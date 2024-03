Live-Event zum manubes-Launch am 23. April

Neue Cloud-Plattform für die Produktion startet am 23.04. – Erhalten Sie exklusive Einblicke im Livestream

manubes, unsere neue Cloud-Plattform für industrielles Produktionsmanagement, wird am 23.04.2024 offiziell veröffentlicht. Pünktlich zum Launch-Termin laden wir alle Interessierten zu einer Live-Produktpräsentation ein.

Im Livestream stellen inray-Geschäftsführer Sören Rose und Mike Elsen die manubes-Plattform vor und gehen näher auf die Anwendungsmöglichkeiten in der industriellen Produktion ein. Anschließend gibt Hauke Marquardt, Leiter des manubes-Entwicklungsteams, in einer Live-Demonstration exklusive Einblicke in die Funktionsweise der wichtigsten manubes-Features. Gerne beantworten wir auch Ihre Fragen zu manubes live im Chat.

Datum: Dienstag, 23.04.2024

Uhrzeit: 13:00 Uhr (UTC+02:00 Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien)

Bei Interesse können Sie sich ab sofort auf www.manubes.de/live-event-anmeldung/ für das Live-Event anmelden. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss zur Verfügung gestellt.

Kostenloser Testzugang ab 23.04. verfügbar:

Ab dem 23.04. stellen wir auf manubes.de einen kostenlosen Testzugang zur Verfügung. Interessierte erhalten innerhalb von Minuten ihren persönlichen Cloud-Zugang und können alle manubes-Features ausführlich testen. Bei Fragen steht Ihnen unser erfahrenes Team jederzeit zur Verfügung.

Über manubes:

Mit der Cloud-Plattform manubes bringen wir ein neues Produkt auf den Markt, welches voll und ganz auf die Anforderungen der industriellen Produktion zugeschnitten ist. manubes verbindet effektive Möglichkeiten zur Verwaltung, Steuerung und Automatisierung von Produktionsprozessen mit einfacher Bedienung, weltweitem Zugriff und maximaler Sicherheit.

manubes-Nutzer erhalten Zugriff auf innovative Designwerkzeuge zur Echtzeit-Visualisierung und Workflow-basierten Automatisierung von Produktionsprozessen. Dabei verfolgt manubes einen No-Code-Ansatz: Die Nutzung der manubes-Features erfordert keinerlei Programmierkenntnisse und ermöglicht die Entwicklung individueller Anwendungen für verschiedenste Produktionsumgebungen.

Als Cloud-Plattform basiert manubes auf einer sicheren, hochverfügbaren und leistungsfähigen Infrastruktur, die keinerlei Verwaltungsaufwand auf Seiten des Kunden erfordert und einen weltweiten Zugriff auf verschiedensten Endgeräten ermöglicht.

inray ist ein führender Anbieter von Lösungen für Industrie 4.0 und die Optimierung industrieller Abläufe und Prozesse. Das Unternehmen bietet innovative Produkte und Dienstleistungen für die Prozessoptimierung, Datenerfassung sowie die Integration von Automatisierungssystemen. Mit dem Fokus auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Zukunftssicherheit unterstützt inray seine Kunden dabei, ihre Produktionsabläufe zu optimieren und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Firmenkontakt

inray Industriesoftware GmbH

Sören Rose

Holstenstraße 40

25560 Schenefeld

+49 4892/89008-0



https://www.inray.de

Pressekontakt

inray Industriesoftware GmbH

Sören Rose

Holstenstraße 40

25560 Schenefeld

+49 4892/89008-0



https://www.inray.de

