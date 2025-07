Holger Ballwanz Immobilien: Partner für exklusive Off Market Transaktionen in der DACH-Region: Diskrete Vermittlung von Autowaschanlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Der Off Market Verkauf von Autowaschanlagen gewinnt in Deutschland, Österreich und der Schweiz zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Eigentümer setzen auf eine diskrete Verkaufsstrategie abseits öffentlicher Immobilienportale, um ihre Gewerbeimmobilien effizient und gezielt an ausgewählte Investoren und Betreiber zu vermitteln.

Warum Off Market Verkauf Autowaschanlagen?

Beim Off Market Verkauf handelt es sich um den gezielten Verkauf einer Autowaschanlage ohne öffentliche Inserate. Der Zugang zu den Objekten erfolgt exklusiv über ein professionelles Netzwerk – ideal für Verkäufer, die Wert auf Vertraulichkeit, Diskretion und maßgeschneiderte Käuferansprache legen.

Autowaschanlagen zählen zu den stabilen, zukunftsorientierten Gewerbeimmobilien. Die Nachfrage nach automatisierten Waschanlagen mit hohem Cashflow-Potenzial steigt stetig, insbesondere bei Investoren sowie erfahrenen Betreibern.

Vorteile beim Off Market Verkauf von Autowaschanlagen:

Diskrete Vermarktung ohne öffentliche Bekanntmachung

Zugang zu qualifizierten Käufern mit konkretem Interesse

Schnelle und zielgerichtete Abwicklung durch erfahrene Immobilienexperten

Keine Marktverzerrung durch öffentliche Preisverhandlungen

Erhalt der Betriebsstabilität, insbesondere bei laufendem Waschanlagenbetrieb

Holger Ballwanz Immobilien – Spezialist für Off Market Verkauf Autowaschanlagen Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien ist auf den Off Market Verkauf von Autowaschanlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert. In enger Zusammenarbeit mit der Schweizer REBA IMMOBILIEN AG begleitet das Unternehmen Eigentümer, Investoren und Betreiber professionell durch den gesamten Verkaufsprozess.

Durch fundierte Marktkenntnisse, ein exklusives Käufernetzwerk und langjährige Erfahrung in der Vermittlung von Gewerbeimmobilien garantiert Holger Ballwanz Immobilien eine diskrete und effiziente Umsetzung von Transaktionen.

Leistungsportfolio für Verkäufer, Betreiber und Investoren:

Vermittlung von Autowaschanlagen im Off Market Verfahren

Analyse, Bewertung und Transaktionsbegleitung

Zielgerichtete Ansprache von Betreibern und Investoren

Kooperation mit der REBA IMMOBILIEN AG für internationale Reichweite

Fokus auf die DACH-Region: Deutschland, Österreich, Schweiz

Zielgruppen:

Eigentümer von Bestands-Autowaschanlagen mit Verkaufsabsicht

Betreiber auf der Suche nach weiteren Standorten

Investoren mit Interesse an automatisierten Gewerbeimmobilien

Kontakt für den Off Market Verkauf von Autowaschanlagen

Holger Ballwanz Immobilien ist ein auf Gewerbeimmobilien spezialisiertes Maklerunternehmen mit Fokus auf den Off Market Verkauf von Autowaschanlagen. In Kooperation mit der REBA IMMOBILIEN AG vermittelt das Unternehmen Off Market Transaktionen für Bestandshalter, Investoren und Betreiber.

Eigentümer, die den diskreten Verkauf von Autowaschanlagen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz anstreben, sowie Betreiber und Investoren auf der Suche nach exklusiven Objekten, können sich direkt an Holger Ballwanz Immobilien wenden.

Sie möchten Ihre Autowaschanlage in Deutschland, Österreich oder der Schweiz verkaufen, diskret und professionell? Oder sind Sie Investor bzw. Betreiber auf der Suche nach exklusiven Objekten?

Kontaktieren Sie Holger Ballwanz Immobilien, den erfahrenen Partner für den Off Market Verkauf von Autowaschanlagen in der DACH-Region.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.parkhaus-immobilien.com

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

