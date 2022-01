Neues Buch von Paula Brandt: WHY I CARE wird kurz nach Erscheinen zum Bestseller

– Leitfaden für Impact-Unternehmer und alle, die es werden wollen

(Essen/Paderborn, Januar 2022) Es skizziert eine neue Zeitrechnung im Unternehmertum – und kam zum absolut richtigen Zeitpunkt heraus: “WHY I CARE”, das neue Buch von Paula Brandt. Darin stellt die Autorin, Speakerin und Expertin für nachhaltiges Unternehmertum die neue Generation der Impact-Unternehmer vor, die Verantwortung übernehmen, Wirtschaft neue Tiefe geben und damit gerade in Zeiten von postpandemischer Transformation der Gesellschaft und Klimakrise so wichtig sind. Erst Ende Oktober erschienen, stieg der inspirierende Leitfaden, wie gute Unternehmer großartig werden und dabei selbst im Lot bleiben, bereits innerhalb kürzester Zeit zu einem Amazon-Bestseller auf. Paula Brandt: “Nachhaltiges Wachstum – wirtschaftlich und persönlich im Lot – geht. Genau das zeigt WHY I CARE mit seinen echten Vorbild-Unternehmern aus dem Mittelstand, die die ganze Power ihrer Rolle in die Waagschale werfen, um die Zukunft positiv zu gestalten und Spuren zu hinterlassen – und zwar mit Haltung, einem auf Menschlichkeit geeichten Wertekompass und einer gesunden Portion Mut.” Die großartige erste Resonanz auf das Buch und die vielen Unternehmer, die sich davon angesprochen fühlen, freuen die Expertin sehr, denn das verdeutlicht vor allem eines: Das Thema brennt vielen auf der Seele und trifft daher exakt den Zeitgeist. Brandt weiter: “Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Unternehmertum neu und vor allem nachhaltig zu denken – und zwar ökonomisch, ökologisch und sozial im Gleichgewicht.”

“Das Buch hat so viele Impressionen und Einblicke von verschiedenen Blickwinkeln und Jungunternehmern. Aus Gründersicht freue ich mich sehr, dass es so ein Werk gibt, und kann es nur weiterempfehlen”, so eine junge Unternehmerin. “Ich bin erfahrener Unternehmer aus einer Tech-Branche, aber momentan in Umbruchphase. Dabei hat mir das Buch enorm geholfen, zu erkennen, für was ich brenne, was mich wirklich motiviert und welche Schritte notwendig sind, um auf die nächste Stufe zu kommen. Liebe Paula, vielen Dank für das tolle Buch!!”, sagt ein anderer Unternehmer über WHY I CARE und gesellt sich damit zu einer Vielzahl vergleichbarer Stimmen. Zu den Buchabnehmern und Lesern zählen dabei u. a. auch Medienschaffende und bekannte Social-Media-Persönlichkeiten. Auf diese Weise, unterstützt durch kommunikationsfördernde Maßnahmen, verkaufte sich Paula Brandts Heldenreise innerhalb kürzester Zeit so oft, dass es als Neuling sofort auf Platz 2 der Amazon-Kategorie “Job & Karriere” aufstieg und im Gesamt-Ranking Platz 46 erlangte. “Der unmittelbare Release des E-Books WHY I CARE war deshalb nur logische Konsequenz”, so die Autorin zum Verkaufsstart.

400 Seiten bis zum eigenen “WHY”

Mit WHY I CARE gibt Paula Brandt Unternehmern und Menschen auf der Suche nach ihrem Kern auf rund 400 inspirierenden Seiten und mit beeindruckenden und multimedial erlebbaren Best-Practice-Beispielen aus der deutschen Unternehmenslandschaft eine erfolgreiche Methodik an die Hand, ihr “Why” zu entdecken und zum “How” zu kommen. Sie erläutert darin, warum bloßer Idealismus auf diesem Weg zu wenig ist und ohne ein tragfähiges Geschäftsmodell und Wachstumsbewusstsein in die Sackgasse führt. Dabei kommt der Leitfaden als eine spannende Heldenreise daher, in der die Grenzen zwischen Roman und Sachbuch verschwinden. Erzählende Hauptfigur ist ein IT-Genie, das mehrere Digital Companys groß gemacht hat und von Exit zu Exit geeilt ist, bevor es anfing, seinen Erfolg als hohl zu empfinden – und sich auf die Reise zu einem Unternehmertum mit Sinn begab.

Persönliche Sinnfrage nach Lektüre von WHY I CARE beantwortet

“Viele Firmenlenker – erst recht wenn sie bereits erfolgreich sind – stellen sich die Frage, was sie als Unternehmer und Mensch eigentlich erreichen wollen und wie sie mit ihrem Tun ,mehr Wert” als bloßes wirtschaftliches Wachstum schaffen können – nämlich einen Beitrag leisten, Privates und Business in Balance bringen und persönlich wachsen”, weiß Paula Brandt. Eine Entwicklung, die sie als “neues nachhaltiges Unternehmertum” beschreibt, welches Nachhaltigkeit neu definiert und ökonomische, ökologische und soziale Faktoren miteinander in Einklang bringt. Als Unternehmensgründerin und ehemalige Managerin bei Weltmarktführern wie Microsoft und Accenture, wo sie verschiedenste sensible Restrukturierungsprozesse verantwortet hat, verfügt sie über langjährige Erfahrung und umfangreiches Wissen um die Organisation und Mentalität am Puls der Unternehmensspitze. Ihren eigenen Ansatz, den sie in WHY I CARE beschreibt, entwickelte Paula Brandt als direkte Gegenbewegung dazu und sie rechnet fest damit, dass sich der Trend des Impact-Unternehmers fortsetzen wird: “Gerade in Zeiten wie diesen ist es überaus wichtig und wünschenswert, dass mehr solcher starken, wertschätzenden Persönlichkeiten Haltung zeigen. Wenn WHY I CARE hierfür als Anstoß dient, ist das das größte Kompliment”, so Paula Brandt.

Paula Brandt

WHY I CARE

Wie gute Unternehmer großartig werden …

und privat im Lot bleiben

Hardcover, 400 Seiten

ForwardVerlag, Paderborn

Hardcover Euro 29,90

E-Book für Kindle Euro 25,90

Bundle (Hardcover + E-Book) Euro 39,90

ET: 31. Oktober 2021

ISBN: 978-3-947506-73-6

Erhältlich in jeder Buchhandlung sowie online u. a. bei Amazon, ForwardVerlag und Paula Brandt.

Paula Brandt ist Expertin für nachhaltiges Unternehmertum, Buchautorin und begleitet als Unternehmercoach ausgewählte Firmenlenker aus dem Mittelstand auf ihrem Weg zu einem verantwortungsvollen Wirtschaften, das Wertschöpfung neu definiert und gesundes Wachstum mit einem positiven Impact auf Mensch und Gesellschaft verbindet. Als Unternehmensgründerin und ehemalige Managerin bei Weltmarktführern wie Microsoft und Accenture, wo sie verschiedenste sensible Restrukturierungsprozesse verantwortet hat, verfügt Paula Brandt über langjährige Erfahrung und umfangreiches Wissen um die Organisation und Mentalität am Puls der Unternehmensspitze. Ihre leichte Form des Asperger-Syndroms verleiht ihr die besondere Fähigkeit, selbst hochkomplexe Situationen zu lösen und aus einer besonderen Perspektive auf die Herausforderungen der aktuellen Zeit zu blicken. Ihre spezielle Methodik gibt Unternehmern das Rüstzeug an die Hand, ihren Kern, ihr “Why”, in konkrete Schritte für ihr Business zu übersetzen. Paula Brandt lebt in einer langjährigen Beziehung und wohnt und arbeitet in Essen. Inspiration für ihre Bücher, das Unternehmercoaching und weitere Projekte findet sie an ihrem Rückzugsort im schleswig-holsteinischen Eckernförde, ihrer Heimat. Weitere Informationen zu Paula Brandt: https://www.paula-brandt.de/

