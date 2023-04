Neugründung für Mikromobilität: Birò Deutschland startet in München

Estrima steuert von München aus seine deutschlandweiten Aktivitäten rund um das weltweit kleinste 4-Rad-Elektro-Leichtfahrzeug

München, 11. April 2023 – Estrima – ein italienisches Unternehmen, das sich auf die elektrische Mikromobilität spezialisiert hat, setzt seine europaweite Expansionsstrategie fort und gründet die Birò Deutschland GmbH in München. Geschäftsführer des deutschen Tochterunternehmens ist Mark Collée, ein erfahrender Experte im Bereich der Elektromobilität.

Nur wenige Wochen nach dem Geschäfts-Entree in Andalusien (Spanien) steigt Estrima in den deutschen Markt ein und eröffnet eine Geschäftsstelle in München. Von hier aus werden künftig die deutschlandweiten Vertriebsaktivitäten koordiniert. Für Matteo Maestri, Präsident von Estrima, stellt dies einen weiteren Baustein seiner Entwicklungs- und Expansionsstrategie dar, die eine internationale Ausweitung der Geschäftsaktivitäten umfasst: „Nach unseren Erfolgen in Amsterdam, Mailand, Rom, Paris und Athen ist München jetzt der nächste wichtige Meilenstein, um Birò nach und nach werden in weitere Metropolen und Länder zu bringen. Gemeinsam mit Mark Collée beliefern wir von hier aus deutsche Kunden und dafür sorgen, dass der Verkehr in den Städten entspannter und umweltfreundlicher wird.“

Mark Collée, Geschäftsführer von Birò Deutschland ergänzt: „Deutschland bietet für Birò einen der größten und vielversprechendsten Märkte in Europa. Ich freue mich darauf, mit Birò bei der urbanen Mobilität innovative, umweltfreundliche Akzente zu setzen und dabei zu helfen, den innerstädtischen Verkehr deutlich zu entlasten.“

Birò ist das weltweit kleinste, 100 Prozent elektrisch betriebene 4-Rad-Elektro-Leichtfahrzeug und wurde in Deutschland erstmals auf der Messe polisMobility 2022 in Köln vorgestellt. Birò erfüllt sämtliche Anforderungen, die relevant sind für zukünftige urbane Mobilitätskonzepte: Er ist energiesparend, nachhaltig, umweltschonend, platzsparend, wendig und leicht. Je nach Modell schafft Birò eine Reichweite von bis zu 100km und eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h beziehungsweise 60 km/h. Darüber hinaus bietet er genug Platz für zwei Personen sowie ausreichend Stauraum.

Download Pressefotos:

Mark Collée

Birò

Über Estrima

Estrima S.p.A. ist ein italienisches Unternehmen mit Sitz in Pordenone (Venetien). Es wurde 2008 gegründet. Unter der Marke Birò betreibt es Forschung und Entwicklung, Design, Produktion sowie Vermarktung von Elektrofahrzeugen und gehört zu den Pionieren auf diesem Sektor. Estrima entspringt der kreativen Vision von Matteo Maestri und entstand als Abspaltung der Firma Brieda, die seit über 50 Jahren Sicherheitskabinen für landwirtschaftliche und industrielle Fahrzeuge herstellt. Seit 2021 zählen auch die Firmen Brieda ECS.r.l., Sharbie S.r.l. und UPooling S.r.l zur Estrima-Gruppe, letzte eröffnen Estrima den Geschäftsbereich des Mobility-as-a-Service einschließlich Services wie Fahrzeugvermietung sowie Carsharing. Estrima ist mit der Marke Birò in Italien, Frankreich, Griechenland, Andalusien (Spanien) und den Niederlanden vertreten. Die Estrima-Gruppe ist seit Dezember 2021 an der Börse Euronext Growth Mailand notiert. Weitere Informationen unter: https://www.estrima.com

Firmenkontakt

Estrima S.p.A.

Azzurra Felici

Via Roveredo 20/b

33170 Pordenone

00393454512776



http://www.estrima.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Elke von Harsdorf

Rindermarkt 7

80331 München

089189087333



http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: Estrima