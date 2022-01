Neue Kraft und Energie für dein Business

Coaches und UnternehmerInnen im Networkmarketing und Direktvertrieb schlagen sich oft mit energie- und zeitraubenden Tipps und Ratschlägen herum, wie sie mehr Sichtbarkeit erlangen und Umsatz erwirtschaften können. Die Arbeit mit den eigenen Glaubenssätzen scheint ein Fass ohne Boden zu sein und oft fehlt die Verbundenheit zu einer Community, die sich gegenseitig unterstützt. Die Motivation und die zur Verfügung stehende Energie leiden und bringen viele Coaches dazu, eines Tages aufzugeben. Michaela Prazak ist Unternehmerin aus Leidenschaft und erklärt, wie du es schaffst, sofort mehr Kraft und neue Energie für dein Business zu kreieren, um den lang ersehnten Erfolg zu erreichen.

Um den gewünschten Erfolg möglich zu machen, sind einige Schritte notwendig, die dich in deiner Persönlichkeitsentwicklung voranbringen werden. Diese wirken sich unmittelbar auf dein Business aus, was dir mehr Leichtigkeit bringt und somit die Geschwindigkeit erhöht, mit der du und dein Business größer werdet. Im ersten Schritt geht es darum, deinen eigenen Energielevel zu erhöhen, indem du alte Muster und Glaubenssätze auflöst, die dich daran hindern erfolgreich zu sein. Dadurch ergibt sich Schritt zwei. Du bekommst ein tiefes inneres Verständnis für dich. Im dritten Schritt bekommst du die einfachen und gleichzeitig wirksamen Tools an die Hand, die dir helfen mehr Bewusstsein zu schaffen. Im nächsten Schritt gehst du mit deinem Unternehmen auf ein neues Level, das dir deinen beruflichen Erfolg bringt. Du wirst bemerken, dass sich dein neues Level auf dein gesamtes Leben positiv auswirkt. Im nächsten Schritt ist es wichtig, das richtige Verständnis und die richtige Einstellung zum Thema Geld zu bekommen. Geld wird für dich zu etwas Positiven. Es soll wie selbstverständlich in deinem Leben sein, ohne dass du dem Geld ständig nachläufst und einen Mangel empfindest.

Michaela Prazak hat diesen Weg als Unternehmerin beschritten, hilft Menschen, eine völlig neue Sichtweise auf das eigene Business zu bekommen und den Weg des Erfolgs einzuschlagen. Als ehemalige Olympiateilnehmerin im Kunstturnen weiß sie, wie wichtig es ist, einen effizienten Weg zu einem Ziel zu wählen, und wie sehr mentale Arbeit die Erreichung eines Ziels fördert. Sie hat in zwei Direktvertriebsunternehmen Teams mit Millionenumsätzen aufgebaut und versteht sich als Praktikerin. Ihr Motto für jedes Business lautet: Es darf leicht gehen, es darf Freude machen, es darf groß und mächtig sein. Michaela Prazak bietet eine kostenfreie Expert-Masterclass an, bei der auch du die einzelnen Schritte gehst, die dich und dein Business zum Erfolg führen. Du bekommst konkrete Aufgaben und Tools, die dir helfen eine tiefe, ehrliche und glasklare Sicht auf dein Business und deine Persönlichkeit zu erhalten. Trete jetzt der Facebook-Gruppe bei und profitiere von Michaela Prazaks Wissen, Erfahrung und Energie. https://www.facebook.com/groups/michaelaustorf/

Michaela Prazak ist Coach und Unternehmerin für deinen Businesserfolg. Sie arbeitet seit Jahren “anders” und kreiert sich ihre Erfolge bewusst. Im Jahr 2020 startete sie ihren podcast Spiritualität & Business.

Firmenkontakt

Michaela Prazak

Michaela Prazak

Siedlerweg. 1a

87600 Kaufbeuren

01702622117

info@prazak-consulting.net

https://www.facebook.com/groups/michaelaustorf/

Pressekontakt

The Way of Business Tv

Marina Guva

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661/2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

