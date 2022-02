PEARL. GmbH: ELESION und Tuya machen das Leben smarter!

Tuya Smart, hat eine speziell entwickelte IoT-Cloud-Plattform bereitgestellt und ermöglicht damit Unternehmen, das Angebot an Haushaltsprodukten, Home-Entertainment-, Sicherheits- und Kommunikationssystemen für das Smart-Home-Zeitalter weiterzuentwickeln. Internet of Things (iOT) ist die Zukunft und ermöglicht, physische und virtuelle Objekte miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen.

Tuya bietet Firmen und Entwicklern eine vollständige Palette von Angeboten, einschließlich Platform-as-a-Service (PaaS) und Software-as-a-Service (SaaS). Durch seine IoT-Cloud-Plattform hat Tuya es Entwicklern und Herstellern ermöglicht, ein dynamisches IoT-Business Ecosystem von Marken, OEMs, Partnern und Endbenutzern zu aktivieren, um über eine breite Palette von intelligenten Geräten zu interagieren und zu kommunizieren.

Die PEARL. GmbH besitzt über 30 Jahre Kompetenz im Multi-Channel-Vertrieb in Europa und hat sich mit innovativen und preiswerten IoT-Produkten einen Namen gemacht. Die Komplettlösung von ELESION ist für das “intelligente Zuhause” flexibel skalierbar und intuitiv bedienbar. Es gibt viele Smarthome-Systeme, aber diese sind oft Teil eines proprietären Systems, welche die Möglichkeiten für Nutzer meist einschränken. Tuya Smart bietet eine offene Plattform, welche die smarten Produkte von ELESION innerhalb des Tuya-Systems einbinden und auch für zukünftige Innovationen gerüstet ist.

Intelligente IP-Kameras, WLAN-LED-Lampen und -Leuchten, smarte Steckdosen für den Innen- und Außenbereich, elektronische Türschließzylinder, Wasser- und Rauchwarnmelder, Bewässerungscomputer, Thermostate, Sensoren, Heizstrahler, Luftbefeuchter und smarte Reinigungsroboter sind nur ein kleiner Teil des umfangreichen Produkt-Portfolios, welches sich über TUYA-smart und ELESION gemeinsam nutzen und verbinden lässt.

Das Sortiment der PEARL. GmbH an smarten IoT-Lösungen umfasst ca. 500 Produkte. PEARL bietet damit eine umfangreiche und komplette Smarthome-Lösung für Verbraucher an, die sich einfach automatisieren lassen: Tuya- und ELESION-kompatible Geräte lassen sich mit der App koppeln und zentral steuern. Außerdem können die in der App eingebundenen Geräte auch über Skills mit smarten Assistenten wie Alexa, Google Assistant und Siri via Sprachbefehle bedient werden.

Angesichts des sich ändernden Verbraucherverhaltens und des technologischen Fortschritts, der die Nachfrage nach immer ausgefeilteren Smart-Home-Systemen ankurbelt, müssen Unternehmen mit der schnellen Geschwindigkeit der Veränderungen Schritt halten, was durch Tuya Smart möglich ist.

Über Tuya Smart

Tuya Smart (NYSE: TUYA) ist ein führendes Technologieunternehmen, welches sich darauf konzentriert, unser Leben smarter zu machen. Tuya ermöglicht dies, indem es eine Cloud-Plattform anbietet, die eine Vielzahl von Geräten über das IoT verbindet. Durch den Aufbau von Verbindungsstandards verknüpft Tuya die Bedürfnisse von Marken, OEMs, Entwicklern und Einzelhandelsketten über eine breite Palette von intelligenten Geräten und Branchen hinweg. Tuya-Lösungen stärken Partner und Kunden, indem sie den Wert ihrer Produkte verbessern und gleichzeitig das Leben der Verbraucher durch den Einsatz von Technologie angenehmer machen. Durch sein wachsendes kommerzielles SaaS-Geschäft bietet Tuya intelligente Geschäftslösungen für eine Vielzahl von Branchen an. Die Plattform des Unternehmens wird durch branchenführende Technologie mit strengem Datenschutz und Sicherheit unterstützt. Tuya arbeitet mit führenden Fortune-500-Unternehmen aus der ganzen Welt zusammen, um Dinge intelligenter zu machen, darunter Philips, Schneider Electric, Lenovo und viele andere.

https://www.tuya.com/ecosystem/powered-by-tuya

Über PEARL. GmbH

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe.Der Schwerpunkt der 1989 gegründeten Firma ist der Distanzhandel von Hightech- undLifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innenbeschäftigt.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich in Europa.

Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreicht diesen Anspruch.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten (www.pearl.de). Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Bildmaterial*:

https://www.dropbox.com/s/1n0w8ipi4dhie8v/ELESION_Powered_by_Tuya_RGB.zip?dl=0

*Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL. GmbH / www.pearl.de

