SCALIDO: Auszeichnung mit dem Red Dot Award 2023

Doppelter Sieger in der Kategorie „Produktdesign“

Der weltweit renommierte Red Dot Designwettbewerb verleiht auch 2023 wieder einen Award in der Kategorie Produktdesign. Die Badmarke SCALIDO steht mit auf dem Siegertreppchen – und das gleich zweifach. Mit dem begehrten „roten Punkt“ ausgezeichnet werden die D3 Waschtischarmatur L sowie die Waschtischkombination aus Keramik und Unterschrank.

Design für Individualität

„Wir sind begeistert über die Auszeichnung unserer Waschtischkombination, denn sie verkörpert den Grundgedanken von SCALIDO. All unsere vielfältigen Produkte für das gesamte Bad ergeben in jeder individuellen Zusammenstellung ein stimmiges Design“, so Thomas Müller von SCALIDO. Die Keramik und der Unterschrank sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Dabei ermöglicht das prämierte Design die Kombination aller Größen und Farben zu einem harmonischen Gesamtbild. Passend zum Waschtisch: Die D3 Waschtischarmatur L erhält den Preis für ihre außergewöhnliche Größe mit eleganter Form und schwenkbarem Auslauf. Die Fachjury begründet ihre Bewertung wie folgt: „Die klare und reduzierte Formsprache der Armatur sowie ihre Variabilität sorgen nicht nur für eine Vielzahl optischer, sondern auch funktionaler Einsatzmöglichkeiten bei der zeitgemäßen Badgestaltung.“

Großer Erfolg für neue Marke

Der Red Dot Award zeichnet Unternehmen und Produkte aus, die im Bereich Design in ihrer Branche neue Standards setzen. „Dieses Qualitätssiegel für unsere Produkte ist ein enormer Erfolg. Es unterstreicht unseren Anspruch an SCALIDO als Designmarke mit System“, erklärt Müller. Seit über einem Jahr ist das Sortiment von SCALIDO erhältlich, der positive Markenstart wird mit der Auszeichnung als Red Dot Gewinner 2023 abgerundet. „Unser Fokus bei der Gestaltung lag immer auf dem Einklang von Design und Funktion“, so Carolina Velasquez, Chief Designerin aus dem Designbüro NOA. Daraus entstehe eine Produktauswahl, die auf die Wünsche der Kundinnen und Kunden zugeschnitten sei.

Der Clip zur Auszeichnung: https://vimeo.com/827573980/8f23668e2c

Weitere Informationen unter: https://www.scalido.de/

Der Red Dot Award

Der jährlich verliehene Red Dot Award für Produktdesign ist einer der international bekanntesten Auszeichnungen für Gestaltung. Auch dieses Jahr hat die Jury aus 43 Fachexpertinnen und -experten ihre Favoriten gewählt, zahlreiche Unternehmen sowie Designerinnen und Designer nahmen teil. Der Preis honoriert Produkte mit außergewöhnlicher Designqualität.

