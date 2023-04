PLÅNTZ startet die Outdoor-Saison mit EU-zertifizierten Hanfpflanzen

… und bringt den Hanf vom Acker als „Non-fungible Tokens“ (NFTs) auf die Blockchain

Steiermark, 6. April 2023 – Das Schweizer Unternehmen PLÅNTZ gab bereits im Januar diesen Jahres bekannt, dass es in Österreich 15 Hektar Fläche mit EU-zertifizierten Hanfsorten für die Gewinnung von Blüten und CBD, Fasern und Schäben anbauen wird. Das Unternehmen baut ausschließlich Hanf an – sowohl Indoor in einer hochmodernen Anlage, in kontrollierter Umgebung in der Schweiz, als auch mit den „Outdoor PLÅNTZ“ unter freiem Himmel im Österreich. Die Besonderheit von PLÅNTZ ist, dass sich Kunden über den Kauf von Non-Fungible Tokens (NFTs) an den Hanfpflanzen und damit an der Ernte beteiligen können.

Hanf ist eine der am schnellsten wachsenden Pflanzen und wird seit Jahrtausenden für verschiedene Zwecke genutzt. Die Wiederentdeckung der Verwendung von Hanf in der Medizin hat in den vergangenen Jahren zu einem erheblichen Anstieg der Nachfrage nach Hanfprodukten geführt. CBD, das aus Hanf gewonnen wird, wird aufgrund seiner vielfältigen gesundheitlichen Vorteile immer beliebter.

PLÅNTZ ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Produktion von Hanfprodukten spezialisiert hat. Das Unternehmen setzt auf höchste Qualität und baut in Österreich ausschließlich EU-zertifizierte Hanfsorten an. Durch den Anbau im Freien wird eine natürliche, nachhaltige und skalierbare Produktion gewährleistet.

Die Möglichkeit, sich über NFTs an der Ernte zu beteiligen, ist einzigartig und ermöglicht es Kunden, direkt am Anbau, der Produktion und der Verarbeitung von Hanfprodukten teilzuhaben. Durch den Kauf von NFTs können Kunden direkt in den Anbau und die Ernte von Hanfpflanzen investieren und entsprechend an den Gewinnen von PLÅNTZ beteiligt werden.

„Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten können, sich auf innovative und transparente Art und Weise, über die Blockchain, an unseren Pflanzen zu beteiligen“, sagt Lucas Nestler, einer der Gründer und CEO von PLÅNTZ. „Wir glauben, dass dies ein einzigartiges Angebot ist und freuen uns darauf, unseren Kunden und unserer Community zu zeigen, wie ehrlich, nachhaltig und transparent so etwas heutzutage möglich ist.“

PLÅNTZ ist mittlerweile bekannt für seine hochwertigen Hanfprodukte, eine starke Community und ein Geschäftsmodell, welches zwar nicht ganz neu, aber in dieser Form und Qualität nicht am Markt umgesetzt wurde. Das Unternehmen setzt sich für eine verantwortungsvolle Produktion ein und arbeitet eng mit Landwirten und anderen renommierten Partnern zusammen, um eine natürliche und nachhaltige Produktion zu gewährleisten.

Die Outdoor Anbau Saison startet mit der Aussaat Ende April und das Unternehmen freut sich darauf, auch in diesem Jahr wieder einen Haken vor einen wichtigen Teil der prall gefüllten Roadmap setzen zu können.

Interessierte Kunden können sich über die Website von PLÅNTZ ( plaentz.com) über den Kauf von NFTs informieren. Noch bis 15.04.2023 gibt es die Möglichkeit sich einen der begehrten Outdoor PLÅNTZ NFTs zu sichern und sich damit an der Outdoor Ernte 2023 beteiligen.

Die PLÅNTZ AG, mit Sitz in Zürich (CH), wurde im Juni 2023 gegründet und versteht sich einerseits als klassisches Hanfunternehmen mit dem Fokus auf den Anbau von Hanfpflanzen über Partnerbetriebe und die Verarbeitung bis hin zum Vertrieb über Eigenmarken und ein umfangreiches Partnernetzwerk im Online- und Offline-Bereich. Bei PLÅNTZ wird die Unternehmensphilosophie jedoch konsequent auf der Blockchain umgesetzt und somit ein Drahtseil-Akt zwischen klassischen Business und zukunftsorientierter, auf Web3 aufgebauter Ausrichtung auf der Blockchain, mit dem hauseigenen NFT Konzept und dem eigenen PLÅNTZ Token (PLZ), welcher auf der TRON Blockchain und der Finance Smart Chain verfügbar ist, gemeistert. Mit einem kleinen Team voller Know-how aus den Bereichen Hanf und Krypto, setzt PLÅNTZ seit dem Launch im Juni 2023 konsequent und in rasantem Tempo einen Punkt der Roadmap nach dem anderen um – allerdings vollkommen organisch, mit schwarzen Zahlen und mit vollem Engagement des gesamten Teams und der Community. PLÅNTZ ist sich bewusst, dass sowohl in der Hanfbranche als auch im Krypto-Sektor 100 % Transparenz, persönliches Auftreten und die Nähe zum Kunden wichtig ist. Daher bleibt im PLÅNTZ Support kaum eine Frage mehr als ein paar Stunden unbeantwortet.

