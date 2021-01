Küche. Kochen. CBD: Cybercryptic.de startet Spezial-Shop

Informationen rund um das Thema Food und Ernährung, samt Shop.

Cyber Cryptic UG hat ein weiteres Shop-Portal eröffnet: Küche, Kochen, CBD. redaktionell betreut wird Cybercryptic.de von den Journalisten Marita Vollborn und Vlad Georgescu.

Der Shop richtet sich in erster Linie an alle, die Kochen und Food unter gesundheitlichem Aspekt betreiben möchten. So heiß es auf der Internetseite des Portals:

“Willkommen in unserem Online-Shop rund um das Thema Küche und Kochen. Hier finden Sie das, was wir für Sie sorgsam zusammengestellt haben.

Ob japanische Messer, Keramiken oder exklusive Edelstahlgeräte – in unserem Shop finden Sie das, was uns begeistert.

Und weil Kochen ohne Wissen kaum geht, bieten wir auch aktuelle Nachrichten rund um das Thema Ernährung, Gesundheit und Lebensmittel an.

Ganz nebenbei: Legale CBD-Produkte und Zubehör finden Sie bei uns auch!”

CBD erfreut sich in Deutschland zunehmender Beliebtheit. Die angebotenen Produkte sind THC-frei und somit legal zu erwerben. Es handelt sich dabei nicht um Arzneimittel, der Versand erfolgt in den meisten Fällen aus den USA oder aus Warenlagern der EU.

Cyber Cryptic UG zeichnet für die Shops sowohl auf Disparum21, als auch auf cybercryptic.de verantwortlich.

Zum Portal: https://cybercryptic.de

Das Wissenschaftsmagazin der Cyber Cryptic UG

Kontakt

Cyber Cryptic UG

Vlad Georgescu

Schwimmbadstr 29

37520 Osterode

055223159133

info@cybercryptic.eu

https://cybercryptic.eu