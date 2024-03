Native Cloud Version des easy archive: Hürdenlos für Neu- und Bestandskunden

Essen, 18. März 2024 – EASY SOFTWARE AG verkündet den Launch der neuen Cloud-Native Version des beliebten und renommierten Kernprodukts easy archive. Damit erhalten easy Kunden nun auch in der Cloud eine maßgeschneiderte Lösung für flexible, sichere und effiziente Verwaltung ihrer digitalen Dokumente. Der fortschrittliche neue Cloud-Service, basierend auf einer nativen Cloud-Architektur, bringt zahlreiche Vorteile wie hohe Skalierbarkeit, Sicherheit und Zugänglichkeit. Bestandskunden können die neue Cloud-Instanz nahtlos in ihre bestehende Infrastruktur integrieren.

Das neue easy archive in der Cloud bietet Unternehmen mit komplexen Strukturen neue Flexibilität. Die unkomplizierte Implementierung des Cloud-Archivs samt schneller Einsatzbereitschaft im Geschäftsalltag macht das easy archive zudem für Unternehmen aller Größen noch attraktiver. Der Cloud-Service garantiert, dass sämtliche User stets über die neusten Features und Sicherheitsupdates verfügen. Komplett ohne zusätzlichen Pflegeaufwand.

Ein besonderer Vorteil für Bestandskunden: Mit minimalem Aufwand und ohne zusätzliche Kosten können sie ihr bestehendes Archiv sofort mit der Cloud-Instanz verbinden und so hürdenlos mit der neuen Technologie auf ihr bestehendes Archiv zugreifen. Wahlweise können sie sogar Cloud- und Bestandsarchiv parallel benutzen, was einen besonders weichen Übergang garantiert. Der spezielle Hybrid Connector ermöglicht diese sichere Verbindung mit On-Premises-Archiv, DMS und sogar dritten Systemen. Ein attraktives Angebot insbesondere für langjährige Archivkunden mit über langer Zeit gewachsenen Archiven mit Millionen von Dokumenten.

Genau wie die bisherigen Versionen des marktführenden Archiv-Produkts steht auch der neue Native Cloud Service im Einklang mit den aktuellen Compliance-Standards, einschließlich GoBD und DSGVO, und garantiert eine revisionssichere Archivierung für maximale Rechtssicherheit. Das easy archive unterstützt eine Vielzahl von Dateiformaten und bietet adaptive Schemata, um verschiedenen Unternehmensanforderungen gerecht zu werden. Zudem ermöglicht das easy archive autorisierten Mitarbeitenden einen sicheren und dezentralen Zugriff auf die im Geschäftsalltag benötigten Daten.

Das easy archive blickt zurück auf eine Geschichte als Pionierprodukt der deutschen Archivierungslandschaft und genießt seit mehr als 30 Jahren einen Ruf als leistungsstarke, zuverlässige und stabile Lösung im DMS- und ECM-Markt.

Als führendes Unternehmen in der digitalen Archivtechnologie seit mehr als drei Jahrzehnten ist easy stolz darauf, diese neue Evolution des Kernprodukts zu launchen und damit Unternehmen jeder Größe zu unterstützen. easy freut sich darauf, diese neue Ära der Cloud-basierten Archivierung gemeinsam mit neuen und bestehenden Kunden zu erleben.

Erfahren Sie mehr über easy archive und das Cloud-Portfolio von easy auf dem Digitalisierungs-Summit “ move it 2024“ im Europa-Park in Rust (24. – 25. April 2024). Jetzt kostenlos anmelden unter https://tms.aloom.de/move-it-2024

Über easy:

Als Digitalisierungsexperte und führender ECM-Software-Hersteller steht easy seit 1990 für rechtssichere, digitale Archivierung und effiziente, automatisierte Geschäftsprozesse.

Erstklassige Archivierungs-, ECM-, DMS-, P2P- und HCM-Softwarelösungen & Services bilden das digitale Zentrum für datenbasierte Intelligenz und machen Menschen, Unternehmen und Organisationen erfolgreich. Das in Essen ansässige Unternehmen mit Niederlassungen in Leipzig, und Töchtern in Österreich, Großbritannien und den USA wurde 2020 mehrheitlich von der globalen, technologieorientierten Investmentfirma Battery Ventures übernommen. Unter der Flagge der neuen Führungsmannschaft wurde das Geschäft seitdem strategisch diversifiziert, das Wachstum kontinuierlich ausgebaut sowie die SaaS Transformation vorangetrieben. www.easy.de

Firmenkontakt

EASY SOFTWARE

Sabine Listl

Jakob-Funke-Platz 1

45127 Essen

Tel: +49 89 417761-16



https://easy-software.com/de/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Sabine Listl

Prinzregentenstraße 89

81675 München

Tel: +49 89 417761-16



http://www.lucyturpin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.