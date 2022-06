Mit ATS-konformen Lebensläufen jede HR-Software knacken

Keyword basierte Lebensläufe erhöhen Erfolg im Bewerbungsprozess I Tipps vom Experten, wie man das ATS-System überwindet

Bewerbungs-Matching: Künstliche Intelligenz im Recruiting

Keyword basierte Lebensläufe erhöhen Erfolg im Bewerbungsprozess I Tipps vom Experten, wie man das ATS-System überwindet

Hamburg, 16. Juni 2022. ATS-basierte Auswahlverfahren gehören heute im Recruiting für viele Unternehmen zum Standard. Die Zeiten, in denen Personalmanager eingehende Bewerbungen persönlich sichteten, sind vorbei. Heute entscheiden in der Vorauswahl sogenannte Application Tracking Systeme, kurz ATS, über Erfolg oder Misserfolg. Die softwaregesteuerte Methode verläuft wie in der Online-Partnersuche: Passt das Profil und ist die Matchingrate hoch, steht dem Partnervorschlag nichts im Wege. Im Recruiting ist der erste Schritt ähnlich: Passt der Bewerber auf das Stellenprofil, stimmen Anforderungen und Eignung überein, wird er im Kandidaten-Ranking eine obere Position einnehmen. Dabei sollte der Match bei mindestens 80 Prozent liegen.

Formal übersichtlich – ohne Sternchen und Icons

Profi.CV hat sich als digitaler Bewerbungsservice auf die Erstellung ATS-basierter Lebensläufe spezialisiert. Dabei kommt es auf inhaltliche und formale Kriterien an. Sonderzeichen, Icons oder künstlerische Elemente wie Sternchen sind zu vermeiden. Viele ATS-Systeme entfernen so viel Formatierung wie möglich, um den einfachen Text zu analysieren. Kurz gesagt: Wird die Formatierung simple gehalten, ist der Lebenslauf problemlos zu lesen. Er sieht auch ohne grafischen Schnickschnack professionell aus und bleibt gleichzeitig ATS-konform.

Was den Inhalt betrifft, ist von Abkürzungen abzuraten, da das ATS-System nicht immer sicher ist, was damit gemeint ist. Die Software interpretiert Abkürzungen falsch und ordnet sie falsch zu. Tipp von Profi.CV: Sowohl die Langform als auch die Abkürzung verwenden, z.B. Master of Business Administration (MBA) oder Search Engine Optimization (SEO) für maximale Suchfähigkeit.

Schlüsselwörter entscheiden im Matching

Das wichtigste Element eines ATS-Lebenslaufs ist die Keyword-Optimierung. ATS analysiert den Inhalt des Lebenslaufs, damit Personalmanager nach Schlüsselwörtern suchen können. Einige ATS bewerten den Lebenslauf sogar automatisch basierend darauf, wie gut der Inhalt mit der Stellenbeschreibung übereinstimmt. Der beste Indikator dafür, welche Wörter relevant sind, ist die Stellenbeschreibung. Die Berufsbezeichnung sollte nach Möglichkeit in die Überschrift des Lebenslaufs eingefügt werden und Hard Skills – d.h. erlernte Fähigkeiten auf der Grundlage von Erfahrung und Training – sollten mehrmals in der Stellenbeschreibung erscheinen. Eine hohe Überschneidung ist dann der Schlüssel zum Erfolg.

Eindeutige Überschriften

Wenn ein ATS System versucht, Informationen in ein digitales Bewerberprofil zu importieren, sucht es nach bestimmten Überschriften. Deshalb rät Profi.CV: Einfache und klare Überschriften, wie Berufliche Laufbahn oder Beruflicher Werdegang, Weiterbildungen und Qualifikation oder Kenntnisse verwenden, um die Hauptkapitel klar zu kennzeichnen und den Inhalt deutlich zu machen. Das Gleiche gilt für andere gängige Lebenslaufabschnitte. Nicht eingefügt werden sollten Tabellen oder mehrere Spalten, Kopf- und Fußzeilen. Ein ATS-System liest möglicherweise Tabelleninhalte in der falschen Reihenfolge und verliert Kopfzeileninformationen in bestimmten Dateiformaten. Der Lebenslauf ist dann nicht eindeutig interpretierbar.

Die Anpassung des Lebenslaufs an die richtigen Schlüsselwörter und die Erstellung eines einfachen, gut lesbaren Formats sind die wichtigsten Schritte, um ATS zu schlagen. Denn diese Tricks erhöhen deutlich die Interviewchancen.

Weitere Informationen unter: www.profi-cv.com

Über Profi-CV.com: Online Bewerbungsservice, der sich auf künstliche Intelligenz im Bewerbungsprozess und die Erstellung von ATS-konformen Bewerbungsdokumenten spezialisiert hat. Zielgruppe sind Akademiker, Fach- und Führungskräfte, High Potentials aus der IT-Szene.

Kontakt

Profi.CV

Martina Mosebach

Leistikowstieg 11

22607 Hamburg

01735812696

info@profi-cv.com

http://www.profi-cv.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.