LokSpace überzeugt bei Stuttgart 21

Großes Interesse am Ausbildungsangebot auch in Süddeutschland. LokSpace besucht verschiedene Messen in der Region und baut Standort aus Ulm aus.

Siegburg / Ulm, 30. April 2025 – Mit Rückenwind aus Stuttgart geht LokSpace in den Frühsommer: Der Anbieter moderner, modularer Ausbildungsangebote im Bahnwesen war beim „Tag der offenen Baustelle“ rund um das Großprojekt Stuttgart 21 vom 19. bis 21. April 2025 mit einem eigenen Informationsstand vertreten – und zieht eine durchweg positive Bilanz. Mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag nutzten die seltene Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs zu werfen. Einige von ihnen informierten sich vor Ort auch über berufliche Perspektiven im Bahnbereich.

„Wir konnten in Stuttgart zahlreiche interessante Gespräche führen und auch direkt neue TeilnehmerInnen für unsere verschiedenen Qualifizierungsangebote gewinnen“, sagt Daniela Koch, pädagogische Leiterin von LokSpace. Besonders erfreulich sei, dass sich der süddeutsche Raum zunehmend als starker Ausbildungsstandort etabliere: „Unsere Angebote stoßen hier auf großes Interesse. Deshalb werden wir unsere Aktivitäten in Süddeutschland ausbauen. Ein neuer Kurs in Ulm ist für Sommer 2025 geplant.“

Modulare Ausbildungsangebote kommen auf dem Markt gut an

LokSpace bietet mit seinen modular aufgebauten Ausbildungsmodellen zum/zur TriebfahrzeugführerIn moderne und flexible Wege in einen systemrelevanten Beruf. Die Ausbildung in Teilqualifikation, ein modular aufgebauter Kurs, der Schritt für Schritt absolviert werden kann und sich so individuell an persönliche Lebenssituationen anpassen lässt, wird zum Erfolgsmodell. „Dies ist eine attraktive Option für Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten und einen modulweisen Einstieg bevorzugen“, betont Koch. Wobei auch die anderen Qualifikationsangebote seitens LokSpace hybrid angeboten werden und entsprechend flexibel sind.

ÖPNV-Zukunftskongress und Berufsmesse – LokSpace ist dabei

Ein weiterer Meilenstein steht bereits kurzfristig an: LokSpace wird beim 2. ÖPNV-Zukunftskongress des Zukunftsnetzwerks NRW, der vom 5. bis 7. Mai 2025 in Freiburg stattfindet, dabei sein. Die Veranstaltung bringt Fachleute, EntscheiderInnen und InnovatorInnen aus dem gesamten ÖPNV-Sektor zusammen, um über die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs zu diskutieren und gemeinsame Lösungen für die Mobilitätswende zu erarbeiten. „Wir sind sicher, dass wir von dieser Teilnahme inhaltlich profitieren“, betont Koch, die für LokSpace vor Ort sein wird. Zudem ist Koch sicher, dass der Zukunftskongress LokSpace die Möglichkeit bietet, das Ausbildungskonzept in einem hochkarätigen Umfeld zu diskutieren und in einen gezielten Austausch mit Verkehrsunternehmen, Verbänden und Politik zu treten.

Ziel ist es, gemeinsam Wege zu finden, wie Ausbildung und Qualifizierung noch besser an die Anforderungen eines sich wandelnden Mobilitätsmarktes angepasst werden können.

Zusätzlich wird LokSpace auf der Berufsinfomesse (BIM) in Offenburg am 9. und 10. Mai 2025 zu finden sein. Die BIM gilt als die Bildungsmesse Nr. 1 in Süddeutschland und bietet mit 430 Ausstellern sowie nahezu 2.700 Angeboten zu Ausbildung und Weiterbildung eine optimale Plattform zur beruflichen Orientierung. Eine Chance, die sich LokSpace nicht entgehen lässt.

Die LokSpace GmbH wurde 2019 von Eisenbahnern mit langjähriger Berufserfahrung mit dem Ziel gegründet, eine verantwortungsbewusste und moderne Ausbildung im Bereich Bahn-wesen anzubieten. Ein wichtiger Leistungsbaustein ist die Ausbildung Triebfahrzeugführer-Innen in 12 Monaten.

Zentraler Bestandteil der Ausbildungen im Hause LokSpace, ist eine digitale Lernplattform, die nach den Vorstellungen der LokSpace Gründer und den Anforderungen an eine moderne Ausbildung im Bahnwesen entwickelt und konzipiert wurde. Die LokSpace GmbH ist ein durch das Eisenbahn-Bundesamt anerkannter Ausbildungsbetrieb mit vier eigenen Schulungs-zentren in Siegburg, Hagen, Dinslaken und Ulm. In Zusammenarbeit mit Partnern bietet LokSpace diese Ausbildung an insgesamt 16 Standorten in Deutschland an.

Seit September 2024 ist LokSpace Mitglied im Unternehmensnetzwerk Klimaschutz (UNK) und pflanzt in Zusammenarbeit mit wald.de für jeden Teilnehmenden einen Baum.

Die LokSpace GmbH gehört zu einem Unternehmensverband, dessen Unternehmen Leistungen rund um das Bahnwesen anbieten.

