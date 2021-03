Kunden halten enviaM die Treue

Der ostdeutsche Energiedienstleister enviaM hat besonders loyale Kunden und ist deshalb mit dem Siegel “Höchste Kundentreue” ausgezeichnet worden. Das belegt eine aktuelle Studie, die DEUTSCHLAND TEST gemeinsam mit FOCUS-MONEY und ServiceValue durchgeführt hat. Dabei untersuchten sie, welche Unternehmen bei Service, Qualität und Preis punkten können und sich so die Treue der Verbraucher sichern. Insgesamt wurden 2.300 Unternehmen aus 220 Branchen unter die Lupe genommen. enviaM konnte sich in der Kategorie “Energieversorger” unter den Besten platzieren.

“Unsere Kunden wissen, dass sie bei uns erstklassigen Service bekommen und in jeder Lebenslage auf uns zählen können”, so Lutz Lohse, Leiter Marketing/Privatkundenprozesse bei enviaM. “Daran, dass das so bleibt, arbeiten wir jeden Tag, denn zufriedene und treue Kunden sind die beste Werbung für unser Unternehmen.”

Für die Untersuchung zur Kundentreue ermittelten die Wissenschaftler zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 zunächst, ob die Studienteilnehmer in den vergangenen 24 Monaten Kunde bei einem oder mehreren der aufgelisteten Anbieter waren oder noch sind. Traf dies zu, sollten die Befragten einschätzen, ob sie sich ein weiteres Mal für das Unternehmen oder die Marke entscheiden würden oder nicht. So kamen insgesamt fast 700.000 Kundenurteile zusammen. Die Unternehmen, die jeweils über dem errechneten Branchenmittelwert lagen, bekamen das Prädikat “Hohe Kundentreue”. enviaM konnte sich im Urteil der Kunden noch deutlich positiver platzieren und erhielt deshalb die Auszeichnung “Höchste Kundentreue”.

Die Studie “Kundentreue 2021” wurde in der Ausgabe 10/2021 von FOCUS-MONEY veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Bildquelle: enviaM