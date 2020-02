Las-recruitment.de: Personalsuche in Köln

Personalsuche in Köln mit klaren Vorteilen

Ein Unternehmen kann nur wachsen, wenn es seinen Mitarbeiterstamm um qualifizierte

Kandidaten erweitern kann. Die dafür nötige Personalsuche gestaltet sich in der Praxis

allerdings oft schwieriger, als man vermuten mag. Denn passende Kandidaten, die nicht nur

über die fachlichen Kompetenzen verfügen, sondern auch rein menschlich bestmöglich in ein

Unternehmen passen, gibt es nicht in rauen Mengen. Die Personalsuche in Köln muss also

insgesamt zügig, umfassend und vor allem sehr durchdacht angegangen werden. Das ist

eine Aufgabe für einen erfahrenen Recruiter, der sein “Handwerk” beherrscht und genau

weiß, über welche Kanäle er die geeigneten Bewerber ansprechen und generieren kann.

Ein Recruiter oder eine Recruitingabteilung eines Unternehmens beschäftigt sich

ausschließlich mit dem Thema Personal. Die Personalsuche ist ein wesentlicher Teil,

hinzukommt aber auch die Auswahl der passenden Bewerber, die durch die Personalsuche in

Köln generiert werden konnten. Bewerbungsgespräche gehören ebenso zum Recruitment wie

das eigentliche Einstellungsverfahren im jeweiligen Unternehmen.

Die Personalsuche selbst kann auf unterschiedlichsten Wegen und Kanälen erfolgen. Der

Klassiker “Zeitungsanzeige” ist heute zwar immer noch präsent, aber bietet kaum noch

Chancen auf einen relevanten Bewerberstrom. Die Onlinevariante ist bedeutend effektiver,

da sich hier Stellenanzeigen viel breiter und für verschiedene Zielgruppen streuen lassen.

Außerdem sind die namhaften Jobbörsen eine wertvolle Quelle für neue Kandidaten.

Besonders zielgruppengerecht funktioniert die Personalsuche in Köln über die sozialen

Medien. Hier lassen sich ganz gezielt bestimmte Bevölkerungsschichten ansprechen, auch

solche, die aktuell gar nicht auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz sind, aber

dennoch interessante Kandidaten sein können.

Das Problem, das einzelne Recruiter in einem Unternehmen haben, ist nicht das Generieren

von Bewerbern selbst. Die effektive Personalsuche in Köln kann ganze Bewerberschwemmen

verursachen, die natürlich bearbeitet werden müssen. Die Essenz am Ende ist dennoch meist

ernüchternd, denn ein Großteil der Bewerber ist schlichtweg nicht geeignet. So entstehen

dem jeweiligen Unternehmen für die Personalsuche hohe Kosten, die kaum Gegenwert

finden. Aus diesem Grund lohnt es sich für viele Unternehmen, das Recruitment an ein

entsprechend dafür qualifiziertes Unternehmen auszulagern.

Las-Recruitment.de ist ein solcher Dienstleister, der sich auf die zahlreichen Möglichkeiten

der modernen Personalsuche in Köln spezialisiert hat. Ein hohes Maß an Erfahrung,

nützlichen Kontakten und digitalen Werkzeugen ermöglicht es dem Unternehmen, sehr

zielgenau auf die wirklich passenden Bewerber zuzugehen und diese zu gewinnen.

