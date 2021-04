rankingCoach launcht revolutionäre Brand Monitoring App für kleine Unternehmen

Die Bedeutung der Online-Reputation von kleinen und lokalen Unternehmen ist heute größer als je zuvor. Während große Unternehmen die teuren Profi-Tools nutzen, um über den Markt und die Konkurrenten informiert zu bleiben, haben kleine Unternehmen kaum Zugriff auf diese Informationen – bis jetzt. Aus diesem Grund hat rankingCoach eine spezielle Brand Monitoring-App gelauncht, die für die ersten 50.000 Nutzer kostenlos ist. Die kostenlose App gibt kleinen Unternehmen die Möglichkeit, Online Marketing ohne Vorwissen zu betreiben und damit ihre Sichtbarkeit im Netz zu verbessern. Dadurch bekommen kleine Unternehmen die Möglichkeit, zu wachsen, ihren Ruf zu schützen und ihre Konkurrenz zu überwachen.

“Mehr als 500.000 kleine Unternehmen haben bereits ihre Online-Präsenz mit rankingCoach optimiert. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, kleine Unternehmen auf der ganzen Welt zu unterstützen, indem wir den ersten 50.000 Unternehmen, die sich auf www.rankingcoach.com anmelden, diese Version von rankingCoach kostenlos zur Verfügung stellen – es ist ein kleines Zeichen unserer Dankbarkeit für die erstaunliche Arbeit, die kleine Unternehmen jeden Tag leisten”, so Thomas Meierkord, Mitgründer von rankingCoach.

rankingCoach FREE nutzt einen Facebook-ähnlichen Feed, um kleinen Unternehmen alles zu zeigen, was sich online auf ihr Unternehmen auswirkt – über Social Media, Suchmaschinen und Online-Bewertungsplattformen. So können kleine Unternehmen ihre Keyword Rankings überwachen und ihre Konkurrenten in Suchmaschinen im Auge behalten. Die App benachrichtigt die Nutzer, wenn ihr Unternehmen auf Bewertungsplattformen bewertet oder in Social-Media-Posts erwähnt wird. Kleine Unternehmen können rankingCoach FREE nutzen, um Google My Business- und Google Analytics-Konten einzurichten und zu verwalten. rankingCoach FREE wurde entwickelt, um KMUs die entscheidenden Einblicke zu geben, wie sich Online Marketing auf ihr Geschäft auswirkt. Ebenfalls, soll es helfen, die digitale Kluft zwischen kleinen und großen Unternehmen zu verringern, indem KMU die Möglichkeit bekommen Ihre Potenziale zu nutzen und sich auf dem Markt zu behaupten.

Nutzer, die weitere Marketingbereiche wie SEO, Google Ads und lokale Verzeichnisse integrieren möchten, haben die Möglichkeit, sich jederzeit für rankingCoach 360 zu entscheiden. Diese erweiterte Version führt einen vollständigen Marketing Check der Website des Nutzers durch und erstellt einen Marketingplan mit Schritt-für-Schritt Video-Tutorials, ausführlichen Auswertungen, einem 3-Klick Google Ads Generator und einer Synchronisation der lokalen Verzeichnisse. Hier werden die wichtigsten Unternehmensinformationen automatisch in alle relevanten lokalen Verzeichnisse in wenigen Minuten eingetragen.

Jetzt kostenlos registrieren auf: www.rankingcoach.com

rankingCoach ist die All-in-One Online Marketing App, die es jedem ermöglicht, online erfolgreich zu sein – ohne großes Marketing-Budget oder Fachwissen. rankingCoach bietet eine Vielzahl von wiederverkaufbaren Marketing-Lösungen für SEO, Listings, Brand Monitoring, Google Ads und Social Media Marketing. rankingCoach ist mittlerweile in 32 Ländern und 14 Sprachen verfügbar. Das Unternehmen wurde 2014 von Daniel Wette, Marius Gerdan und Thomas Meierkord gegründet und hat seinen Hauptsitz in Köln mit mehreren Standorten in Europa. Die mehrfach ausgezeichneten Softwarelösungen des Unternehmens sind in das Angebot zahlreicher namenhafter Webhoster, CMS-, Telekommunikations- und MarTech-Unternehmen integriert. Erfahren Sie mehr über das Unternehmen auf: https://www.rankingcoach.com

