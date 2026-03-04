Mehr Gold im Portfolio: Das High-Quality Liquid Asset ist mehr als ein Krisenschutz

Das ZukunftsForum Edelmetalle zeigt, wie Vermögensverwalter und Family Offices vom Edelmetallboom profitieren und sich strategisch differenzieren können

Frankfurt am Main, 04. März 2026 – Edelmetalle haben sich vom taktischen Beimischungsbaustein zum strategisch relevanten Asset entwickelt. Getrieben von geopolitischen Spannungen, strukturellen Inflationsrisiken und einer zunehmenden Fragmentierung der Weltwirtschaft gewinnen Gold und andere Edelmetalle in institutionellen Portfolios deutlich an Gewicht. Wie Vermögensverwalter, Privatbanken und Family Offices diese Entwicklung nutzen und sich im Wettbewerb klar positionieren können, zeigt das ZukunftsForum Edelmetalle am 23. und 24. März 2026.

Institutionelle Investoren erhöhen Goldallokation deutlich

Internationale Großinvestoren haben ihre Engagements zuletzt spürbar ausgebaut. Häuser wie Morgan Stanley und Bank of America setzen verstärkt auf Gold – vielfach über börsengehandelte Produkte. Im Fokus steht dabei insbesondere der weltweit größte Gold-ETF, der SPDR Gold Shares, in den allein im vergangenen Quartal Mittelzuflüsse von über fünf Milliarden Euro verzeichnet wurden. Diese Entwicklung unterstreicht: Gold ist in der strategischen Asset Allocation institutioneller Investoren angekommen – liquide, transparent und effizient umsetzbar.

Family Offices agieren zurückhaltend – Chance zur Differenzierung

Ein anderes Bild zeichnet der J. P. Morgan 2026 Global Family Office Report: Family Offices investieren im Durchschnitt lediglich bis zu zwei Prozent ihres Vermögens in Gold; mehr als 70 Prozent der befragten Adressen halten derzeit weder Gold noch Silber.

Auch unter deutschen Vermögensverwaltern und Privatbanken zeigt sich ein heterogenes Bild. Während einzelne Häuser Edelmetalle strategisch integrieren, bleiben andere deutlich untergewichtet. Gerade hierin liegt eine unternehmerische Chance: „Eine fundierte, strategisch begründete Edelmetallallokation kann als klares Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb um anspruchsvolle Mandate dienen“, so Wolfgang Wrzesniok-Roßbach, Edelmetallexperte und Organisator des ZukunftsForums Edelmetalle. „Insbesondere in einem Umfeld wachsender Unsicherheit und steigender Nachfrage nach realen Werten.“

Notenbankperspektive als strategischer Kompass

Angesichts der aktuellen politischen und finanzpolitischen Lage wird der Vortrag von Dr. Karsten Stroborn, Leiter des Zentralbereichs Märkte der Deutsche Bundesbank, über die aktuelle Sicht seines Hauses auf die Finanzmärkte und auf Gold als Bestandteil der Währungsreserven, sicher auf besondere Aufmerksamkeit stoßen. Sein Beitrag ordnet u.a. ein, welche Rolle Gold in der Reservepolitik spielt und welche Signalwirkung die anhaltenden Goldkäufe von Zentralbanken damit möglicherweise haben. Die Perspektive der Bundesbank kann so unter Umständen auch einen strategischen Rahmen für professionelle Anleger setzen.

Tokenisierung von Gold – Innovation mit Potenzial

Abgerundet wird die Investoren-Session durch den Vortrag „Tokenisierung von Gold – Ist das die Zukunft?“ von Dr. Philipp Reisert, geschäftsführender Gesellschafter der C.Hafner GmbH & Co. KG. Die Digitalisierung physischer Vermögenswerte eröffnet neue Möglichkeiten für effizientere Handels- und Abwicklungsprozesse, verbesserte Transparenz, die Erschließung neuer Investorengruppen und eine Kombination aus physischer Hinterlegung und digitaler Handelbarkeit. Für Vermögensverwalter stellt sich zunehmend die Frage, ob tokenisierte Edelmetalle künftig als ergänzender Baustein in modernen Mandatsstrukturen dienen können.

Ganzheitlicher Blick: Kapitalmarkt trifft Industrie

Das ZukunftsForum Edelmetalle beleuchtet Marktanalysen, strategische Perspektiven und industriepolitische Fragen gleichermaßen – mit Stimmen aus Zentralbanken, internationalen Organisationen, Industrie, Vermögensverwaltung und Wissenschaft.

– Tag 1 – Investment + Märkte: Fokus auf Kapitalmärkte, institutionelle Strategien und Investmentlösungen.

– Tag 2 – Industrie, Rohstoffpolitik und strukturelle Zukunftsfragen: Analyse globaler Rohstoffstrategien, ESG-Anforderungen und industrieller Nachfrage.

Edelmetalle als strategischer Baustein moderner Vermögensverwaltung

Wolfgang Wrzesniok-Roßbach erläutert: „Die Dynamik der Mittelzuflüsse institutioneller Investoren zeigt: Edelmetalle sind längst kein Randthema mehr. Für Vermögensverwalter und Family Offices eröffnet sich die Möglichkeit, Portfolios robuster aufzustellen, Inflations- und Systemrisiken zu adressieren und sich zugleich im Wettbewerbsumfeld klar zu positionieren. Das ZukunftsForum Edelmetalle bietet hierfür die fundierte Plattform – praxisnah, strategisch und zukunftsorientiert.“

Veranstaltungsdetails:

Datum: 23. und 24. März 2026 (mit Vorprogramm am 22. März)

Ort: Kongresszentrum Kap Europa der Messe Frankfurt

Themen: Gold, Silber, Platinmetalle, Bergbau, Recycling, Nachhaltigkeit, wirtschaftliche und politische Entwicklungen, industrielle Anwendungen, Investment

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der offiziellen Webseite des ZukunftsForums: www.zukunftsforum-edelmetalle.de und in dem Magazin „Gold & Weiss“, das kürzlich erschienen ist.

Über die Fragold Connect GmbH:

Die Fragold Connect GmbH wurde 2024 von Unternehmensberater und Edelmetallexperten Wolfgang Wrzesniok-Roßbach und Marketingberaterin Corinna Schmitz gegründet, um die Edelmetallbranche der DACH-Region durch innovative Veranstaltungen und Publikationen wie das ZukunftsForum Edelmetalle und die Fachzeitschrift „Gold & Weiss“ nachhaltig zu fördern und weiterzuentwickeln. Hinter dem Unternehmen stehen zwei Branchenexperten, die auf jahrzehntelange Erfahrung und umfassendes Fachwissen in der Welt der Edelmetalle zurückblicken.

