Rohlik Group gewinnt internationale Auszeichnung für Eigenmarkenprodukte

Prag/München, 20. Mai 2025 – Die Rohlik Group, einer der führenden Online-Lebensmittelhändler. Europas und Mutterunternehmen des deutschen Online-Supermarkts Knuspr, wurde bei den diesjährigen „International Salute to Excellence Awards“ der Private Label Manufacturers Association (PLMA) mit vier Auszeichnungen geehrt. Prämiert wurden Produkte aus dem Eigenmarkenportfolio: Yutto gefriergetrocknete Mango-Scheibe, Ubomi Honduras Ganze Bohnen – koffeinfrei, Moddia Baby Wickelauflagen und Moddia PureCycle recyceltes Toilettenpapier.

Die PLMA würdigt mit den jährlich vergebenen Auszeichnungen besonders gelungene Eigenmarken im Einzelhandel. Bewertet werden Qualität, Innovationsgrad, Verpackungsdesign und Preis-Leistungs-Verhältnis. Die ausgezeichneten Produkte der Rohlik Group setzten sich gegenüber 550 Produkten von 65 Händle:innen aus 24 Ländern durch. Die Jury lobte unter anderem den Geschmack, die Produktgestaltung, die nachhaltige Ausrichtung und die hochwertige Verpackung. Die Mango-Scheiben wurden als „absolutes Highlight“ bezeichnet, der koffeinfreie Kaffee als Produkt mit „Premium-Charakter“ und „ästhetischer Präsentation“.

Eigenmarken sind ein zentraler Bestandteil der Sortimentsstrategie der Rohlik Group: Sie ermöglichen den Zugang zu hochwertigen Lebensmitteln und Alltagsprodukten zu günstigen Preisen. Aktuell umfasst das Eigenmarken-Sortiment mehr als zehn Marken mit über 300 Artikeln im Food- und Non-Food-Bereich – entwickelt in Zusammenarbeit mit erfahrenen Lieferant:innen, leistungsstark in jeder Kategorie und preislich auf dem Niveau von Discountern.

„Wir laufen keinen Trends hinterher – wir setzen unsere eigenen Standards“, sagt Petr Chvojka, Head of Private Labels bei der Rohlik Group. „Wir denken vom Menschen her: Was brauchen Familien, um besser zu leben und besser zu essen? Unsere Eigenmarken sind keine günstige Alternative – sie sind die bessere Lösung. Diese Auszeichnungen bestätigen, dass der richtige Anspruch auch die besten Ergebnisse bringt.“

Speziell für den Familienalltag wurden zuletzt zwei neue Eigenmarken eingeführt:

Lambini: Babynahrung mit Demeter-Zertifizierung – für höchste biodynamische Standards

Moddia Baby: Pflegeprodukte für Babys, darunter Windeln, Feuchttücher, Höschenwindeln und Wickelunterlagen.

Die Rohlik Group bietet neben Lambini und Moddia Baby ein breites Portfolio an Eigenmarken: Miil steht für Milchprodukte, Kitchin für Pasta und Konserven. Ubomi ist die Kaffeemarke des Hauses, während Dacello Wurstwaren und Aufschnitt umfasst. Unter Yutto werden Nüsse und pflanzliche Milchalternativen geführt, Pappudia steht für Feinkost und Ready-to-Eat-Produkte. Moddia deckt Papierhygieneprodukte ab, und mit Pauu bietet die Rohlik Group auch eine eigene Linie für Tiernahrung an.

Im Rahmen des Treueprogramms „Xtra“ sind die ausgezeichneten Produkte sowie alle beliebtesten Eigenmarke der Rohlik Group zusätzlich 10% günstiger erhältlich – und damit preislich sogar unter dem Niveau klassischer Discounter.

Über Rohlik Group

Die Rohlik Group ist einer der führenden Unternehmen für Online-Lebensmittel-Lieferdienste in Europa und wurde 2014 von Tomá Čupr in der Tschechischen Republik gegründet. Das Unternehmen ist in der Tschechischen Republik (Rohlik.cz), Ungarn (Kifli.hu), Rumänien (Sezamo.ro), Österreich (Gurkerl.at) und Deutschland (Knuspr.de) aktiv. Rohlik besitzt seine eigene End-to-End IT-Infrastruktur, bietet ein hervorragendes Kundenerlebnis sowie die frischesten Lebensmittel von lokalen Landwirten und Erzeugern. Um die große Auswahl an Qualitätsprodukten (mehr als 17.000 Artikel) zu liefern, setzt das Unternehmen weltweit führende Technologien und Logistiklösungen ein und kann in einigen Ländern ein Lieferfenster von 15 Minuten und eine Lieferung innerhalb von 90 Minuten nach der Bestellung anbieten. Das Unternehmen wächst schnell und erreichte 2021 den Status eines Einhorns. Der Umsatz der Rohlik Group stieg in 2023 um 25% auf 700 Mio. Euro. Weitere Informationen unter www.rohlik.group.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel in nur drei Stunden direkt an die Haustür. Mit einem Fokus auf Regionalität umfasst das Sortiment Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Backwaren sowie Produkte des täglichen Bedarfs – von Baby- und Tierartikeln bis hin zu Apothekenprodukten. Dabei setzt Knuspr auf Frische und hat es sich zur Aufgabe gemacht, regionale Landwirt:innen, kleine Betriebe und Hofläden zu unterstützen, indem über drei Viertel der Produkte direkt von Hersteller:innen bezogen werden, ohne Umwege über Großhändler. Aktuell beliefert Knuspr den Großraum München, das Rhein-Main-Gebiet und den Großraum Berlin.

