LPR – La Palette Rouge auf den Hamburger Logistiktagen 2025

Nachhaltige Logistik fördern

LPR – La Palette Rouge GmbH, der Spezialist für Paletten-Pooling in Einzelhandel und FMCG, freut sich, seine Teilnahme als Ausstellungspartner an den Hamburger Logistiktagen am 18. und 19. Februar 2025 anzukündigen. Unter dem Motto einer grüneren Logistik wird LPR – La Palette Rouge seine zukunftsweisenden Maßnahmen zur Förderung einer grünen Logistik mit Lösungen für eine verantwortungsvollere Lieferkette vorstellen.

Im Rahmen der Hamburger Logistiktage wird LPR eine Reihe von Initiativen vorstellen, die der Paletten-Pooling-Experte zur Unterstützung einer nachhaltigen Logistik umgesetzt hat. Diese Maßnahmen zielen insbesondere darauf ab, den CO2-Fußabdruck der Lieferketten zu reduzieren und eine nachhaltigere Mobilität zu fördern:

– Multimodaler Transport: Die Förderung multimodaler Lösungen und Kombination verschiedene Verkehrsträger trägt dazu bei, die internationalen Verkehrsströme zu optimieren und die mit der Logistik verbundenen CO2-Emissionen erheblich reduzieren.

– Integration von alternativen Kraftstoffen: Mehr als 10 Prozent der gefahrenen Kilometer hat LPR – La Palette Rouge bereits mit nachhaltigen Treibstoffen zurückgelegt – ein beachtlicher Meilenstein auf dem Weg zur emissionsarmen Logistik.

Das Paletten-Pooling von LPR ist ein wesentlicher Bestandteil der gesamten Nachhaltigkeitsstrategie, da es die Nutzung von Paletten optimiert und gleichzeitig deren Auswirkungen auf die Umwelt reduziert. Durch den Wiederverwendungs- und Pooling-Prozess maximiert LPR die Lebensdauer der Paletten und reduziert deren Produktion und Lagerung.

„Wir möchten zeigen, wie innovative Ansätze und Zusammenarbeit in der Branche zu einer umweltfreundlicheren Transportwirtschaft führen können“, erklärt Ela Saleh, Country Manager DACH von LPR.

Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, am Stand von LPR – La Palette Rouge auf den Hamburger Logistiktagen über diese Lösungen und die Zukunft der Logistik zu diskutieren.

Für weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitszielen von LPR – La Palette Rouge besuchen Sie unsere Webseite und laden Sie den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht herunter: Nachhaltigkeitsbericht

LPR – La Palette Rouge, ein Unternehmen der Euro Pool Group, ist seit mehr als 30 Jahren auf das Pooling von Paletten spezialisiert und ausschließlich im Bereich schnelldrehende Konsumgüter tätig. Dank seiner fundierten Kompetenz, ausgeprägter Kundenorientierung und eines Netzwerks von mehr als 135 Servicecentern in ganz Europa, bietet LPR seinen Kunden und deren Handelspartnern einen umfassenden Service rund um Paletten. Durch den Einsatz unseres Mehrweg-Paletten-Systems können unsere Kunden ihre Umweltbelastung reduzieren und so zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft in der gesamten Lieferkette beitragen. www.lpr.eu/de/

