am 28.08.2020 beginnt und Dir unabhängige Informationen bietet.

Worum geht es? Unter anderem bespricht Alexander der GesundCoach mit Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen diese Themen:

-Wie kann ich Ängste reduzieren und los werden?

-Was passiert bei einem Virus-Test wirklich?

-Was tun bei einem positiven Test?

-Welche (langfristigen) Auswirkungen haben Social Distancing und Maskenpflicht?

-Welche Auswirkungen haben diese Maßnahmen bei den Kindern?

-Und wie steht es um die Alten in den Heimen, die zum Teil schon so viele Traumatas in Ihrem Leben erlitten haben – viele ja schon im 2. Weltkrieg.

-Heilkraft der Natur

-Immunität, Abwehrkräfte & Impfungen

-Kann ich mich gegen einen Test wehren?

-Was kann ich tun, um mich und meine Familie vor wirtschaftlichen Folgen zu schützen?

-Wie kann (Selbst)Heilung geschehen?

-Was haben Quanten und das Gesetz der Anziehung mit einem Virus zu tun?

-Virus oder nicht? Das ist hier die Frage!

-und viele weitere mehr…

Das “Selbstheilung ist machbar” Virus-Spezial war ursprünglich als kleiner Online-Kongress für 3 Tage geplant. Alexander der GesundCoach hat sich allerdings jetzt entschieden diese für alle Menschen wichtigen Infos ab 28.08.2020 bis zum Ende der Pandemie gratis zur Verfügung zu stellen und es werden immer wieder neue Interviews zu wichtigen Themen dazu kommen.

