Malaika Mihambo ist Mineralwasser-Botschafterin

Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin: Malaika Mihambo ist im Weitsprung eine Klasse für sich. Sie ist das Gesicht der deutschen Leichtathletik und nun auch die Botschafterin für natürliches Mineralwasser. Eine ausgewogene Ernährung und richtiges Trinken sind für die Spitzensportlerin ebenso wichtig wie ein ausgeklügelter Trainingsplan. Deshalb ist Mineralwasser für Malaika Mihambo unverzichtbar – im Training, bei den Wettkämpfen und im Alltag.

“Ich freue mich, die erste Botschafterin für natürliches Mineralwasser in Deutschland zu sein”, äußert sich Malaika Mihambo begeistert. “Mineralwasser ist wichtig für meine Hydration und passt zu mir und meinem Sport”, erläutert die Ausnahmeathletin ihr Engagement. “Unser Körper kann nur Höchstleistungen bringen, wenn er mit genügend Flüssigkeit versorgt wird. Deshalb ist Mineralwasser ein unverzichtbarer Trainingspartner für mich,” so Mihambo weiter.

Eine Klasse für sich

In Deutschland gibt es über 500 Mineralwässer. Jedes ist dabei in Zusammensetzung und damit auch im Geschmack so individuell wie die Region, aus der es stammt. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es eine ähnlich abwechslungsreiche Auswahl an Mineralwasser – für jeden Geschmack und jeden Anspruch ist das richtige dabei.

Malaika Mihambo ist auch deshalb vom Naturprodukt Mineralwasser überzeugt, weil sie selbst Umweltwissenschaften studiert. “Mineralwasser ist ein nachhaltiges Produkt: Es ist Bestandteil des Wasserkreislaufes der Erde, wird nachhaltig gefördert und ist Teil des vorbildlichen Mehrweg- und Kreislaufsystems in Deutschland”, so die dreimalige “Sportlerin des Jahres”. Nahezu 100 Prozent Rücklaufquote erreichen die Mehrweg- und Kreislaufsysteme sowohl bei Glas als auch bei PET. Damit leisten die deutschen Mineralbrunnen bereits seit Jahrzehnten einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

Über Malaika Mihambo:

“Der Sport ist das, für das mein Herz pocht. Er gibt mir Kraft und Freude”, beschreibt Malaika Mihambo ihre Leidenschaft für die Leichtathletik, die sie bereits in ihrem achten Lebensjahr erfasste. Mit 16 Jahren hat sie sich auf die Disziplinen Sprint und Weitsprung spezialisiert. 2018 wurde sie im Weitsprung Europameisterin, 2019 Weltmeisterin und 2021 folgte der Sieg bei den Olympischen Spielen in Tokio. Dreimal in Folge wurde sie bereits als Deutschlands “Sportlerin des Jahres” ausgezeichnet. Mit ihrem eigenen Verein “Malaikas Herzsprung e.V.” setzt sich Malaika Mihambo für die Förderung der Bewegungsentwicklung von Grundschulkinder über den Schulsport hinaus sowie ihren verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Neben dem Sport schloss die 1994 in Heidelberg geborene Leichtathletin 2016 zunächst das Studium der Politikwissenschaften in Mannheim ab. Seit 2019 studiert sie den Masterstudiengang Umweltwissenschaften.

Informationen und Tipps zum richtigen Trinken beim Sport: https://www.mineralwasser.com/trinktipps/tipps-fuer-sportler/

Der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) vertritt die politischen und wirtschaftlichen Interessen der Mineralbrunnenbranche. Die rund 200 überwiegend kleinen und mittleren deutschen Mineralbrunnen-Betriebe füllen über 500 verschiedene Mineral- und 27 Heilwässer sowie zahlreiche Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke ab. Mit rund 12.500 Arbeitnehmern sind sie wichtige Arbeitgeber der Ernährungsindustrie. Im Rahmen der Anfang 2021 gemeinsam mit der Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB) gestarteten Brancheninitiative “Klimaneutralität 2030” begleitet der VDM die deutschen Mineralbrunnen auf dem Weg in die Klimaneutralität. Bis spätestens zum Jahr 2030 soll die gesamte Prozesskette von natürlichem Mineralwasser klimaneutral gestellt werden.

Bildquelle: Fabian Hensel Photography