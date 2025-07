Neue Technologie gegen Textil-Mikrofaserverschmutzung

Livinguard lanciert bahnbrechende Textilveredelungstechnologie zur Reduktion von Mikrofaserverschmutzung durch Textilien

Livinguard Technologies hat die revolutionäre Textilveredelungstechnologie Livinguard Better Fresh entwickelt, welche sowohl die Geruchsbildung und -akkumulation wie auch das Lösen von Mikrofasern über den Lebenszyklus von Kleidern um bis zu 80% reduziert.

Ziel der Entwicklung von Livinguard Better Fresh war es, die beiden wichtigsten Nachteile synthetischer Stoffe zu adressieren: Geruchsakkumulation und Faserfragmentierung, welche zu Umweltverschmutzung in Gewässern, Böden und der Luft führt.

Livinguard Better Fresh bietet Verbrauchern einen funktionalen Vorteil (Geruchskontrolle) und kombiniert diesen mit einem überlegenen Sicherheits-, Umwelt- und Kostenprofil für Kleidermarken. Die Reduzierung der Faserfragmentierung verlängert die Produktlebensdauer und kann Abfall durch die frühzeitige Entsorgung von Textilien signifikant reduzieren.

Als Grundlage für diese innovative Lösung konnte Livinguard die Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen der letzten 15 Jahre sowie das umfangreiche Knowhow in der Textilveredelung nutzen. Zur Messung der Leistung und Wirksamkeit der Lösung wurden basierend auf relevanten und etablierten Teststandards verschiedene eigene interne Messprotokolle entwickelt.

Die Livinguard Better Fresh Technologie wird zur Zeit mit verschiedenen Partnern aus der Forschung weiter validiert und mit Pilot-Kunden aus der ganzen Welt getestet.

Die Livinguard Better Fresh-Technologie kann erheblich zu verschiedenen Lösungsansätzen für die fortschreitende Verschmutzung von Mikrofasern und Mikroplastik beitragen. Die Technologie ermöglicht die Entwicklung von Stoffen mit geringerem Abwurf bei minimalen Auswirkungen auf etablierte Produktionsanlagen und Lieferketten. Durch längeres Tragen aufgrund geringerer Geruchsbildung und die verwendung umweltschonenderer Waschprogramme (weniger hohe Temperatur) wird die Langlebigkeit des Textilproduktes erhöht. Diese Innovation hat das Potential endlich einen substantiellen Fortschritt im Kampf gegen Mikroplastik zu erreichen.

Über Livinguard Better Fresh

Livinguard Better Fresh ist eine bahnbrechende neue Textilveredelungslösung, die eine biozidfreie Geruchskontrolltechnologie mit einem Mikrofaser-Abwurfschutzmechanismus kombiniert. Die wasserbasierte Lösung wird im Stoffherstellungsprozess direkt nach dem Färben aufgetragen (entweder auf flache Stoffe oder fertige Kleidungsstücke).

Livinguard Better Fresh funktionalisiert den behandelten Stoff mit einer positiven chemischen Oberflächenladung. Diese Ladung ermöglicht einen einzigartigen, leistungsstarken und langlebigen Mechanismus zur Geruchsneutralisierung. Darüber hinaus umhüllt die Livinguard Better Fresh-Technologie Textilfasern und hält diese fest zusammen, um das Ablösen von Mikrofasern während der Gebrauchsphase und beim Waschen zu Hause zu reduzieren.

Livinguard Better Fresh bietet eine branchenführende Geruchskontrolle und reduziert bis zu 99% der relevanten Geruchsstoffe wie Isovaleriansäure, Essigsäure und Nonenal (basierend auf der Norm ISO 17299-3). Externe Tests mit Intertek Laboratories (basierend auf der Norm ISO 8848-2) sowie interne Tests (auf Basis der Industriestandardmethode zur Analyse des Mikrofaserabwurfs AATCC TM212 und auf selbst entwickelten Protokollen) zeigen eine Reduzierung des Faserverlusts, der auf die Livinguard Better Fresh-Behandlung zurückzuführen ist, um bis zu 80% während der ersten 10 Wäschen (der Abwurf ist in der Regel während der ersten Waschzyklen am höchsten).

Livinguard Technologies ist ein Schweizer Materialwissenschaftsunternehmen mit einem breiten Lösungsportfolio für verschiedene Anwendungen in der Textilindustrie. Das Unternehmen hat eine nachhaltige Technologieplattform entwickelt, die auf verschiedenen proprietären polykationischen Polymeren basiert, welche eine innovative Funktionalisierung von Oberflächen ermöglichen, die für Verbraucher und Umwelt sicherer ist.

Die Mission von Livinguard ist es, das Wohlergehen von Mensch und Umwelt zu schützen. Livinguard hat seinen Hauptsitz in der Schweiz, betreibt ein Anwendungs- und Mikrobiologielabor in Mumbai (Indien) und verfügt über ein globales Netzwerk von Verkaufs- und Vertriebspartnern.

