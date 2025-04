Rechenzentren: REBA IMMOBILIEN AG sucht für Investor Rechenzentrum zum Kauf in Deutschland

Die REBA IMMOBILIEN AG sucht für Investor gezielt nach Rechenzentren in Deutschland zum Kauf – idealerweise mit einem langfristigen Betreibervertrag.

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), ein etablierter Immobilieninvestor, Bauträger, Projektentwickler und Investmentmakler sucht für einen Investor-Partner gezielt nach Rechenzentren zum Kauf in Deutschland. Die Suche richtet sich auf Rechenzentrum-Immobilien, die langfristig an Betreiber vermietet sind und sich durch stabile Mietverhältnisse auszeichnen. Besonders im Fokus stehen Bestandsimmobilien mit langfristigem Mietvertrag.

Was sind Rechenzentren?

Rechenzentren sind spezialisierte Immobilien, die mit fortschrittlicher IT-Infrastruktur ausgestattet sind, um Daten zu speichern, zu verarbeiten und zu übertragen. Diese Immobilien bieten Unternehmen sichere und skalierbare Lösungen für ihre IT-Anforderungen. Sie sind essenziell für Unternehmen in einer zunehmend digitalisierten Welt, die auf eine kontinuierliche und sichere Datenverfügbarkeit angewiesen sind.

Diskreter Ankauf von Rechenzentren: Off Market Rechenzentrum-Immobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG ist bekannt für ihre Off Market Gewerbeimmobilien-Strategie. Der Ankauf von Rechenzentren erfolgt diskret und ohne öffentliche Ausschreibungen – direkt und vertraulich zwischen Käufer und Verkäufer. Diese diskrete Herangehensweise ermöglicht es der REBA IMMOBILIEN AG, besonders attraktive Objekte zu akquirieren und ihren Investorpartnern maßgeschneiderte Investmentmöglichkeiten zu bieten.

„Wir sehen ein großes Potenzial im Bereich der Rechenzentrum-Immobilien, besonders im Hinblick auf die zunehmende Digitalisierung und den steigenden Bedarf an sicheren und leistungsstarken IT-Infrastrukturen. Unsere Erfahrung im Bereich der Off Market Gewerbeimmobilien ermöglicht es uns, gezielt nach solchen Objekten zu suchen, die sowohl für unsere Investorpartner als auch für Betreiber langfristig attraktiv sind“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die REBA IMMOBILIEN AG zählt zu den etablierten Spezialisten für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Durch ihr umfangreiches Netzwerk und ihre fundierte Marktkenntnis bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Investoren und Betreiber, die im Markt für Rechenzentren agieren.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden und Partnern Zugang zu den besten und sichersten Investmentmöglichkeiten zu verschaffen. Dabei setzen wir auf unsere langjährige Erfahrung und unser starkes Netzwerk in der Immobilienbranche, um Off Market Gewerbeimmobilien zu identifizieren, die den Anforderungen unserer Partner entsprechen“, ergänzt Holger Ballwanz.

Kontakt und weitere Informationen zu Rechenzentren: REBA IMMOBILIEN AG sucht für Investor Rechenzentrum zum Kauf in Deutschland mit Betreiber

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein etabliertes Unternehmen in der Immobilienbranche und zählt zu den bekannten Investoren, Bauträgern und Projektentwicklern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien agiert die REBA IMMOBILIEN AG als Investor für den eigenen Bestand sowie für Joint Venture Partner und betreut Investitionsmandate.

Das Unternehmen bietet für Kunden und Partner zudem maßgeschneiderte Lösungen für den Ankauf, Verkauf und die Vermittlung von Gewerbeimmobilien und setzt dabei auf langjährige Erfahrung und ein starkes Netzwerk.

Interessierte Investoren und Betreiber, die mehr über die REBA IMMOBILIEN AG und die aktuellen Investitionsmöglichkeiten im Bereich Rechenzentren erfahren möchten, finden weitere Informationen unter:

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.