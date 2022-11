revolt WLAN-Wallbox WB-11 für E-Autos, Typ 2

Das Auto bequem zu Hause aufladen – mit App-Steuerung von weltweit

– Für alle Elektroautos & Plug-In-Hybride mit Typ-2-Ladestecker

– Einfache Programmierung, Steuerung und Überwachung per App „ELESION“

– Mit 3 RFID-Schlüsseln für Zugangsschutz

– Zur Wandmontage, mit 5 m langem Ladekabel

– LCD-Farbdisplay zur Überwachung aller Ladedaten

– Schutz vor Überspannung, Überladen, Kurzschluss, Überhitzung

Lädt das Fahrzeug zu Hause auf: Einfach das Elektroauto oder Plug-In-Hybrid-Fahrzeug an die neue Wallbox von revolt anschließen und schon tankt man das E-Auto ganz bequem. Und man spart sich fortan den Weg zu öffentlichen Ladesäulen.

Sicherer Zugangsschutz: Auf Wunsch gibt man das Aufladen eines Fahrzeugakkus nur mit den mitgelieferten RFID-Schlüsseln frei. So verhindert man den Stromdiebstahl durch unbefugte Personen effektiv.

Bequeme Steuerung am Gerät: Die Grundeinstellungen, wie die Begrenzung der Ladedauer lassen sich bequem direkt an der Wallbox vornehmen. Auf dem LCD-Farbdisplay überwacht man jederzeit sämtliche Ladedaten.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten und über das Display des Smartphones die Wallbox ein- oder ausschalten. Dort nimmt man auch sämtliche Einstellungen vor oder überwacht das Aufladen des Fahrzeugs aus der Ferne.

Ein- und Ausschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten lässt sich Siri, Alexa und den Google Assistant für die Steckdose einrichten. Schon schaltet man die Wallbox mit wenigen Worten ein und aus.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Wallbox zum Aufladen von E-Autos und Plug-In-Hybriden

– Ladeanschluss: Typ-2-Stecker mit 5 Meter langem Ladekabel

– Komfortabler Zugangsschutz über RFID-Schlüssel

– Ladestrom: 400 Volt, 16 A

– Leistung: 11 kW

– LCD-Farbdisplay zur Überwachung aller Ladedaten

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für weltweite Steuerung, Programmierung und Überwachung der Wallbox

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Wallbox per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Schutz vor Überspannung, Überladen, Kurzschluss, Überhitzung

– Wettergeschütztes Gehäuse zur Wandmontage: IP55

– Arbeitstemperatur: -30 bis +50 °C

– Stromversorgung Wallbox: 400 Volt über den 5-phasigen Strom-Direktanschluss (3P + N + PE)

– Maße: 31 x 16,1 x 8 cm, Gewicht: 4 kg

– Wallbox WB-11 inklusive 5 m Ladekabel, 3 RFID-Schlüsseln, Wallbox-Wandhalterung, Ladestecker-Wandhalterung, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107401845

Preis: 799,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8237-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8237-3101.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/BSbAcNtEJM9eD8e

