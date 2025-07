Nexia DTS ist Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit des BSI

Düsseldorf, 15.07.2025 – Seit Kurzem ist die Nexia Digital & Technology Services GmbH offizieller Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit, einer im Jahr 2012 gegründeten Initiative des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Mit der Partnerschaft bekennt sich das Unternehmen klar zu seiner Verantwortung im Bereich der Informationssicherheit und bringt seine tiefe Fachexpertise für ein widerstandsfähiges und zukunftssicheres digitales Ökosystem in Deutschland ein.

Die Allianz für Cyber-Sicherheit hat sich in den vergangenen Jahren als zentrale Plattform für die Förderung von Know-how, Austausch und vertrauensvoller Zusammenarbeit im Bereich Cyber Security etabliert. Ziel ist es, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Organisationen jeder Größe im Umgang mit aktuellen Bedrohungslagen zu unterstützen, praxisnahe Informationen bereitzustellen und gemeinsam Sicherheitsniveaus nachhaltig zu verbessern.

Cybersicherheitslandschaft in Deutschland stärken und nachhaltig verankern

Mit dem Beitritt zur Allianz verfolgt die Nexia DTS das Ziel, Cyber Security als integralen Bestandteil moderner IT- und Digitalstrategien bei ihren Kunden und Partnern zu verankern. Insbesondere im Bereich der Digital Process Advisory begleitet Nexia DTS Organisationen dabei, digitale Geschäftsprozesse sicher, effizient und zukunftsfähig zu gestalten – mit einem ganzheitlichen Ansatz, der Informationssicherheit von Anfang an mitdenkt und eng mit technologischen wie prozessualen Anforderungen verzahnt.

Sicherheit als Erfolgsfaktor der Digitalisierung

„Die Bedrohungslage im Cyberraum entwickelt sich dynamisch und stellt Unternehmen aller Branchen vor immer komplexere Herausforderungen. Umso wichtiger sind starke Netzwerke, qualifizierte Informationen und der kontinuierliche Austausch unter Experten. Mit der Partnerschaft zur Allianz für Cyber-Sicherheit leisten wir nicht nur einen aktiven Beitrag zur Stärkung der IT-Sicherheitskompetenz in Deutschland, sondern setzen auch ein klares Zeichen: Sicherheit ist kein Nebenschauplatz, sondern Grundvoraussetzung für erfolgreiche Digitalisierung“, so Ingo Wolf, Nexia Group CDIO und Geschäftsführer Nexia Digital & Technology Services.

Über die Nexia Digital & Technology Services GmbH

Die Nexia Digital & Technology Services GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf bietet maßgeschneiderte IT- und Digitalisierungsdienstleistungen für Unternehmen aller Größenordnungen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der sicheren Transformation in die digitale Zukunft – mit Fokus auf Cyber-Security, IT-Governance, Cloudlösungen und Managed Services.

Über Nexia in Deutschland

Die Nexia GmbH gehört zu den großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, unabhängig und partnergeführt. Die mehr als 450 Mitarbeiter, darunter über 120 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, betreuen von zehn Standorten aus vor allem mittelständische Firmen in Fragen der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions-, Unternehmens- und Rechtsberatung.

Firmenkontakt

Nexia GmbH

Nicole Weller

Georg-Glock-Straße 4

40474 Düsseldorf

+49 211 171700



https://www.nexia.de/

Pressekontakt

Nicarus – Agentur für digitalen Content GmbH

Oliver Stroh

Bergheimer Straße 104

69115 Heidelberg

06221-43550-13



https://www.nicarus.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.