NTT DATA Business Solutions gewinnt mit AI Nose #Hack2Build on SAP Artificial Intelligence

Das Team von NTT DATA Business Solutions zählt zu den Gewinnern des SAP-Hackathon #Hack2Build, der im Dezember 2021 stattfand. Das vorgestellte IT-System “AI Nose” erkennt auf Basis von SAP-Technologie für Artificial Intelligence Gerüche und löst anhand des Ergebnisses selbstständig Prozesse im Wareneingang, im Lager oder in der Produktion aus.

Bielefeld, 13. Januar 2022 – Vom 8. bis 16. Dezember lief der Hackathon #Hack2Build on SAP Artificial Intelligence, bei dem das internationale Team von NTT DATA Business Solutions den ersten Platz erreichte. “Mit unserem Use Case “AI Nose: Smelling is better than seeing” haben wir gezeigt, dass Künstliche Intelligenz Gerüche erkennen und mit dem Ergebnis dann Geschäftsprozesse anstoßen oder steuern kann”, berichtet Adrian Kostrz, Manager Global Innovation and Products / Technology Adoption beim globalen strategischen SAP-Partner NTT DATA Business Solutions.

AI Nose nutzt aktuell vier Sensoren, um unterschiedliche Gaswerte zu messen. Die Kombination aus den vier Werten bildet einen sogenannten Fingerabdruck, der einem bestimmten Duft als Stammdatum zugeordnet wird – zum Beispiel dem einer reifen Banane. Künstliche Intelligenz und Machine Learning finden zunächst den Geruch heraus, vergleichen ihn dann mit hinterlegten Messwerten und schlagen bei vorab definierten Abweichungen Alarm.

Die Prozesssteuerung im zweiten Schritt stoßen die dahinterliegenden SAP-Module an. Zur Erstellung des Modells sowie zum Trainieren und Testen der KI-Modelle kamen die Komponenten SAP AI Core und SAP AI Launchpad zum Einsatz. Mithilfe einer speziellen, auf der SAP Business Technology Platform erstellten Anwendung werden die Rückschlüsse aus dem KI-Modell mit dem Modul SAP S/4HANA Materials Management verknüpft.

AI Nose ist dabei äußerst flexibel: “Müssen wir für einen Anwendungsfall sehr komplexe Gerüche erkennen, dann können wir ohne großen Aufwand die Zahl der Sensoren erhöhen”, berichtet Innovationsmanager Kostrz.

Auch die Anwendungsgebiete sind vielfältig. Drei Beispiele haben die NTT DATA Business Solutions-Experten für Life Science, Food & Chemicals besonders im Auge: Beim Wareneingang von Früchten oder von Kaffee erkennt AI Nose anhand des Geruchs, wie gut die Qualität einer Charge ausfällt. Bei der Herstellung einer Suppe erkennt das System den optimalen Garzeitpunkt und kann das Aufheizen verlängern oder stoppen. Bei Transport oder Lagerung sorgt das System dafür, dass verdorbene Produkte aussortiert werden. Auch eine Sonderbehandlung ist möglich: So kann ein Supermarkt beispielsweise bei sehr reifen Bananen den Preis senken, bevor sie unansehnlich werden.

“SAP AI Core und SAP AI Launchpad, Technologien, die seit Oktober 2021 allgemein verfügbar sind, wurden von unseren innovationsorientierten Partnern bei der KI-Ausgabe des #Hack2Build im Dezember 2021 intensiv genutzt. Es war beeindruckend zu sehen, wie NTT DATA seine Idee einer KI-Nase in nur 7 Tagen verwirklicht hat. Gelungen ist dies durch die Kombination aus Internet der Dinge, Künstlicher Intelligenz und der Integration mit Kerngeschäftsprozessen in SAP S/4HANA. Das Team von NTT DATA hat gezeigt, wie die mit SAP-Technologien für Artificial Intelligence entwickelte AI Nose unseren Kunden in Lifescience- und Lebensmittelindustrie einen Mehrwert bieten kann”, so Vasanth Kumar, Regional Head of SAP Co-Innovation Lab, SAP Middle East, Asia Pacific and Japan.

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der NTT DATA Business Solutions AG, nimmt den gewonnenen Wettbewerb als Ansporn für weitere Projekte: “Erneut haben wir ein Spitzenergebnis bei einem Wettbewerb in den Zukunftsthemen der SAP gewonnen. Wir beraten unsere Kunden, beim Thema Künstlicher Intelligenz damit sie innovative Business-Mehrwerte frühzeitig entwickeln können, um sich Wettbewerbsvorteile zu erarbeiten.”

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen.

Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 12.000 Menschen in 30 Ländern. 2020 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1,072 Millionen Euro.

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie unter https://www.sap.com/copyright.Alle anderen genannten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Pressekontakt

Head of Corporate Communications

Silvia Dicke

NTT DATA Business Solutions AG

Königsbreede 1

33605 Bielefeld, Germany

T: +49 (0) 521 / 9 14 48 – 107

E-mail: silvia.dicke@nttdata.com

