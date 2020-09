[Krisen] Selbstversorger sind gesund & sicher

Die letzten Monate haben die gesamte Welt verändert. Wir haben Einschränkungen unserer Freiheit erlebt und durften unter anderem nicht mehr in Nachbarländer einreisen. In anderen Ländern waren und sind die Gegebenheiten allerdings noch teilweise viel extremer.

So durfte in Spanien das Haus nur verlassen werden, um einzukaufen, oder mit dem Hund raus zu gehen. Und in Guatemala ist es den Menschen seit Monaten verboten auf ihre Felder zu gehen, um anzubauen oder zu ernten.

Was noch kommt, weiß auch ich nicht. Was ich allerdings weiß, ist, dass es Sinn macht, sich unabhängig zu machen und “Als Selbstversorger gesund & sicher durch jede Krise” zu kommen.

Aus diesem Grund hat Alexander der GesundCoach genau unter diesem Titel einen Online-Kongress organisiert, zu dem ich Dich herzlich einlade kostenlos dabei zu sein, wenn auch Du “Als Selbstversorger gesund & sicher durch jede Krise” kommen willst (klick!)

Das erwartet Dich beim Online-Kongress:

-wie Du auf minimalstem Raum Obst & Gemüse anbaust

-was die Natur Dir kostenfrei zur Verfügung stellt

-was Bienen für Deine Gesundheit tun können

-wie Du auch in der Wildnis überleben kannst

-was Wildkräuter für Seele, Geist & Körper bedeuten

-was Du zu preppern wissen solltest

-wie Du Pilze sicher sammelst & sogar selbst züchtest

-welche Vorteile Dir Waldbaden bringt

-wie Du einen Permakulturgarten anlegst

-warum Du eine Wurmkiste im Wohnzimmer haben solltest

-welche Vorteile Dir Bienen & Bienenprodukte bringen

-wie Du selbst (Hobby)Imker wirst

Jetzt “Selbstversorger werden” und gesund & sicher durch jede Krise kommen (klick!)

Ps: Weil es für alle Menschen wichtige Informationen gibt, darfst Du diese Infos auch sehr gerne an FreundInnen und Bekannte weiterleiten. Sende dazu am Beste diese Webseite weiter: https://gesundcoach.tv/selbstversorger/

Ich helfe Menschen gesünder, glücklicher und länger zu leben.

Kontakt

ALEXANDER DER GESUNDCOACH

Sascha Heinzlmeier

La Rambla 13-1

07003 Palma de Mallorca

004982160080770

presse@gesundcoach.tv

https://gesundcoach.tv/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.