Christian Deussen geht auf Deutschland Tour

Die große CSD- und Straßenfest-Sommer-Tour von Christian Deussen!

Christian Deussen geht in diesem Sommer auf Tour in Deutschland!

“Ich bin wie ich bin und das ist GUT SO!” – eine so einfache, aber auch sehr prägnante Aussage: Jeder Mensch ist gut so, wie er ist. Und genau mit dieser Botschaft tritt Christian Deussen in diesem Sommer auf vielen großen CSD Veranstaltungen und Straßenfesten in Deutschland auf.

Mit im Gepäck hat er natürlich ebenfalls seine aktuelle Single “Schweinehund”, dem Dieter Hanitzsch ein Gesicht verlieh, sowie seine vergangenen Songs und einige Cover-Versionen großer Künstler.

Gute Laune und großartige Musik sind garantiert!

Christian Deussen freut sich vor allem sehr auf den Austausch mit dem Publikum und steht bei jedem Auftritt für Fotos, Gespräche und Autogrammwünsche zur Verfügung.

Hier sind die Termine:

– 18.06.2022: CSD MTK, Kelkheim

– 26.06.2022: Glockenbachfest, München

– 09.07.2022: CSD Würzburg

– 16.07.2022: CSD München, Kulturbühne

– 31.07.2022: CSD Stuttgart

– 16.09.2022: Harbour Pride, Hamburg Hafengeburtstag

Weitere Informationen über Christian Deussen und seine Auftritte findet man hier:

Facebook: https://www.facebook.com/ChristianDeussenSaenger

Instagram: christian_deussen

Management:

Sunshine Agentur für Künstler- und Eventmanagement

Janina Homann

info@sunshine-agentur.de

Sunshine Agentur

Für Künstler- und Eventmanagement

Kontakt

Sunshine Agentur Für Künstler- und Eventmanagement

Janina Homann

Smetanastraße 6a

81245 München

0176 – 41 88 44 85

info@sunshine-agentur.de

http://www.sunshine-agentur.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.