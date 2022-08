Rsvp-Domains: Nehmen Sie die Einladung an?

Die Sunrise Period der rsvp-Domains startet am 4.Oktober 2022. In der Sunrise Period können Markeninhaber ihre Marken unter der rsvp-Domain als gleichlautende Domain registrieren. Die Marken müssen dazu im Trademark Clearinghouse angemeldet werden.

Manche Firmen und Organisationen habe ihre wichtigen Begriffe noch nicht als Marke angemeldet. Auch solche Firmen und Organisationen können eine rsvp-Domain in der Sunrise Period bekommen.

Die Secura GmbH kann kurzfristig die entsprechende Marke besorgen und die Firmen oder Organisationen können sich an der Sunrise-Period der rsvp-Domains beteiligen. Die Secura GmbH wird die neue Marke beim Trademark Clearinghouse anmelden und anschließend die entsprechende rsvp-Domain registrieren.

Domains in der Sunrise Period sind bei vielen Domainendungen teurer als die Domains in der General Availability. Bei den Rsvp-Domains kosten Standard und Premium Domains in der Sunrise Period genauso viel wie in der General Availability – und Sie erhalten noch 15 % Rabatt.

Bei der Einführung der Rsvp-Domains sind folgende Phasen vorgesehen:

Sunrise: 4. Oktober bis 7. November 2022

Early Access Period: 8. November 2022 bis 15. November 2022

General Availability: ab 15. November

Die Early Access Period funktioniert wie eine „Holländische Auktion“. Die Rsvp-Domains werden von Tag zu Tag günstiger. Interessenten können sich nach dem Motto:“repondez s’il vous plat“ per Email melden, um die Details zu erfahren.

Google Registry schreibt über die neuen Rsvp-Domains:

„The proposed gTLD will provide the marketplace with direct association to the term, „rsvp,“ which is an acronym of the French phrase „repondez s’il vous plat,“ which translates to English as „please reply.“ „RSVP“ is commonly used as a verb to denote response to an invitation. The mission of the proposed gTLD, .rsvp, is to provide a dedicated domain space in which registrants can enact second-level domains that relate to physical or online events where a response is sought.“

Privatpersonen können auf der Rsvp-Seite z.B. zu einem Event wie Geburtstag oder Weihnachtsfeier einladen. Wer die Einladung annehmen will, antwortet direkt auf der RSVP-Seite über ein Formular. Firmen kündigen ihr Betriebsfest auf der Rsvp-Seite an. Wer kommen will, antwortet direkt auf dem Formular. Der Inhaber der Rsvp-Seite hat Möglichkeiten den Kreis der Eingeladenen zu beschränken. Der Vorteil der Rsvp-Seite ist, dass die Übermittlung von Daten geschützt erfolgt – das ist bereits durch die Domain so vorgegeben.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/rsvp-domains.html (deutsch)

https://www.domainregistry.de/rsvp-domain.html (English)

