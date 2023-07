Mit coolen Dance Moves Energie für den guten Zweck erzeugen

– Im E WIE EINFACH-Powerhaus auf dem PAROOKAVILLE Festival „ertanzten“ die Besucher:innen auf dem Kinetic Dancefloor 10.000 Euro

– Die Summe kommt der Organisation Zukunftsmusik e.V. aus Köln zu Gute

Köln. Der Energieversorger E WIE EINFACH ist mit dem E WIE EINFACH-Powerhaus voller Energie in PAROOKAVILLE in Weeze in die Festivalsaison gestartet. Dort drehte sich alles um Energie und Musik. Die DJ-Crew hat das Powerhaus drei Tage zum Beben und die Besucher:innen zum Tanzen gebracht. Diese haben mit ihren Moves auf dem kinetic Dancefloor dann auch alles für den guten Zweck gegeben. Denn die durch die Bewegungsenergie ertanzten Kilowattstunden wurden in Euro umgerechnet und von E WIE EINFACH noch einmal aufgestockt. Somit können nun 10.000 Euro an die Organisation Zukunftsmusik e.V. überwiesen werden.

Der gemeinnützige Verein aus Köln setzt sich seit 2017 für die musikalische Bildung sozial benachteiligter Kinder ein und generiert Spendengelder durch vielfältige Aktionen, die gleichzeitig zur Nachhaltigkeit beitragen. Der Kernansatz, um Spenden zu generieren, liegt in der Organisation von Pfandsammelaktionen auf Musikfestivals – initial gestartet und seitdem jährlich umgesetzt wurde diese Aktion bei PAROOKAVILLE. „Mit unserem Powerhaus haben wir Energie nicht nur durch Musik erlebbar gemacht, sondern können gleichzeitig eine Organisation unterstützen, die sich seit Jahren für tolle Projekte engagiert. Wir freuen uns, zur Arbeit von Zukunftsmusik einen kleinen Beitrag leisten zu können.“, so Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH.

Auch Bernard Lay, Vorsitzender Zukunftsmusik e.V., freut sich: „Wir sind begeistert, dass wir E WIE EINFACH für unsere Sache gewinnen konnten. Mit der Spendensumme unterstützen wir Projekte in ganz Nordrhein-Westfalen, die Kindern Zugang zur Musik und zur musikalischen Entfaltung bietet. Denn Musik nimmt einen großen und wichtigen Teil in unserer Gesellschaft und unserem Alltag ein. Leider ist sie nicht allen Kindern in gleichem Maße zugänglich. Das versuchen wir Schritt für Schritt zu ändern.“

E WIE EINFACH hat den Festivalsommer mit der Kampagne „Du hast die Power“ gestartet, die Musik und Energie miteinander verbindet. Auch beim GLÜCKSGEFÜHLE Festival am Hockenheimring Baden-Württemberg ist das E WIE EINFACH-Powerhaus vertreten und wird Besucher:innen das Tanzen für die gute Sache ermöglichen.

Detailinformationen PAROOKAVILLE

Das einzigartige Showkonzept fuhrte im Jahr 2023 mit seiner siebten Edition erneut 225.000 Burger:innen uber drei Show- und funf Camping-Tage in ihre Madness-City und ist damit weiterhin unangefochten Deutschlands großtes Electronic Music Festival.

Das seit der Grundung im Jahr 2015 jahrlich ausverkaufte Ausnahme-Event am Airport Weeze begeistert Fans aus uber 40 Landern, die an den Niederrhein reisen um Weltstar-DJs und ein Wochenende voller „Wahnsinn, Liebe und pure Gluckseligkeit“ zu erleben.

E WIE EINFACH

E WIE EINFACH ist der digitale Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst Ökostrom- und Ökogastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu den Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, in unserem Newsroom, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter sowie auf YouTube und in unserer App.

