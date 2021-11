M-Files im Gartner Report Critical Capabilities für Content-Services-Plattformen mehrfach ausgezeichnet

Anbieter von intelligentem Informationsmanagement gehört zu den Top 3 Anbietern in allen untersuchten Anwendungsfällen und hat bestes Produkt für Information Governance.

Ratingen, 3.11.2021 – M-Files, führender Anbieter für intelligentes Informationsmanagement, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner-Report Critical Capabilities for Content Services Platforms 2021 (1) mehrfach ausgezeichnet wurde. In der Evaluierung von 20 Anbietern nach verschiedenen erfolgskritischen Fähigkeiten, die in Anwendungsfälle gebündelt sind, gehörte M-Files in allen Anwendungsfällen zu den jeweils drei besten Anbietern. Im Anwendungsbereich Information Governance erhielt M-Files die höchste Punktzahl von allen Produkten (4,18 von 5). Im Anwendungsfall Business Role Hub Document Management, der die Integration in bestehende Business-Anwendungen und Prozesse bewertet, erhielt M-Files die zweithöchste Punktzahl (3,61 von 5), was das Unternehmen als Beweis für die Leistungsfähigkeit seiner innovativen Möglichkeiten zur Anbindung fremder Anwendungen bzw. Quellen und die übergreifende Nutzung von Metadaten sieht.

“Wir sind der Meinung, dass unsere Spitzenposition in allen bewerteten Anwendungsfällen im diesjährigen Critical-Capabilities-Report von Gartner unser Engagement belohnt, Unternehmen bei der Ablösung von veraltetem und unflexiblem Dokumentenmanagement zu unterstützen”, so Antti Nivala, Gründer und CEO von M-Files. “Im Zuge der Umstellung auf hybride Arbeitsformen nutzen Mitarbeiter Metadaten nicht nur zum Suchen und Organisieren, sondern auch zum Verwalten, Schützen und Teilen von Informationen sowie für mehr Transparenz. Unsere umfangreiche Nutzung von Metadaten und die einfache Zusammenführung von verschiedenen bestehenden Ablagen bieten ein einzigartiges Maß an Flexibilität. Damit können sich Unternehmen problemlos an sich verändernde Geschäftsanforderungen anpassen und von einer smarteren Art zu arbeiten profitieren.”

M-Files erzielte zudem die dritthöchste Punktzahl unter 20 Anbietern für die Anwendungsfälle Content and Process Automation (3,55 von 5 Punkten) und Cloud Office Content Services (3,46 von 5 Punkten). “Wir freuen uns sehr über die hervorragende Bewertung unserer Leistungen in allen Anwendungsfällen und erfolgskritischen Funktionalitäten”, so Nivala.

M-Files bietet einen innovativen Ansatz für das Informationsmanagement, der Menschen mit den Informationen zusammenbringt, die sie benötigen, wann auch immer sie diese brauchen und unabhängig davon, wo diese gespeichert sind. So steigert M-Files die Produktivität, bietet eine nahtlose digitale Nutzererfahrung, stärkt die Zusammenarbeit, macht den Geschäftsbetrieb robuster und reduziert Risiken. Die metadatenzentrierte, repository-neutrale und KI-gestützte M-Files-Plattform kombiniert intuitives Dokumentenmanagement mit flexiblen Geschäftsprozessen und ermöglicht es Wissensarbeitern so, die benötigten Informationen im richtigen Kontext zu finden und zu nutzen.

Der von M-Files verfolgte Ansatz der Content Federation verbindet Informationen aus isolierten Systemen und Repositories und bietet Nutzerinnen und Nutzern eine vollständige 360-Grad-Ansicht der benötigten Informationen, während gleichzeitig die Governance-Anforderungen eingehalten werden. Im Gegensatz zu anderen Lösungen ist M-Files nicht auf starre Suchfunktionen beschränkt und ermöglicht übergreifendes Informationsmanagement in externen Repositories durch die offene, metadatengesteuerte Architektur von M-Files.

Der Gartner-Report 2021 Gartner Critical Capabilities for Content Services Platforms ist die Begleitstudie zum Report 2021 Gartner Magic Quadrant™ for Content Services Platforms (2) und verwendet dieselben Bewertungsdaten. M-Files wurde im Gartner Magic Quadrant für Content-Services-Plattformen als Visionär eingestuft und erhielt die beste Bewertung für die Vollständigkeit der Vision.

Laden Sie ein kostenloses Exemplar des Berichts “2021 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms” herunter: https://bit.ly/m-files-gartner-mq-csp-report-2021-de

Laden Sie ein kostenloses Exemplar des Berichts “2021 Gartner Critical Capabilities for Content Services Platforms” herunter: https://bit.ly/m-files-gartner-critical-capabilities-report-2021-de

(1) Gartner, Critical Capabilities for Content Services Platforms, Lane Severson, Michael Woodbridge, Marko Sillanpaa, Tim Nelms, October 19 2021.

(2) Gartner, Magic Quadrant for Content Services Platforms, Michael Woodbridge, Marko Sillanpaa, Lane Severson, Tim Nelms, October 18 2021.

Gartner Disclaimer

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s Research & Advisory organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. GARTNER and MAGIC QUADRANT are registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the US and internationally and are used herein with permission. All rights reserved.

Die KI-basierte Lösung für intelligentes Informationsmanagement von M-Files verbindet und analysiert alle Dokumente und Informationen im Unternehmen – über jede Plattform und jedes Repository hinweg – um sie zu bewerten und Zusammenhänge erkennen zu können. Damit können jedem Mitarbeiter die richtigen Informationen zur richtigen Zeit und im richtigen Kontext angeboten werden. Zudem können Geschäftsprozesse automatisiert, Governance und Compliance gewährleitet und Risiken minimiert werden. Tausende von Unternehmen in mehr als 100 Ländern – darunter NBC Universal, OMV, SAS Institute und ThyssenKrupp – nutzen M-Files um ihre Geschäftsinformationen und Prozesse effizient und sicher zu verwalten: A Smarter Way to Work. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com

M-Files ist ein eingetragenes Markenzeichen der M-Files Corporation. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Firmenkontakt

M-Files

Jan Thijs van Wijngaarden

Kaiserswerther Str. 115

D-40880 Ratingen

+49 2102 420616

jan.thijs.van.wijngaarden@m-files.com

http://www.m-files.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Team M-Files

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

+49 7721 9461 220

mfiles@bloodsugarmagic.com

http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.