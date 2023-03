Rekordwachstum für cbs: Berater erzielt Plus von 45 Prozent

Erlöse von 190 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2022

Heidelberg, 29. März 2023 – cbs Corporate Business Solutions GmbH hat das Geschäftsjahr 2022 erneut mit einem bahnbrechenden Erfolg abgeschlossen: Die global operierende Unternehmensberatung konnte ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um mehr als 45 Prozent steigern. Die cbs-Gruppe erzielte einen Umsatz von 189,7 Millionen Euro (Vorjahr: 130). cbs ist damit weiter auf einer steilen Erfolgskurve nach oben. Die Globalisierung und die Digitale Transformation der Unternehmen, das daraus resultierende Ziel, weltweit einheitliche, intelligente und flexible Geschäftsprozessplattformen zu etablieren, sowie der anstehende Wechsel auf die neue SAP-Softwaregeneration in einer Cloud-Architektur sind die wesentlichen Treiber für die hohe Nachfrage nach den ganzheitlichen Lösungsangeboten von cbs. cbs ist weiter international auf Wachstumskurs. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 300 neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt. Zum Jahresende beschäftigte cbs rund 1.200 Mitarbeitende.

CEO Rainer Wittwen: „Das ist ein fantastisches Ergebnis, das alle unsere Erwartungen übertrifft. Es zeigt, dass unsere Strategie und unser umfassender Beratungsansatz honoriert wird. Wir verbinden Management- und Technologieberatung zu einem holistischen, hochinnovativen Angebot für die Business Transformation der internationalen Fertigungsindustrie. Wir gestalten Geschäftsprozesse und transformieren Systemarchitekturen Ende zu Ende und unternehmensweit. Wir sind global aufgestellt und weltweit für unsere Kunden tätig. Unsere Zahlen bestätigen, das unsere Kunden auf uns bauen und unsere Mitarbeiter die cbs-Mission mit großer Leidenschaft umsetzen: Beides macht uns sehr stolz.“

Zur hohen Nachfrage im Kernmarkt kam ein starkes internationales Wachstum in den cbs-Niederlassungen in Europa, den USA und in Südostasien. „Wir haben in 2022 das Wachstumstempo weiter erhöht, durften zahlreiche hochspannende Projekte als führender Berater begleiten und konnten auf internationaler Ebene namhafte Kunden hinzugewinnen“, erklärt cbs-Geschäftsführer Holger Scheel. Des Weiteren verzeichnete das Beratungshaus in 2022 ein sehr erfolgreiches Partnergeschäft. cbs verfügt über ein robustes internationales Partnernetzwerk und konnte dieses sehr gut nutzen, um die hohen Lieferanforderungen der Kunden in der Breite zu bedienen und Bedarfsspitzen flexibel abzudecken. Entsprechend stark trugen Partner zum Geschäftsjahres-Erfolg bei; weltweit verdoppelte er sich im Vergleich zum Vorjahr.

„Was unsere Mitarbeiter in 2022 geleistet haben, war außergewöhnlich. cbs arbeitet hochprofitabel und hat wieder eine zweistellige Umsatzrendite erreicht. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir fortführen. Wir sehen schon heute, dass wir unsere in 2017 formulierte und in Kennzahlen gefasste Vision einer globalen „cbs 2025″ übertreffen werden. Die Wegmarke von 1.000 Beratern haben wir bereits erreicht. Wir sind zuversichtlich, dass wir in 2025 unser Personal weiter ausgebaut und den Umsatz in Richtung 300 Millionen entwickelt haben werden“, erklärt CEO Wittwen.

Die Weltwirtschaft hat mit geopolitischen Krisen, Inflation und Lieferketten-Engpässen zu kämpfen. „Wir sind in den Zukunftsfeldern und strategischen Projekten der Industrie unterwegs, die – trotz der vielen Unsicherheiten – zielstrebig weiterverfolgt werden, um die gute Marktposition der Unternehmen zu festigen und nachhaltig auszubauen. Das ist auch eine gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Deutschland und die DACH-Region, aus der so viele unserer Weltmarktführer kommen“, betont Scheel.

Internationale Dependancen liefern positive Erträge

Die stark wachsenden Büros in Österreich, der Schweiz und in Finnland sowie das Delivery Center in Spanien untermauern das gute Ergebnis der cbs-Gruppe. Auch in den USA ist cbs breit etabliert und berät große Industriekunden, unter anderem auch aus Mexiko und Kanada. Die Nachfrage nach Transformationsservices boomt, entsprechend wuchs dort der Umsatz um fast 50 Prozent. Auch in Asien laufen die Geschäfte sehr gut. cbs verfügt dort über eine wachsende Dependance mit über 200 Mitarbeitern.

„cbs ist schon lange eine Global Company. Das letzte Jahr hat nochmals gezeigt: Die Globalisierung des Unternehmens ist eine Erfolgsgeschichte“, unterstreicht CEO Wittwen.

Die nächste Generation der Unternehmenslösungen

cbs erwartet auch für 2023 eine anhaltend hohe Nachfrage. cbs-Geschäftsführer Stefan Risse: „Die Fertigungsindustrie investiert weiter in zukunftskritische Digitalisierungsprojekte. Sie stehen dabei jedoch vor neuen Herausforderungen. Sie müssen zu resilienten und nachhaltigen Unternehmen werden.“ Die nächste Generation einer Unternehmenslösung (NEXT ONE) ist der nächste strategische Entwicklungsschritt.

„Global Player brauchen ein neues Niveau an Agilität in ihren Prozessen. Der Weg dorthin muss neu gedacht und gestaltet werden. Moderne Unternehmenslosungen schafft man in wohldefinierten Schritten mit dem Blick auf das große Ganze. Sie wachsen in Innovationsstufen auf neue digitale Plateaus. Die richtige Balance zu finden aus Machbarkeit und Innovationen – das macht künftig den Unterschied“, erläutert Risse.

Die SAP begleitet diese Veränderung mit der Initiative „RISE with SAP“ und unterstreicht die Notwendigkeit, digitale Geschäftstransformationen mit einem holistischen Serviceangebot zu unterstützen. cbs kommt dabei als SAP-Partner eine Schlüsselrolle zu.

Digitale End-to-End-Prozesslösungen aus einer Hand

Seit kurzem bündelt cbs eigene Fähigkeiten mit der Expertise zweier Tochterunternehmen zu einem integrierten Gesamtportfolio für Industriekunden: Die leogistics GmbH bietet umfassende Beratungsservices und Softwarelösungen für operative Logistik und Supply Chain Management, auf Basis von SAP-Technologie und in der Cloud.

Mit dem im Geschäftsjahr 2022 akquirierten Unternehmen Trebing + Himstedt Prozeßautomation hat cbs seine Fähigkeiten im Produktionsumfeld um Beratung zur automatisierten Fertigungs- und Maschinensteuerung und Integration von Produktionsleitsystemen (Manufacturing Execution Systemen, MES) sowie Industrial Internet of Things (IIoT) ergänzt. „So sind wir in der Lage, digitale End-to-End-Prozesslösungen, cloudbasierte Logistikdienste und Angebote zur intelligenten Fabrik im Sinne der Kundenanforderungen zu kombinieren und integriert aus einer Hand anzubieten“, erklärt CEO Wittwen.

cbs ist der Berater der Weltmarktführer. Wir arbeiten für die beeindruckendsten Unternehmen der Welt: Hochinnovative Industriekunden, mit denen wir viel gemeinsam haben. Wir teilen den Antrieb, die Werte und die Kultur. Als Entwicklungsplattform für hochqualifizierte Berater wollen wir in unserem Markt der beste und innovativste Partner unserer Kunden sein.

Mit der Erfahrung aus mehr als 3.000 internationalen Projekten und mehr als 25 Jahren Marktpräsenz sind wir der Hidden Champion für digitale End-to-End-Geschäftsprozesslösungen. 70 Prozent der Weltmarktführer aus der DACH-Region vertrauen uns. Mit NEXT ONE schaffen wir die nächste Generation der Unternehmenslösungen für die Champions der Fertigungsindustrie.

cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 1.200 Mitarbeiter am Stammsitz in Heidelberg, an weiteren deutschen Standorten (unter anderem Hamburg, Berlin, Dortmund, Rhein-Main, Stuttgart, Freiburg, München) und internationalen Niederlassungen (darunter Schweiz, Österreich, Spanien, Finnland, USA, Singapur, Malaysia). Mit seiner globalen Beratungsorganisation, eigenen Near- und Offshore-Zentren sowie einem starken Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Kundenprojekte rund um den Globus.

