Mode-Label SIGRID & HEINZ eröffnet Online Shop und spendet für guten Zweck

Das Mode-Label SIGRID & HEINZ, welches 2020 in Bottrop gegründet wurde, hat nun offiziell seinen Online-Shop eröffnet. Im Shop selbst kann man aus einer breiten Designauswahl im Stil der 40er-Jahre und künstlerischen Zeichnungen der beiden Protagonisten auswählen.

Werte werden durch Familien, Kollegen und Unternehmen weitergegeben. Genau das ist der Grund, wieso es sich SIGRID & HEINZ auf die Fahne geschrieben hat, diese Werte einem breiten Publikum wiederzugeben. Die beiden Protagonisten SIGRID & HEINZ zeichneten die Werte Bodenständigkeit, Loyalität und Selbstlosigkeit aus, geboren und gestorben im Ruhrgebiet, möchte das Label an zwei wundervolle Menschen erinnern und ein Zeichen für die Ewigkeit setzen. Seltene Werte in dieser Kombination, die durch diesen Online Shop vermittelt werden sollen.

Ein Teil der Erlöse aus diesem Shop wird deshalb an zwei gemeinnützigen Organisationen gespendet, um das Erbe weiterzuführen und anderen Menschen zu helfen. Diese Organisationen befassen sich mit der Erforschung von Krebs und der Unterstützung durch in Not geratene LKW-Fahrer. Die beiden Organisationen befassen sich seit Jahren mit diesen Themen und entsprechen dem tieferen Sinn von SIGRID & HEINZ: Zwei bodenständigen Menschen, die bodenständige Werte vermittelt haben. Der Online-Shop wird mit der Zeit immer mehr Designs zur Auswahl haben, die aus der Epoche der Zeit stammen und mit modernen Elementen kombiniert werden.

Dem Gründer liegt vor allem der Gedanke des Zusammenhalts am Herzen: “Wenn wir alle dankbarer sind für das was wir haben, können wir als Gesellschaft zusammenwachsen. Höher, schneller, weiter funktioniert auf Dauer eben nicht. Wir müssen ganzheitlich denken und dürfen unsere Wurzeln nicht vergessen, egal wo wir sind, oder wer wir sind” so Voigt. Er hat bereits zahlreiche Internetprojekte ins Leben gerufen, das bekannteste Projekt von ihm ist die Model-Plattform “modelmove”, die bereits seit 2007 im Internet aktiv ist.

