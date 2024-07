Platin und die unschlagbare Symbiose mit Diamanten als Investment

Die Faszination Platin und Diamant: Symbolik, Bedeutung und Geschichte des kostbaren Metalls

Platin, eines der weltweit kostbarsten Metalle, gilt als außergewöhnlich, stark und langlebig. Seine außergewöhnlichen Eigenschaften machen es zur bevorzugten Wahl für die Verwendung in Diamantschmuck. Südafrika, Heimat der reichsten Platinreserven der Welt, ist für 80 Prozent der globalen Platinproduktion verantwortlich. Ein Diamant, der in Platin gefasst ist, geht weit über das hinaus, was ein einfaches Schmuckstück darstellt. Er verkörpert eine tiefgreifende und vielschichtige Symbolik, die sowohl in der Wahl des Diamanten als auch in der Entscheidung für Platin als Fassung liegt.

Die Geschichte des Platins – Antike und frühe Entdeckungen

Obwohl Platin als „neues“ Metall gilt, reicht seine Geschichte weit zurück. Bereits in der Zeit der alten Ägypter und der präkolumbianischen indischen Zivilisation wurde Platin als wichtiges Metall geschätzt. Die moderne Geschichte des Platins begann 1557, als der italienisch-französische Arzt Julius Caesar Scaliger das Metall in Mittelamerika entdeckte. Die spanischen Konquistadoren stießen 1590 in den Flüssen Ecuadors auf Platin, erkannten jedoch nicht dessen Wert und nannten es „Platina“, was „kleines Silber“ bedeutet.

Aufstieg im 18. und 19. Jahrhundert

Im 18. Jahrhundert fand Platin seinen Weg nach Europa und faszinierte Wissenschaftler wie den schwedischen Assayer Scheffer, der 1751 als Erster das Metall erfolgreich schmolz. Ende des 18. Jahrhunderts gelang es dem französischen Physiker P.F. Chababeau, reines Platin zu erhalten und einen Kelch für Papst Pius VI. herzustellen. König Ludwig XVI. von Frankreich erklärte Platin aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften als das einzige Metall, das für die Königsfamilie geeignet sei. Im frühen 19. Jahrhundert verfeinerte der britische Chemiker W.H. Wollaston die Techniken zur Trennung der Platingruppenmetalle, die bis heute verwendet werden.

Das Verbot während des Zweiten Weltkriegs

Während des Zweiten Weltkriegs wurde Platin aufgrund seiner strategischen Bedeutung in den USA verboten, um Waffen und andere wichtige Gegenstände zu produzieren. Diese Maßnahme unterdrückte die Nachfrage nach Platinschmuck jahrzehntelang. Erst um 1960 wurde Platin in Japan wieder populär und eroberte zehn Jahre später auch andere Märkte. Seit 1990 erlebt Platinschmuck weltweit eine Renaissance und wird oft als das Metall des dritten Jahrtausends bezeichnet.

Eigenschaften und Vorzüge von Platin

Chemische und physikalische Eigenschaften

Platin ist ein stark glänzendes, silbrig-weißes Metall mit dem chemischen Symbol Pt. Es ist äußerst wertvoll und begehrt aufgrund seiner vielfältigen Anwendungen, darunter chirurgische Instrumente, chemische Laborgefäße, Arzneimittel, Herzschrittmacher, Elektroden, Autokatalysatoren und natürlich Schmuck. Platin hat einen extrem hohen Schmelzpunkt von 1755 Grad Celsius, was seine Verarbeitung anspruchsvoll macht und sachkundiges Können erfordert.

Platin und Allergien

Platin ist nicht nur stark und langlebig, sondern auch hypoallergen. Viele Menschen leiden unter Schmuckallergien, insbesondere durch Nickel und Kobalt, die in Modeschmuck und Goldlegierungen vorkommen. Platin hingegen ist in der Legierung Pt950 zu 95 Prozent rein und sehr hautfreundlich, was es besonders für empfindliche Personen geeignet macht. Diese Legierung enthält meist Wolfram oder Iridium, was die hervorragenden Eigenschaften von Platin noch verbessert.

Symbolik der Symbiose von Platin und Diamant

Ein Diamant in Platin gefasst, ist mehr als nur ein Schmuckstück; es ist ein lebendiges Symbol für die tiefsten Gefühle. Der Diamant, als das härteste natürliche Material, steht für Unzerstörbarkeit und Ewigkeit. Er verkörpert die beständige und unveränderliche Liebe des Schenkenden. Platin, ein äußerst widerstandsfähiges und langlebiges Metall, das nicht anläuft und seine Farbe behält, unterstreicht die Beständigkeit und ewige Schönheit der Beziehung.

Jeder Diamant ist einzigartig, genau wie die Person, die ihn erhält. Diese Einzigartigkeit betont die besondere Stellung der beschenkten Person im Leben des Schenkenden. Platin, eines der weltweit seltensten Edelmetalle, verstärkt den außergewöhnlichen Wert und die Einzigartigkeit der Beziehung.

Die Klarheit und Reinheit eines Diamanten stehen für Ehrlichkeit, Klarheit und Offenheit in der Beziehung. Es ist ein Symbol für ungetrübte Gefühle und die reine Intention des Schenkenden. Platin, in seiner nahezu reinen Form, steht für Authentizität und Reinheit und ist hypoallergen, was die Verträglichkeit auf körperlicher Ebene betont.

Ein Diamant gilt als der wertvollste aller Edelsteine und steht für Luxus und Exklusivität. Ein Diamant, in Platin gefasst, ist ein Zeichen des höchsten Respekts und der Wertschätzung. Platin, teurer als Gold, symbolisiert höchsten Luxus und zeigt, dass der Schenkende keine Mühen scheut, das Beste für die beschenkte Person zu wählen.

Die Härte des Diamanten symbolisiert Stärke und Schutz. Es ist ein Zeichen dafür, dass der Schenkende immer da sein wird, um die beschenkte Person zu schützen. Platin, ein starkes und strapazierfähiges Metall, bietet Schutz und betont die dauerhafte Verbindung zwischen den beiden. Ein solches Geschenk ist ein kraftvolles Statement für ewige Liebe, Beständigkeit und unübertroffene Einzigartigkeit.

Platin als Investition – Perfekte Partnerschaft für tragbare Investments

Platin ist das seltenste und teuerste Edelmetall, was es zu einer attraktiven Investition macht. Die Nachfrage steigt stetig, obwohl Platin in der Erdkruste nur in sehr geringen Mengen vorkommt. Anlageplatin ist in Form von Barren, Anlage- oder Gedenkmünzen und Medaillen erhältlich und kann den Wert eines Portfolios erheblich steigern. Die Kombination von Platin und Diamanten gilt als unübertroffen in der Welt des Schmucks. Platin ist das ideale Metall für die Fassung von Diamanten, da es seine Farbe nicht verliert und die Brillanz des Diamanten verstärkt. Die symbolische Bedeutung von Platin – Seltenheit, Liebe, Stärke und Reinheit – spiegelt perfekt die Eigenschaften eines Diamanten wider.

Beispiele berühmter Schmuckstücke

Berühmte Diamanten wie der Hope-Diamant und viele Stücke aus der Sammlung von Elizabeth Taylor sind in Platin gefasst. Diese prestigeträchtigen Schmuckstücke unterstreichen die überlegene Ästhetik und den Luxus, den die Symbiose von Platin und Diamant verkörpert.

Praktische Tipps für den Umgang mit Platinschmuck

Um die Langlebigkeit und Schönheit Ihres Platinschmucks zu gewährleisten, sollten Sie einige Pflegehinweise beachten. Legen Sie Ihren Schmuck bei Hausarbeiten, Sport und über Nacht ab, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden. Platin ist zwar sehr widerstandsfähig, aber auch nicht vor Kratzern gefeit. Kleinere Gebrauchsspuren lassen sich jedoch fachkundig gut wegpolieren. Reinigen Sie Ihren Schmuck in lauwarmem Seifenwasser mit einem weichen Tuch und bewahren Sie ihn getrennt von anderen Schmuckstücken auf, um Kratzer zu vermeiden.

Fazit: Platin und Diamant – Eine Investition in Ewigkeit

Platin und Diamanten bilden eine unübertroffene Kombination in der Welt des Schmucks. Die Geschichte des Platins, seine außergewöhnlichen Eigenschaften und seine strategische Bedeutung machen es zu einem faszinierenden Edelmetall. Es ist ein kraftvolles Symbol für ewige Liebe, Beständigkeit, Seltenheit, Reinheit, Luxus, Stärke und Schutz. Ein solches Geschenk ist eine tiefgründige Geste, die die besonderen Gefühle und die hohe Wertschätzung des Schenkenden für die beschenkte Person ausdrückt. Es ist ein Ausdruck einer tiefen und dauerhaften Verbindung, die genauso unvergänglich ist wie die Materialien, aus denen es besteht. In Kombination mit Diamanten bietet Platinschmuck nicht nur ästhetischen Genuss, sondern auch eine wertvolle und dauerhafte Investition. Wer in Platinschmuck investiert, erwirbt nicht nur ein Stück Luxus, sondern auch ein Stück Geschichte und Beständigkeit.

Autor: Uli Bock, Experte Edelmetalle

Das Unternehmen EM Global Service AG im Herzen Europas gelegen konzipiert und betreut Rohstoff- und Edelmetallkonzepte. Das Leistungsspektrum der EM Global Service AG umfasst den Erwerb, die Verwahrung und Sicherheit von physischen Edelmetallen für die Eigentümer, die Käufer. Das Unternehmen mit ihrem Team baut auf wirtschaftliche Stabilität und sichern diese mit Zuverlässigkeit und Diskretion in der Vermögensverwahrung im Herzen Europas. Weitere Informationen unter www.em-global-service.li

