Markteinführung Kunst-Infrarotheizungen

KUNST DIE ERWÄRMT: Galerie Greve vereint Kunst und Technik in perfekter Weise

Wie lassen sich die Themen Kunst und Technologie nachhaltig verbinden? Diese Frage stellte sich Galerist Andreas Greve ( www.galerie-greve.com) und fand die Lösung: Kunstdruckeditionen auf Infrarot Bildheizungen. Diese haben einen Wirkungsgrad von >99%, besser als andere Heizungsformen. Jede Raumgröße kann effizient beheizt werden, wobei die Strahlungswärme sehr angenehm und mit Sonnenstrahlen zu vergleichen ist. Gerade in Zeiten des Wetterumschwungs und bei trägen Fußbodenheizungen erzeugt eine Infrarotheizung schnell Wärme, wenn und wo sie gebraucht wird. In Verbindung mit einer PV-Anlage wird die Wärme sogar fast kostenlos zur Verfügung gestellt. Zusätzlich kann die Heizung in das WLAN und Smart Home Lösungen eingebunden werden. Weitere Vorteile sind einfache Installation, keine Wartungskosten und schnelle Wärme, wenn sie gebraucht wird. Die Bildheizungen werden als Edition angeboten, d.h. je Typ und Bildmotiv ist ein solches Kunstwerk nur 25-mal erhältlich – mit Zertifikat. Die aktuelle Erstausgabe umfasst 13 Charaktere des berühmten italienischen Straßentheaters Commedia del’Arte des italienisch-deutschen Künstlers Ippazio Fracasso Baacke. Interessant zu wissen, dass der Wahl-Salzufler im September dieses Jahres für sein Lebenswerk geehrt und zum Ritter geschlagen wird. Damit wird seinem Namen der Titel „Sir“ vorangestellt – wie z.B. bei Sir Elton John oder Sir Paul McCartney.

Die Galerie für zeitgenössische Kunst und Innovation in Ostwestfalen.

Kontakt

Galerie Greve

Andreas Greve

Dammstr. 18

32105 Bad Salzuflen

+49 5222 7947443



http://www.galerie-greve.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.