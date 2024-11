KRAUSE ACADEMY Seminarprogramm 2025

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und investieren Sie in die Arbeitssicherheit!

Leitern, Tritte, Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen) und ortsfeste Steigleitern sind in vielen Betrieben unverzichtbare Arbeitsgeräte. Um die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Prüfung dieser Betriebsmittel durch eine „Befähigte Person“ erforderlich. KRAUSE bietet mit seinen Dienstleistungen „SafetyServices“ seit Jahren Seminare zur Qualifikation als „Befähigte Person“ für diverse Steigtechnik-Varianten an. Aktuell stehen neue Termine für 2025 zur Verfügung, die Ihnen die Möglichkeit bieten, frühzeitig in die Arbeitssicherheit zu investieren.

Das umfangreiche Seminarprogramm der Steigtechnik-Experten umfasst folgende Themen und Formate:

Kompaktseminar „Befähigte Person“ für Leitern, Tritte & Fahrgerüste

In diesem eintägigen Kompaktseminar lernen die Teilnehmenden alle wesentlichen Grundlagen für die sichere Bereitstellung und Benutzung von Leitern, Tritten und Fahrgerüsten (fahrbaren Arbeitsbühnen) im Unternehmen. Darüber hinaus erwerben sie die notwendigen Kenntnisse, um als „Befähigte Person“ die regelmäßigen Prüfungen dieser Arbeitsmittel durchführen und dokumentieren zu können.

Die Schulungen werden bundesweit in modernen Seminarhotels, im KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen, im Unternehmen der Teilnehmer oder als Online-Seminar angeboten.

Individuelle Praxisseminare zur Qualifizierung als „Befähigte Person“ für Leitern & Tritte, Fahrgerüste oder Steigleitern

Diese praktischen Seminare finden ausschließlich im KRAUSE-Werk oder direkt vor Ort in Unternehmen statt. Neben der theoretischen Einführung bieten die Praxisseminare realitätsnahe Szenarien und Simulationen von Prüfverfahren an Anschauungsobjekten.

Grundlagen- und Auffrischungskurse zum Thema „Steigen und Retten mit PSAgA“

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) ist erforderlich, um Arbeitnehmer bei Arbeiten in der Höhe zu sichern. Der Arbeitgeber trägt dabei die Verantwortung für den sicheren Einsatz dieser Ausrüstung, der sich an den spezifischen Vorschriften und dem Stand der Technik orientieren muss. Die zweitägigen Grundlagenseminare und die eintägigen Auffrischungsseminare vermitteln dieses notwendige Wissen und finden im PSAgA-Schulungszentrum in Bensheim oder alternativ vor Ort im Unternehmen der Teilnehmer statt.

Maßgeschneiderte Seminare für Unternehmen

Für spezielle Anforderungen bietet KRAUSE maßgeschneiderte Seminare direkt im Unternehmen an. Dabei werden die eingesetzten Steigtechnik-Produkte in den Lehrgang integriert, um einen hohen Praxisbezug zu gewährleisten – von der Durchführung einer Leiterprüfung bis zum Aufbau eines Fahrgerüstes. Neben der Qualifizierung zur „Befähigten Person“ können diese Seminare auch als Einweisung oder Anwenderschulung für Mitarbeiter oder als Produktschulung für Händler dienen.

Gute Gründe für die Teilnahme an KRAUSE-Seminaren

KRAUSE-Seminare und Schulungen vermitteln nicht nur den sicheren Umgang mit Arbeitsmitteln, sondern sind auch eine Investition in die Sicherheit und berufliche Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier einige Gründe, warum diese Schulungen unverzichtbar sind:

Gesetzliche Anforderungen und Haftung: Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV § 3) fordert eine regelmäßige Prüfung aller Arbeitsmittel. Der Gesetzgeber und die Berufsgenossenschaft fordern eine „Befähigte Person“ in jedem Unternehmen.

Kompetenzerweiterung: Die Teilnehmenden erweitern ihr Wissen über die Grundkenntnisse hinaus und qualifizieren sich als Fachkraft in diesem Bereich.

Erhöhte Arbeitssicherheit: Geschulte Anwender können Steigtechnik sicher handhaben, selbstständig prüfen und warten. Das senkt das Unfallrisiko und steigert die Produktivität.

Zertifizierung: Alle Teilnehmer erhalten ein Zertifikat, das ihre Qualifikation nachweist und sie in der Branche wettbewerbsfähiger macht.

KRAUSE-Seminare sind als Fortbildungen für Fachkräfte im Bereich Arbeitssicherheit nach § 5 Abs. 3 ASiG anerkannt. Sie werden vom VDSI (Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit e.V.) sowie vom VÖSI (Verband Österreichischer Sicherheits-Experten) und der SGAS (Schweizerische Gesellschaft für Arbeitssicherheit) mit Fortbildungspunkten bewertet.

Jetzt anmelden und einen Platz sichern!

Ab sofort können Sie sich für die ersten Seminare im kommenden Jahr anmelden und Ihren Platz sichern. Nutzen Sie den Frühbucherrabatt für Anmeldungen bis zu acht Wochen vor Seminarbeginn. Termine und Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf der KRAUSE-Website unter: https://www.krause-systems.de/seminaranmeldung

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

