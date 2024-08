Online-Event für die Atemwege und Lungengesundheit

Vom 9. bis 15. September 2024 findet das „Atemwege- und Lungengesundheit End-of-Summer-Special“ online statt. Teilnehmer, die sich kostenfrei auf der Webseite eintragen, erhalten Zugang zu exklusiven Inhalten und einem speziellen Fast-Geschenkt-Angebot.

Exklusive Inhalte ab sofort verfügbar

Ab sofort können sich Interessierte kostenfrei auf der Webseite anmelden und direkten Zugang zu den Top 3 Videos des Große Atemkongress erhalten. Als zusätzliches Highlight gibt es ein brandneues Bonus-Video, dass erst am 3.9.2024 aufgezeichnet wird und eine revolutionäre Entwicklung präsentiert, die bereits 1996 erfolgreich bei Olympia in Atlanta eingesetzt und jetzt endlich auch für den Privathaushalt verfügbar ist. Diese Videos bieten wertvolle Informationen und Tipps zur Atemwegs- und Lungengesundheit, die von Experten präsentiert werden.

Fast-Geschenkt-Angebot per E-Mail

Am 9. September wird an die registrierten Teilnehmer ein spezielles Fast-Geschenkt-Angebot per E-Mail versendet. Dieses Angebot für den Sofort-Download aller 30 exklusiven Experten-Interviews für die Atemwegs- und Lungengesundheit, kann bis zum 15. September genutzt werden.

Themenbereiche des Specials

Das End-of-Summer-Spezial richtet sich an Menschen, die an Atemwegs- oder Lungenerkrankungen leiden oder sich allgemein für die Themen Atemtechnik und Lungengesundheit interessieren. Behandelt werden unter anderem Immunbooster, der persönliche Atemtyp, Atemtechniken, schädliche Einflüsse auf die Lunge, Wildkräuter für die Atemwege, die Verbesserung des Sauerstofftransports, und die Heilwirkung von Atmung auf verschiedene Erkrankungen.

Einblick in die Themen

Mit dabei sind Themen wie Heilung durch Atmen, die Auswirkungen von Umweltgiften und Elektrosmog auf die Lunge, sowie Techniken zur Stressreduktion durch Atmung, sowie durch gezielte Atemübungen kälte- und schmerzunempfindlicher wereden, den Blutdruck senken und die Herzgesundheit verbessern. Auch die Selbstheilung dank Mutter Natur wird thematisiert.

Mehr Infos und kostenfreie Anmeldung unter www.Lunge.TV

Alexander Seelendank ist unabhängiger gesamtheiltlicher Lebensforscher und hilft Menschen dabei bewusster, gesünder, glücklicher und länger zu leben.

