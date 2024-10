MR.KNOW und Nortal auf den EHI Technologie Tagen 2024: Innovative Prozesslösungen für den Handel

Auf den EHI Technologie Tagen 2024 in Bonn präsentieren MR.KNOW und Nortal am 5. und 6. November innovative Prozesslösungen für den Handel. Im Fokus stehen die Umsetzung des Lieferkettengesetzes und der NIS2-Richtlinie, um Unternehmen bei der effizienten Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse zu unterstützen.

Am 5. und 6. November 2024 stellen MR.KNOW by Inspire Technologies und die Nortal AG auf den EHI Technologie Tagen 2024 ihre aktuellen Lösungen zur Prozessoptimierung im Handel vor. Die Veranstaltung zieht jährlich mehr als 600 Experten aus den Bereichen IT, Handel und Technologie an, um aktuelle Trends und Innovationen zu erörtern und Erfahrungen auszutauschen.

Prozessdigitalisierung für gesetzliche Anforderungen

Im Rahmen der Veranstaltung werden Nortal und MR.KNOW in diesem Jahr Prozesslösungen vorstellen, die speziell auf die aktuellen Herausforderungen im Handel ausgerichtet sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Umsetzung des Lieferkettengesetzes und der NIS2-Richtlinie, die Unternehmen verpflichten, ihre Prozesse in den Bereichen Nachhaltigkeit und IT-Sicherheit zu optimieren. Die vorgestellten Lösungen erlauben eine ganzheitliche Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen und ermöglichen einen pragmatischen Einstieg per Low-Coding und digitalen Assistenten.

Prozessoptimierung durch KI und digitale Assistenten

Nortal, ein führender Anbieter für digitale Transformation, und MR.KNOW, die No-Code BPM-Lösung von Inspire Technologies, bieten Handelsunternehmen die Möglichkeit, ihre Prozessabläufe effizienter zu gestalten und gleichzeitig gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Künstliche Intelligenz und digitale Assistenten unterstützen dabei die Automatisierung und Optimierung komplexer Prozesse wie Recall-Abläufe, Vernichtungsprozesse, Gefahrenstoffverordnung, Interne Kontrollsysteme (IKS), Arbeitsschutzvorgaben, On- und Offboarding, ESG-Vorgaben, PIM-Workflows, E-Rechnungsverarbeitung oder Lieferantenbewertung. Dies erleichtert es den Unternehmen, ihre Prozesse zukunftssicher und skalierbar zu gestalten.

„Die Digitalisierung der Prozesse im Handel ist entscheidend, um den aktuellen gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden und zugleich die Effizienz zu steigern“, erklärt Andreas Mucke, geschäftsführender Gesellschafter bei MR.KNOW. „Unsere Lösungen ermöglichen es, gesetzliche Vorgaben wie das Lieferkettengesetz und die NIS2-Richtlinie nahtlos in den Geschäftsablauf zu integrieren.“

EHI Technologie Tage 2024: Branchentreff für Technologieexperten im Handel

Die EHI Technologie Tage sind eine der wichtigsten Veranstaltungen im deutschen Handel für IT- und Technologieentscheidungen. Themen wie Personalisierung von Retail-Apps, digitale Filialprozesse und der Einsatz von KI im Handel stehen dabei im Mittelpunkt. Die Veranstaltung bietet neben Vorträgen und praxisorientierten Sessions zahlreiche Möglichkeiten zum Networking und Austausch von Best Practices.

Präsentation an Stand 04 – Vorab-Terminvereinbarung möglich

Interessierte Besucher können Nortal und MR.KNOW an Stand 04 treffen, um mehr über ihre Prozesslösungen zu erfahren. Um einen persönlichen Beratungstermin im Voraus zu buchen, steht eine Online-Terminbuchung unter www.mrknow.ai/kontakt zur Verfügung.

Über MR.KNOW by Inspire Technologies GmbH:

Lösungen ohne Programmierung: von einfach bis komplex mit der NO-CODE-BPM Software von MR.KNOW. Dabei unterstützt MR.KNOW IT-Projektmanager und Citizen Developer bei der Automatisierung ihrer Prozesse und ermöglicht so einen besonders leichten Einstieg in die Prozessautomatisierung mit Künstlicher Intelligenz, digitalen Assistenten oder der Prozessaufnahme über das Process-Board. Weitere Informationen: www.mrknow.ai

Firmenkontakt

Inspire Technologies GmbH

Sarah Glaubach

Leopoldstr. 1

78112 St. Georgen

+49 7724 85990 – 65



http://www.mrknow.ai/

Pressekontakt

trendlux pr GmbH

Petra Spielmann

Oeverseestr. 10-12

22769 Hamburg

+49 (0) 40-800 80 990-0



https://www.trendlux.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.