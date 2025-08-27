revolt Tragbare Powerstation & Solargenerator HSG-400

Kompakte Powerstation mit Notstromversorgung & USB-C PD bis 100 Watt

– LiFePO4-Hochleistungs-Akku: 512 Wh, 20 Ah

– 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit 600 Watt Dauerbelastbarkeit & 1.000 Watt Spitzenlast

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweiten Zugriff, Einstellungen & Akku-Infos

– Bidirektionale Ladetechnologie lädt Akku in ca. 1,5 Stunden auf

– USV-Funktion für unterbrechungsfreie Stromversorgung (14 ms Reaktionszeit)

– 2x USB-C mit Power Delivery bis 100 W, 2x USB-A mit 12 Watt

Die praktische Energiequelle: Ob im Garten oder als Reserve bei Stromausfall – mit der Powerstation & Solargenerator von revolt versorgt man Elektrogeräte jederzeit mit Strom. 2 Schutzkontakt-Steckdosen liefern bis zu 600 Watt Dauerleistung. Zusätzlich stehen 2 USB-A-Ports mit 12 Watt und 2 USB-C-Ports mit bis zu 100 Watt bereit, um die Mobilgeräte aufzuladen – auch extra-schnell! Und am Zigarettenanzünder-Anschluss sowie den beiden Hohlstecker-Buchsen lassen sich die 12-Volt-Geräte betreiben.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle: Wichtige Werte wie Akku-Ladestand, -Temperatur und vieles mehr hat man jederzeit im Blick. Auch die Einstellungen lassen sich ganz bequem auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts vornehmen!

Steuern sparen mit Solarstrom: Am 1.1.2023 ist der von der Bundesregierung neu eingeführte Steuersatz für Photovoltaik-Anlagen von 0 % in Kraft getreten. Eine günstige Gelegenheit für alle, die eigenen Solarstrom erzeugen und Geld sparen möchten!

0 % Umsatzsteuer bei Solarmodulen gem. § 12 Abs. 3 UstG

Die Besteuerung mit dem Steuersatz in Höhe von 0% gilt auch für die für den Betrieb einer begünstigten Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten sowie den Speichern, die der Speicherung des mit den Solarmodulen erzeugten Stroms dienen. Die Besteuerung mit dem Steuersatz in Höhe von 0% gilt, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

– Verwendung für selbst betriebene Anlage unter 30 kW Peak lt. Marktstammdatenregister oder

– Verwendung für selbst betriebene Anlage auf/in der Nähe von einer Privatwohnung/ Wohnung oder einem öffentlichen/anderen Gebäude, welches für Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt wird.

– Kein Weiterverkauf

Sofern die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist dieser Artikel auch mit dem MwSt-Satz 19% unter Artikel-Nr.: ZX-3870-913 erhältlich.

– Für den Betrieb von 12- und 230-Volt- sowie USB-Geräten

– Integriertes Display: zeigt Akkustand, Betriebsmodus, Leistung und Warnsymbole

– 2x 230-Volt-Schutzkontaktsteckdose mit insgesamt 600 Watt Dauerbelastbarkeit (max. 1.000 Watt kurzzeitige Spitzenlast)

– Reine Sinuswelle: versorgt haushaltsübliche Geräte mit Strom

– 2x DC-Output für Hohlstecker mit 5,5 x 2,1 mm: 12,6 Volt, bis 3 A / 37,8 Watt max.

– 1x Zigarettenanzünder-Buchse: 12,6 Volt, bis 10 A / 126 Watt max.

– Gesamt-Output 2x Hohlstecker und 1x Zigarettenanzünder: 126 Watt max.

– 2x USB-C mit Power Delivery bis 100 Watt: 5 / 9 / 12 / 15 Volt mit je bis 3 A / 45 Watt und 20 Volt bis 5 A / 100 Watt

– Auch universell einsetzbar für alle USB-Geräte wie MP3-Player, Navi, Smartphone, Tablet-PC, iPhone, iPad u.v.m.

– 2x USB-A mit 5 Volt bis 2,4 A / 12 Watt

– Gesamtleistung bei Verwendung mehrerer / aller Anschlüsse gleichzeitig: ca. 775 Watt

– Notstrom-Funktion: durchgeschleifte 230-Volt-Stromversorgung für unterbrechungsfreien Gerätebetrieb, Reaktionszeit: ca. 14 ms

– Bidirektionale Schnelllade-Funktion für integrierten Akku: in ca. 1,5 Stunden vollständig geladen

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellungen und Akku-Informationen

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Integrierte LED-Leuchte: bis zu 810 Lumen hell

– 4 Betriebs-Modi: 3 Helligkeitsstufen und SOS-Blinklicht

– Nach 3.000 Ladezyklen erreicht der Akku noch immer 80 % seiner Anfangs-Kapazität, bis zu 10 Jahre Lebensdauer

– Vielseitiges Schutzsystem: gegen Überhitzung, Unterkühlung, Tiefenentladung, Überladen, Überlastung, Kurzschluss und Überstrom

– Intelligentes Kühlsystem

– Integrierter MPPT-Laderegler: gleicht Schwankungen im optimalen Betriebspunkt von Solarzellen aus und sorgt für konstanten Ladestrom und größtmögliche Leistung

– Optimale Betriebstemperatur: 20 – 30 °C, Lade-Temperaturbereich: 0 – 45 °C, Entlade-Temperaturbereich: -20 – 45 °C

– LiFePO4-Hochleistungs-Akku mit 512 Wh, 20 Ah, 25,6 V DC, lädt per 230 Volt, Kfz 12 Volt oder per Solarpanel (12 – 20 V, 10 A, 200 W, Solarpanel bitte dazu bestellen)

– Maße: 30,1 x 22,7 x 19,3 cm, Gewicht: 7 kg

– Powerstation und Solar-Generator HSG-400 inklusive Netzkabel, Kfz-Ladekabel DC7909 auf Zigarettenanzünder, Solar-Adapterkabel DC7909 auf MC4-kompatibel und deutscher Anleitung

Hinweis: Die Notstrom-Funktion unterstützt keine 0-ms-Umschaltung und ist daher nicht für sensible Geräte geeignet, wie z.B. für Datenserver und Workstations.

Die revolt tragbare Powerstation & Solargenerator HSG-400 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer MW-1377-625 zum Preis von 299,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz unter ZX-3870 verfügbar.

Bundle mit Solarpanelen:

revolt Tragbare Powerstation & Solargenerator 512 Wh, USV, App, 3x 60-W-Panel

Preis: 409,99 EUR

Best.-Nr. MW-1374

