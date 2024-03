Labor-Etikettendrucker Brady i3300 mit automatischer Materialerkennung

Labor-Etikettendrucker Brady i3300

Der Labor-Etikettendrucker Brady i3300 stellt sich eigenständig auf jedes einzelne Material ein. Kein Kalibrieren, keinen Kontrast oder die Druckgeschwindigkeit einstellen, sondern einfach Material einlegen und sofort losdrucken.

Der Labor-Etikettendrucker Brady i3300, wie auch einige kleinere und größere Druckerkollegen für die Laborkennzeichnung, stellen sich eigenständig auf das jeweils eingelegte Etiketten- und Farbbandmaterial ein. Die Labormitarbeiter müssen am Drucker selber nichts mehr einstellen: keine Drucktemperatur, keinen Kontrast, keine Sensoreinstellung oder Einstellungen an der Druckgeschwindigkeit. Probedrucke müssen auch nicht mehr erstellt werden. Der Etikettendrucker Brady i3300 druckt genauso aus, wie es in der mitgelieferten BradyWorkstation LAB-Suite Etiketten-Software angezeigt wird.

Einfache Handhabung

Für Labormitarbeiter, die sich am liebsten wenig mit einem Etikettendrucker beschäftigen wollen, ist der Brady i3300 genau das Richtige. Die Etikettenrolle und die Farbbandkassette sind gechipt. Alle Informationen, die im Chip bezüglich Material und Einstellungen gespeichert sind. werden vom Drucker automatisch eingelesen. Der Anwender muss deshalb nur noch in der Etiketten-Software seine Vorlage aufrufen, diese mit Text, Barcodes, Grafiken oder Symbolen befüllen und das Etikett ausdrucken.

Etiketten-Sotware mit vielen Extras wird mitgeliefert

In der mitgelieferten LAB-Suite Etiketten-Software sind Vorlagen aller erhältlichen Etiketten bereits enthalten. Auch hier müssen keinen Vorlagen erstellt werden. Zudem gibt es – neben den umfangreichen Texterstellungsfunktionen, weitere integrierte Apps, wie z.B. Serialisierung EXCEL-Import, Barcode-Erstellung (1D + 2D), Grafiken und Symbole importieren und vieles mehr.

Gedruckt wird mit einer kontrastreichen Auflösung von 300 dpi. Wem das nicht reicht, für den gibt es das etwas größere Druckermodell Brady i5300 mit einer 600 dpi Druckauflösung. Eine 600 dpi Druckvariante sollte erst dann gewählt werden, wenn Schriften und Barcodes auf sehr kleinen Etiketten aufgedruckt werden, damit diese auch gut lesbar sind.

Für den Laboralltag reicht der kleine Tischdrucker Brady i3300 völlig aus, um entweder nur 1 Etikett oder bis zu 1.000 Etiketten – verschiedenster Art – drucken zu können. Auch für den Wechsel verschiedener Etikettenformate ist der i3300 bestens gerüstet. In sekundenschnelle sind Etikettenrolle und Farbbandkassette gewechselt.

Labor-Etikettendrucker mit großem Etikettensortiment

Für den Brady i3300 gibt es bei MAKRO IDENT ein sehr großes Etikettensortiment verschiedenster Materialien und Etikettengrößen mit unterschiedlichen Klebe- und Materialeigenschaften. Rechteckig, viereckig, rund oder Kombinationen aus Rechteck- und Rundetikett für z.B. Eppis mit Deckel.

Erhältlich sind beim bekannten Brady-Distributor viele verschiedene Materialien für Temperaturen von 130°C (für Autoklaven) bis minus 196°C (für Stickstoff). Alle Materialien sind Chemikalien- und Lösungsmittel-resistent. Materialien für Objektträger halten zudem sehr gut allen Färbeprozessen stand.

Spezielle Etiketten für die verschiedensten Röhrchen sind ebenfalls erhältlich. Für Eppis, PCR-Röhrchen, Ampullen und viele andere Röhrchen gibt es stark haftende Materialien und Materialien zum Herumwickeln (selbstlaminierend). Diese halten auch langeJahre der Lagerung in Kryo-Tanks stand, ohne herunterzufallen. Auch gibt es Materialien, die wieder ablösbar sind und keine Rückstände hinterlassen.

Brady i3300 Labordrucker für professionelle Laborkennzeichnungen

Gerade im Laborbereich ist schnelles und präzises Arbeiten gefragt. Der Hauptaugenmerk muss auf dem schnellen Drucken von Etiketten und nicht auf irgendwelche zeitraubenden Druckereinstellungen liegen. Der Brady i3300 ist – für den Laborbereich – genau das perfekte Hilfsmittel, um eine professionelle Laborkennzeichnung realisieren zu können. Und das auch ohne Druckerkenntnisse.

Weitere Informationen zum Brady i3300 Etikettendrucker:

https://www.makroident.de/labordrucker/brady-i3300-lab.html

Kontaktdaten:

MAKRO IDENT e.K.

Zertifizierter Brady-Distributor „GOLD-EXPERT“ für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Bussardstrasse 24

D-82008 Unterhaching b. München

TEL. 089-615658-28

Ansprechpartner: Angelika Hentschel

WEB: www.makroident.de