Da ist das Monster, das Propel Monster. Nach über einem Jahr der Vorbereitung, Entwicklung und voller Stolz, ist unsere neue Software endlich einsatzbereit. Hier ist unsere ganze Erfahrung eingeflossen und wir haben die Software mit moderner Programmierung umgesetzt. Hier hatten wir als Ziel, eine ganzheitliche und branchenunabhängige Software zu entwickeln. Nach dem ersten von Use Cases sind wir mit einer Menge von Anforderung in die Umsetzung gestartet. Hier haben wir modular und zukunftsweisend entwickelt. Nach einem intensiven testen, können wir mit unserer eigenen Software auf den Markt gehen.

Hier eine kurze Beschreibung des Propel Monster:

Mit der All-in-One Business Software „Propel Monster“ steuern Sie Ihr Unternehmen in einer Anwendung. Es ist die zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung von Projekten, die Arbeitsplanung, die Förderung der Zusammenarbeit und die Beschleunigung der Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen.

Intuitive Bedienung und übersichtliche Darstellung sind bei Propel Monster genauso wichtig wie das CRM, die Personalverwaltung, ein Zeiterfassungssystem sowie ein Rollen- und Berechtigungsmodell. Auch die Themen Finanzen, Auswertungen und Reporte sind wichtige Funktionen, die enthalten sind.

Firmenkontakt

DARC Management UG

Frank Wichert

Gewerbestr. 37a

58285 Gevelsberg

023329670000



https://www.propelmonster

