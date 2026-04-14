Royal Gardineer Solar-Bewässerungssystem BWC-635.solar

Automatisches Bewässerungssystem mit konfigurierbarer Laufzeit und Frequenz

– Automatische Pflanzenpflege: versorgt bis zu 15 Pflanzen zuverlässig

– Solarbetrieb mit Akku: funktioniert autark und spart Stromkosten

– Bewässerungsdauer und Bewässerungszyklus sind per Drehregler einstellbar

– Effiziente Bewässerung: pumpt bis zu 45 l Wasser pro Stunde

– Kein Wasseranschluss nötig: Wasserversorgung z.B. über Eimer oder Regentonne

– Ideal für Balkon, Terrasse und Garten – für Topf-, Beet- und Kübelpflanzen

Das Bewässerungssystem von Royal Gardineer versorgt Pflanzen völlig unabhängig vom Stromnetz – ideal für Garten, Terrasse und Balkon. Das integrierte Solarpanel lädt den Akku bei Sonnenschein auf, sodass Pflanzen auch an bewölkten Tagen und nachts zuverlässig gegossen werden. Die automatische Bewässerung funktioniert auch während mehrtägiger Abwesenheit oder im Urlaub.

Mit anpassbarer Anzahl an Verteilern lassen sich bis zu 15 Pflanzen gleichzeitig bewässern – ob Kräuter, Tomaten oder Zimmerpflanzen. Die Pumpleistung von bis zu 45 Litern pro Stunde gewährleistet optimale Feuchtigkeitsversorgung.

Die Bewässerungsdauer ist von 10 Sekunden bis 20 Minuten pro Zyklus einstellbar. Bewässerungszeiträume lassen sich von dreimal täglich bis einmal alle 30 Tage festlegen. Pflanzen erhalten dadurch Wasser genau nach Bedarf.

Die Installation erfolgt ohne Werkzeug: Steuereinheit mit Solarpanel an sonnigem Standort platzieren und Schlauch verlegen. Wasseranschluss ist nicht erforderlich – der Versorgungsschlauch kann direkt in eine Regentonne eingesteckt werden. Kein Stromanschluss und keine aufwendige Montage notwendig.

– Automatische Pflanzenpflege für bis zu 15 Pflanzen

– Solarbetrieb mit Akku: funktioniert autark und spart Stromkosten

– Kein Wasseranschluss nötig: Wasserversorgung z.B. über Wassereimer oder Regentonne

– Ideal für Balkon, Terrasse und Garten – für Topf-, Beet- und Kübelpflanzen

– Bewässerungsdauer per Drehregler einstellbar: von 10 Sekunden bis 20 Minuten

– Bewässerungszyklen per Drehregler einstellbar: 3-mal täglich (alle 8 Stunden), 2-mal täglich (alle 12 stunden), 1-mal täglich oder jeden 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 15. / 30. Tag

– Hohe Bewässerungsleistung: bis zu 45 l Wasser pro Stunde

– Arbeitstemperatur: 0 bis 50 °C

– Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP54

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh, lädt per Solarpanel

– Maße Steuereinheit: 142 x 92 x 58 mm, Gewicht: ca. 266 g

-Bewässerungscomputer BWC-635.solar inklusive Erdspieß, 2 Schläuchen (je 1x 10 und 3 m), 10 Bewässerungstropfern, 10 T-Verbindern, 1 Kreuzverbinder, 3 Endkappen, 10 Kabelbindern, Filter, Anti-Rückfluss-Ventil und deutscher Anleitung

Das Royal Gardineer Solar-Bewässerungssystem für 15 Pflanzen, Pumpe für bis zu 45 l/Std ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7040-625 zum Preis von 34,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

Royal Gardineer 2er-Set Solar-Bewässerungssystem BWC-635.solar für 30 Pflanzen, Pumpe, bis 45 l/Std.

Preis: 64,99 EUR

Bestell-Nr. JX-7045-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/bFPQ5gZTtQcoTrt

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